На оккупированных российскими террористами территориях Донбасса наблюдается критическая ситуация с распространением коронавируса COVID-19. При этом медицинские учреждения и медперсонал оказались абсолютно неготовыми к пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания "Информационный навигатор".

В частности, опубликованные документы подтверждают, что на оккупированных территориях отсутствовали ресурсы, позволявшие провести подготовку, мобилизацию, дооснащение, а так же перепрофилировку всей, так называемой, системы здравоохранения "ДНО". В результате, стационарная помощь оказывалась не всем нуждающимся, даже в случае острой необходимости – в условиях реанимационных отделений, с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Осуществление экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) невозможно вовсе.

Также в документе обращают внимание, что помимо несвоевременно принятых мер по изоляции территории и обеспечению противоэпидемических мероприятий, на оккупированные территории осуществлялся завоз инфекции с сопредельных территорий, что способствовало ее эпидемическому распространению. В данном случае имеется ввиду, что зараженные коронавирусом регулярно заезжали на оккупированные территории Донбасса, со стороны Российской Федерации.

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В опубликованных материалах так же отмечается, что пик второй волны пандемии совпал с отсутствием достаточного финансирования, и, как следствие, невозможностью достаточного обеспечения медикаментами, кислородом, оборудованием, средствами индивидуальной защиты учреждений здравоохранения, определенных в качестве госпитальных баз.

Это та же подтверждает ранее озвученный факт, что на медицину на временно оккупированных территориях, так называемый местные власти не выделяют достаточных средств, что приводит к столь плачевным показателям.

В документе подчеркивается, что критическая ситуация с нехваткой лекарственного обеспечения госпитальных баз наблюдалась в первой половине IV квартала 2020 года. Дефицит жизненно важных лекарственных средств в учреждениях здравоохранения был обусловлен пролонгацией сроков выделения дополнительных денежных средств, для оказания помощи пациентам с COVID-19, а также в связи с тем, что некоторые группы лекарственных препаратов (антибактериальные, дезагреганты, антикоагулянты) уже после выделения дополнительного финансирования, находились в дефектуре как в самой непризнанной республике "LYH"? так и на сопредельной территории, РФ (отсутствие в оптово-розничной сети, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на территории России).

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Фактически, оказавшись в ситуации, когда ни откуда, кроме как из России поставить необходимые средства и препараты на оккупированные территории не могли, а сама Россия испытывала в них дефицит, так называемый ГП "республиканский центр "Торговый дом "Лекарства Донбасса" не мог осуществить оперативную закупку необходимых лекарственных препаратов и требовались дополнительные согласования, для того, чтобы осуществить замену лекарственных препаратов согласно МНН (международное непатентованное наименование – действующее вещество) либо заменить его по фармакологической группе.

Данный документ как нельзя лучше продемонстрировал, что в условиях существования как непризнанное образование, являющиеся оккупированной территорией, так называемая "ДНР" не смогла, ни финансово, ни посредством сторонней помощи, обеспечить сохранение здоровья и жизни жителей оккупированной территории, в период пандемии коронавируса. Российская Федерация в данной ситуации, не столько помогла, сколько являлась основным источником распространения вируса на Донбассе. А нехватка бюджетных средств и медпрепаратов, ограничивали возможности по оказанию помощи заболевшим.







