Китай спростить в'їзд іноземцям, вакцинованим проти COVID-19 його препаратом

Китай планує спростити в'їзд для іноземців, які зробили щеплення вакцинами проти COVID-19 китайського виробництва і в'їжджатимуть в країну через Гонконг. Для отримання візи громадянам треба буде надати пакет документів, який діяв до пандемії.

Про це повідомляється на сайті офісу уповноваженого МЗС Китаю в Гонконзі, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Супільне.

Уточнюється, що послаблення будуть стосуватися лише тих, хто отримав дві дози вакцини китайського виробництва, або одну дозу, але не пізніше, ніж за 14 днів до подання заяви, а також має сертифікат про вакцинацію. Таким подорожувальникам не треба буде надавати негативний тест на COVID і заповнювати декларацію. Іншим громадянам доведеться надавати сертифікат вакцинації.

Також влада Китаю розширила список претендентів на візи "з гуманітарних обставин", таких як, наприклад, необхідність возз'єднання з сім'єю, догляд за родичами чи похорон. Повідомляється, що нові правила запрацюють в країні з 15 березня.

Водночас видання Bloomberg зазначає, що скористатися спрощеними правилами в'їзду в Китай зможе обмежена кількість мандрівників, оскільки більшість західних країн поки не схвалили вакцини китайських фармацевтичних компаній.

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Нагадаємо, 9 березня Україна зареєструвала вакцину проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської фармкомпанії Sinovac. Україна підписала контракт на постачання 1,8 мільйона доз вакцини проти коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Уряд Китаю вирішив запровадити цифровий сертифікат вакцинації для транскордонних поїздок на базі платформи соціальної мережі WeChat.

В Євросоюзі планують впровадити так звані "сертифікати вакцинації" для тих, хто отримав щеплення проти коронавірусу.