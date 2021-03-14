УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5823 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 119 11

Китай спростить в'їзд іноземцям, вакцинованим проти COVID-19 його препаратом

Китай спростить в'їзд іноземцям, вакцинованим проти COVID-19 його препаратом

Китай планує спростити в'їзд для іноземців, які зробили щеплення вакцинами проти COVID-19 китайського виробництва і в'їжджатимуть в країну через Гонконг. Для отримання візи громадянам треба буде надати пакет документів, який діяв до пандемії.

Про це повідомляється на сайті офісу уповноваженого МЗС Китаю в Гонконзі, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Супільне.

Уточнюється, що послаблення будуть стосуватися лише тих, хто отримав дві дози вакцини китайського виробництва, або одну дозу, але не пізніше, ніж за 14 днів до подання заяви, а також має сертифікат про вакцинацію. Таким подорожувальникам не треба буде надавати негативний тест на COVID і заповнювати декларацію. Іншим громадянам доведеться надавати сертифікат вакцинації.

Також влада Китаю розширила список претендентів на візи "з гуманітарних обставин", таких як, наприклад, необхідність возз'єднання з сім'єю, догляд за родичами чи похорон. Повідомляється, що нові правила запрацюють в країні з 15 березня.

Водночас видання Bloomberg зазначає, що скористатися спрощеними правилами в'їзду в Китай зможе обмежена кількість мандрівників, оскільки більшість західних країн поки не схвалили вакцини китайських фармацевтичних компаній.

Також читайте: Майже 250 тис. українців записалися у чергу на вакцинацію проти коронавірусу, - МОЗ

Нагадаємо, 9 березня Україна зареєструвала вакцину проти  COVID-19 CoronaVac виробництва китайської фармкомпанії Sinovac. Україна підписала контракт на постачання 1,8 мільйона доз вакцини проти коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
Уряд Китаю вирішив запровадити цифровий сертифікат вакцинації для транскордонних поїздок на базі платформи соціальної мережі WeChat.
В Євросоюзі планують впровадити так звані "сертифікати вакцинації" для тих, хто отримав щеплення проти коронавірусу.

вакцина (4419) карантин (18172) Китай (4546) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Це просто шантаж-нічого іншого.
показати весь коментар
14.03.2021 18:45
+2
Китай - колосс на глиняных ногах. Допрыгаются косоглазые.
показати весь коментар
14.03.2021 21:47
+1
Китай спростить в'їзд іноземцям, вакцинованим проти COVID-19 його препаратом - Цензор.НЕТ 8417
показати весь коментар
14.03.2021 18:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китайцы уже провели референдум в Сибире и на Дальнем Востоке ?
Или берут своё у кацапов без референдума , как у Богуславского ?
показати весь коментар
14.03.2021 18:44 Відповісти
Це просто шантаж-нічого іншого.
показати весь коментар
14.03.2021 18:45 Відповісти
Китай спростить в'їзд іноземцям, вакцинованим проти COVID-19 його препаратом - Цензор.НЕТ 8417
показати весь коментар
14.03.2021 18:55 Відповісти
Аольо, кто из туристов в Мао Дзе Дуноаский Китай попасть мечтает. Заезжай. Только воробьев из рогатки постреляй и будет тебе Мао Дзе счастье со Сталиным в придачу.
показати весь коментар
14.03.2021 19:11 Відповісти
Каждый "сует" свои вакцины.Что же в них такого есть ,что мы не знаем????
показати весь коментар
14.03.2021 19:33 Відповісти
А що? Від китайської вакцини очі пріщурєваютя???
показати весь коментар
14.03.2021 19:46 Відповісти
Шантаж китайських Нацистів
показати весь коментар
14.03.2021 19:56 Відповісти
Китай - колосс на глиняных ногах. Допрыгаются косоглазые.
показати весь коментар
14.03.2021 21:47 Відповісти
Ахаха, либо анальный мазок, либо наша "вакцина".
показати весь коментар
14.03.2021 21:06 Відповісти
 
 