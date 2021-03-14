РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4586 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 119 11

Китай упростит въезд иностранцам, вакцинированным от COVID-19 его препаратом

Китай упростит въезд иностранцам, вакцинированным от COVID-19 его препаратом

Китай планирует упростить въезд для иностранцев, которые привились вакцинами от COVID-19 китайского производства и будут въезжать в страну через Гонконг. Для получения визы гражданам надо будет предоставить пакет документов, который действовал до пандемии.

Также читайте: Китай запустил цифровые COVID-паспорта для путешествий

Об этом сообщается на сайте офиса уполномоченного МИД Китая в Гонконге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Супільне.

Уточняется, что ослабление будут касаться только тех, кто получил две дозы вакцины китайского производства, или одну дозу, но не позднее, чем за 14 дней до подачи заявления, а также сертификат о вакцинации. Таким путешественникам не придется предоставлять негативный тест на COVID-19 и заполнять декларацию. Другим гражданам придется предоставлять сертификат вакцинации.

Также власти Китая расширили список претендентов на визы "по гуманитарным обстоятельствам", таких как, например, необходимость воссоединения с семьей, уход за родственниками или похороны. Сообщается, что новые правила заработают в стране с 15 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Степанова Виноград рассказала о преимуществах китайской COVID-вакцины Sinovac: "Нет проблем с соблюдением "холодовой цепи"

Напомним, в конце 2020 года Украина заключила соглашение на поставку 1,9 млн доз вакцины производства Sinovac Biotech. 10 марта Минздрав сообщил о регистрации вакцины китайского производителя Sinovac Biotech "Короновак". Ожидается, что первая поставка этой вакцины составит 700 тыс. доз.

"Синовак" (Sinovac Biotech) - крупнейшая китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году, производит от 300 до 500 млн доз вакцин в год. "Синоваком" были разработаны и выведены на рынок вакцины против гепатита А и А и В, вирусов гриппа, включая "птичий", паротит.

"Синовак" является акционерной компанией. Акции компании котируются на американской фондовой бирже NASDAQ.

Вакцины "Синовак" одобрены в 34 странах мира, включая такие страны, как Аргентина, Бразилия, Индия, Турция. Вакцина против гепатита А является переквалифицированной Всемирной организацией здравоохранения.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Китай (2943) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Це просто шантаж-нічого іншого.
показать весь комментарий
14.03.2021 18:45
+2
Китай - колосс на глиняных ногах. Допрыгаются косоглазые.
показать весь комментарий
14.03.2021 21:47
+1
Китай спростить в'їзд іноземцям, вакцинованим проти COVID-19 його препаратом - Цензор.НЕТ 8417
показать весь комментарий
14.03.2021 18:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китайцы уже провели референдум в Сибире и на Дальнем Востоке ?
Или берут своё у кацапов без референдума , как у Богуславского ?
показать весь комментарий
14.03.2021 18:44 Ответить
Це просто шантаж-нічого іншого.
показать весь комментарий
14.03.2021 18:45 Ответить
Китай спростить в'їзд іноземцям, вакцинованим проти COVID-19 його препаратом - Цензор.НЕТ 8417
показать весь комментарий
14.03.2021 18:55 Ответить
Аольо, кто из туристов в Мао Дзе Дуноаский Китай попасть мечтает. Заезжай. Только воробьев из рогатки постреляй и будет тебе Мао Дзе счастье со Сталиным в придачу.
показать весь комментарий
14.03.2021 19:11 Ответить
Каждый "сует" свои вакцины.Что же в них такого есть ,что мы не знаем????
показать весь комментарий
14.03.2021 19:33 Ответить
А що? Від китайської вакцини очі пріщурєваютя???
показать весь комментарий
14.03.2021 19:46 Ответить
Шантаж китайських Нацистів
показать весь комментарий
14.03.2021 19:56 Ответить
Китай - колосс на глиняных ногах. Допрыгаются косоглазые.
показать весь комментарий
14.03.2021 21:47 Ответить
Ахаха, либо анальный мазок, либо наша "вакцина".
показать весь комментарий
14.03.2021 21:06 Ответить
 
 