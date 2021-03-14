Китай упростит въезд иностранцам, вакцинированным от COVID-19 его препаратом

Китай планирует упростить въезд для иностранцев, которые привились вакцинами от COVID-19 китайского производства и будут въезжать в страну через Гонконг. Для получения визы гражданам надо будет предоставить пакет документов, который действовал до пандемии.

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Об этом сообщается на сайте офиса уполномоченного МИД Китая в Гонконге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Супільне.

Уточняется, что ослабление будут касаться только тех, кто получил две дозы вакцины китайского производства, или одну дозу, но не позднее, чем за 14 дней до подачи заявления, а также сертификат о вакцинации. Таким путешественникам не придется предоставлять негативный тест на COVID-19 и заполнять декларацию. Другим гражданам придется предоставлять сертификат вакцинации.

Также власти Китая расширили список претендентов на визы "по гуманитарным обстоятельствам", таких как, например, необходимость воссоединения с семьей, уход за родственниками или похороны. Сообщается, что новые правила заработают в стране с 15 марта.

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Напомним, в конце 2020 года Украина заключила соглашение на поставку 1,9 млн доз вакцины производства Sinovac Biotech. 10 марта Минздрав сообщил о регистрации вакцины китайского производителя Sinovac Biotech "Короновак". Ожидается, что первая поставка этой вакцины составит 700 тыс. доз.

"Синовак" (Sinovac Biotech) - крупнейшая китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году, производит от 300 до 500 млн доз вакцин в год. "Синоваком" были разработаны и выведены на рынок вакцины против гепатита А и А и В, вирусов гриппа, включая "птичий", паротит.

"Синовак" является акционерной компанией. Акции компании котируются на американской фондовой бирже NASDAQ.

Вакцины "Синовак" одобрены в 34 странах мира, включая такие страны, как Аргентина, Бразилия, Индия, Турция. Вакцина против гепатита А является переквалифицированной Всемирной организацией здравоохранения.