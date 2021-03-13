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Советник Степанова Виноград рассказала о преимуществах китайской COVID-вакцины Sinovac: "Нет проблем с соблюдением "холодовой цепи"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Советник Степанова Виноград рассказала о преимуществах китайской COVID-вакцины Sinovac:

У китайской COVID-вакцины Sinovac есть стандартные режимы транспортировки и хранения при температуре от +2 до + 80С, как и для других вакцин, поэтому нет проблем с соблюдением "холодовой цепи".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, эксперт Минздрава по эпидемиологии, советник министра здравоохранения по вопросам биобезопасности, профессор Наталья Виноград.

"Почему бы я выбрала вакцину Sinovac? Инактивированная вакцина CoronaVac против COVID-19 от компании Sinovac Biotech является едва ли не лучшей. Преимущества вакцины: инактивированная стандартным проверенным способом, поэтому безопасна для человека, который будет вакцинирован; стандартные режимы транспортировки и хранения при температуре от +2 до + 80С, как и для других вакцин, поэтому нет проблем с соблюдением "холодовой цепи", который у нас давно налажен для других препаратов", - сообщила Виноград.

По словам эксперта Минздрава по эпидемиологии, среди других преимуществ этой вакцины - то, что она содержит все антигены вируса, формирует поствакцинальный иммунитет ко всем четырем антигенам вируса (а не только S-антигена), поэтому будет эффективной даже учитывая высокую мутабельность вируса; содержит проверенный временем состав, в частности адъювант, и стабильна при хранении.

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Отдельно советник Степанова отметила, что эту вакцину поставляют в шприце, что исключает неправильные действия персонала при вакцинации, то есть - "человеческий фактор", и что поставки в шприце однократные, что обеспечивает экономию препарата, то есть не будет потерянных доз.

Среди других преимуществ вакцины - то, что по ней прогнозируемые и известные все варианты и возможности побочных эффектов, связанных с вакцинацией (местные, общие); а также, что после этой вакцины будет длительный иммунитет благодаря сорбции антигенов на гидроокись алюминия (постепенное рассасывание).

Профессор уточнила, что вакцину Sinovac уже применяют в КНР для вакцинации населения, а разрешение на массовое использование в стране она получила 6 февраля 2021 года, и в очереди на эту вакцину стоят уже многие государства мира.

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"Это инактивированная вакцина прошла испытания за рубежом на третьей фазе. Только Бразилия предоставила информацию о ее эффективности на уровне 50,38%, что, по утверждениям экспертов, не соответствовало действительности и было обусловлено непрозрачностью дизайна исследования (учитывали случаи асимптомных лиц, которые не нуждались в медицинской помощи, что не применяют в таких исследованиях). В Индонезии эффективность составила 65,3%", - сообщила эксперт Минздрава по эпидемиологии.

По ее словам, Sinovac Biotech - это фармацевтическая компания с мировым авторитетом в производстве иммунобиологических препаратов.

"Вакцины высокого качества против ряда актуальных инфекционных заболеваний поставляют по контрактам в более 30 стран мира. Сертифицированными по стандартам ВОЗ являются противовирусные вакцины (паротит, грипп, гепатит А). Организация производства на предприятии соответствует мировым стандартам", - сообщила Виноград.

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Как сообщалось, в конце 2020 года Украина заключила соглашение на поставку 1,9 млн доз вакцины производства Sinovac Biotech. 10 марта Минздрав сообщил о регистрации вакцины китайского производителя Sinovac Biotech "Короновак". Ожидается, что первая поставка этой вакцины составит 700 тыс. доз.

"Синовак" (Sinovac Biotech) - крупнейшая китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году, производит от 300 до 500 млн доз вакцин в год. "Синоваком" были разработаны и выведены на рынок вакцины против гепатита А и А и В, вирусов гриппа, включая "птичий", паротит.

"Синовак" является акционерной компанией. Акции компании котируются на американской фондовой бирже NASDAQ.

Вакцины "Синовак" одобрены в 34 странах мира, включая такие страны, как Аргентина, Бразилия, Индия, Турция. Вакцина против гепатита А является переквалифицированной Всемирной организацией здравоохранения.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+7
У "Новічка -V" теж нема "холодного ланцюга" !
Й головне , шо перевіренно на людях - На Щекочихіні , на Скріпалях, на Навальному .
Й взагалом Московія перша країна в світі в розробці різних отруй !
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13.03.2021 13:00
+7
ну да... прокипьятить и можно использовать снова... снова... и снова....
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13.03.2021 13:01
+6
Видно очень хорошая вакцина.
Нужно в первую очередь вакцинировать ею зеленского и степанова.
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13.03.2021 12:55
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Правила форума Совет форумчан
Видно очень хорошая вакцина.
Нужно в первую очередь вакцинировать ею зеленского и степанова.
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13.03.2021 12:55 Ответить
Почему только этих двоих, а не всех политиков и руководителей всех уровней.
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13.03.2021 13:02 Ответить
А чому б не почати з тих, хто придбав, знову таки, не ухвалену ВОЗ вакцину і на нахвалює? Можна і їх родини вакцинувати. Вакцина ж хороша, ефективна, чи лише зберігати зручно?
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13.03.2021 13:28 Ответить
Я знаю только две не одобренные ВОЗ вакцины- спутникV и новичек, обе кацапские.
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13.03.2021 16:11 Ответить
Всех зедебилов и первой таньку моторолу.
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13.03.2021 14:23 Ответить
на правах рекламы?
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13.03.2021 12:56 Ответить
не корысти ради, а токмо пославшего ея степанова ))
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13.03.2021 13:24 Ответить
Конечно преимущества огромные , как и откаты , все хорошо , кроме сомеительного качества и засекреченной цены закупки и продажи за наш счёт
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13.03.2021 13:00 Ответить
У "Новічка -V" теж нема "холодного ланцюга" !
Й головне , шо перевіренно на людях - На Щекочихіні , на Скріпалях, на Навальному .
Й взагалом Московія перша країна в світі в розробці різних отруй !
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13.03.2021 13:00 Ответить
ну да... прокипьятить и можно использовать снова... снова... и снова....
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13.03.2021 13:01 Ответить
канешна класная вакцына, особенно когда и советник, и степанов получили за ее покупку откат.
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13.03.2021 13:02 Ответить
Немає проблем - здихають всі бажаючі здохнути.

Стаття схожа на рекламу, якою і є.
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13.03.2021 13:04 Ответить
Наташа, Вас степанов шантажирует или в долю взял? Вы нам ее хоть покажите, а то деньги заплачены, все вовремя засекречено, а результата нет. Вам там хоть откат за эту вакцину занесли уже или вообще вхолостую отбарабанили за наши, бюджетные деньги?
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13.03.2021 13:07 Ответить
+80? Советник Степанова Виноград рассказала о преимуществах китайской COVID-вакцины Sinovac: "Нет проблем с соблюдением "холодовой цепи" - Цензор.НЕТ 850
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13.03.2021 13:15 Ответить
Советник Степанова Виноград рассказала о преимуществах китайской COVID-вакцины Sinovac: "Нет проблем с соблюдением "холодовой цепи" - Цензор.НЕТ 9003
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13.03.2021 13:23 Ответить
винограда он косточки в землю зароет... ))
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13.03.2021 13:21 Ответить
После "Мотор сiч", я бы, как-то опасался. Деньги возьмут, а колоться предложат дулей. По-моему, это второй раз, или продолжение первого?
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13.03.2021 13:59 Ответить
От і добре! А тепер нехай ця халява на камеру розпакує та ширнеться цим "еліксіром"!
Тільки ж не так, як шмаркля, вітамінчиком!)))
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13.03.2021 14:07 Ответить
САМАЯ ХОРОШАЯ! А ЕСЛИ БЫ В ЖЕЛЕЗНЫХ Б/У ВЕДРАХ, И КЛИЗМОЙ МОЖНО БЫЛО, ТО ВООБЩЕ КЛАСС.
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13.03.2021 14:26 Ответить
Пускай уже в чикушках пусть разливают, в 40% спиртовом растворе. Бахнул - и приятно, и полезно)
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13.03.2021 14:34 Ответить
Для глюкозы вообще холодильники не нужны. Давайте всем колоть глюкозу!
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13.03.2021 15:14 Ответить
В Україні популістська адміністрація Володимира Зеленського просто провалила вакцинацію і поставила під питання економічне виживання країни в постковідну епоху. У Словаччині прем'єр-популіст і його союзник, тепер уже колишній міністр охорони здоров'я, вирішили вдатися до російської допомоги, щоб закамуфлювати проблеми з вакцинацією. Все логічно. Там, де громадяни голосують за популістів, вони відгрібають по повній.

Віталій Портников: "Популізм - союзник пандемії"
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13.03.2021 15:56 Ответить
 
 