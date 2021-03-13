Советник Степанова Виноград рассказала о преимуществах китайской COVID-вакцины Sinovac: "Нет проблем с соблюдением "холодовой цепи"

У китайской COVID-вакцины Sinovac есть стандартные режимы транспортировки и хранения при температуре от +2 до + 80С, как и для других вакцин, поэтому нет проблем с соблюдением "холодовой цепи".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, эксперт Минздрава по эпидемиологии, советник министра здравоохранения по вопросам биобезопасности, профессор Наталья Виноград.

"Почему бы я выбрала вакцину Sinovac? Инактивированная вакцина CoronaVac против COVID-19 от компании Sinovac Biotech является едва ли не лучшей. Преимущества вакцины: инактивированная стандартным проверенным способом, поэтому безопасна для человека, который будет вакцинирован; стандартные режимы транспортировки и хранения при температуре от +2 до + 80С, как и для других вакцин, поэтому нет проблем с соблюдением "холодовой цепи", который у нас давно налажен для других препаратов", - сообщила Виноград.

По словам эксперта Минздрава по эпидемиологии, среди других преимуществ этой вакцины - то, что она содержит все антигены вируса, формирует поствакцинальный иммунитет ко всем четырем антигенам вируса (а не только S-антигена), поэтому будет эффективной даже учитывая высокую мутабельность вируса; содержит проверенный временем состав, в частности адъювант, и стабильна при хранении.

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Отдельно советник Степанова отметила, что эту вакцину поставляют в шприце, что исключает неправильные действия персонала при вакцинации, то есть - "человеческий фактор", и что поставки в шприце однократные, что обеспечивает экономию препарата, то есть не будет потерянных доз.

Среди других преимуществ вакцины - то, что по ней прогнозируемые и известные все варианты и возможности побочных эффектов, связанных с вакцинацией (местные, общие); а также, что после этой вакцины будет длительный иммунитет благодаря сорбции антигенов на гидроокись алюминия (постепенное рассасывание).

Профессор уточнила, что вакцину Sinovac уже применяют в КНР для вакцинации населения, а разрешение на массовое использование в стране она получила 6 февраля 2021 года, и в очереди на эту вакцину стоят уже многие государства мира.

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"Это инактивированная вакцина прошла испытания за рубежом на третьей фазе. Только Бразилия предоставила информацию о ее эффективности на уровне 50,38%, что, по утверждениям экспертов, не соответствовало действительности и было обусловлено непрозрачностью дизайна исследования (учитывали случаи асимптомных лиц, которые не нуждались в медицинской помощи, что не применяют в таких исследованиях). В Индонезии эффективность составила 65,3%", - сообщила эксперт Минздрава по эпидемиологии.

По ее словам, Sinovac Biotech - это фармацевтическая компания с мировым авторитетом в производстве иммунобиологических препаратов.

"Вакцины высокого качества против ряда актуальных инфекционных заболеваний поставляют по контрактам в более 30 стран мира. Сертифицированными по стандартам ВОЗ являются противовирусные вакцины (паротит, грипп, гепатит А). Организация производства на предприятии соответствует мировым стандартам", - сообщила Виноград.

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Как сообщалось, в конце 2020 года Украина заключила соглашение на поставку 1,9 млн доз вакцины производства Sinovac Biotech. 10 марта Минздрав сообщил о регистрации вакцины китайского производителя Sinovac Biotech "Короновак". Ожидается, что первая поставка этой вакцины составит 700 тыс. доз.

"Синовак" (Sinovac Biotech) - крупнейшая китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году, производит от 300 до 500 млн доз вакцин в год. "Синоваком" были разработаны и выведены на рынок вакцины против гепатита А и А и В, вирусов гриппа, включая "птичий", паротит.

"Синовак" является акционерной компанией. Акции компании котируются на американской фондовой бирже NASDAQ.

Вакцины "Синовак" одобрены в 34 странах мира, включая такие страны, как Аргентина, Бразилия, Индия, Турция. Вакцина против гепатита А является переквалифицированной Всемирной организацией здравоохранения.