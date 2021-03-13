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Радниця Степанова Виноград розповіла про переваги китайської COVID-вакцини Sinovac: "Немає проблем із дотриманням "холодового ланцюга"

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Радниця Степанова Виноград розповіла про переваги китайської COVID-вакцини Sinovac:

У китайської COVID-вакцини Sinovac є стандартні режими транспортування і зберігання за температури від +2 до +80 °C, як і для інших вакцин, тому немає проблем із дотриманням "холодового ланцюга".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експертка МОЗ з епідеміології, радниця міністра охорони здоров'я з питань біобезпеки, професорка Наталія Виноград.

"Чому б я вибрала вакцину Sinovac? Інактивована вакцина CoronaVac проти COVID-19 від компанії Sinovac Biotech є чи не найкращою. Переваги вакцини: інактивована стандартним перевіреним способом, тому безпечна для людини, яка буде вакцинована; стандартні режими транспортування та зберігання за температури від +2 до +80 °C, як і для інших вакцин, тому немає проблем із дотриманням "холодового ланцюга", який у нас давно налагоджений для інших препаратів", - повідомила Виноград.

За словами експертки МОЗ із епідеміології, серед інших переваг цієї вакцини те, що вона містить усі антигени вірусу, що формує поствакцинальний імунітет до всіх чотирьох антигенів вірусу (а не тільки S-антигену), тому буде ефективною навіть з огляду на високу мутабельність вірусу; містить перевірений часом склад, зокрема ад’ювант, і стабільна під час зберігання.

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Окремо радниця Степанова зазначила, що цю вакцину постачають у шприці, що унеможливлює неправильні дії персоналу під час вакцинації, тобто "людський фактор", і що постачання у шприці однодозове, що забезпечує економію препарату, тобто не буде втрачених доз.

Серед інших переваг вакцини й те, що щодо неї прогнозовані та відомі усі варіанти й можливості побічних ефектів, пов’язаних із вакцинацією (місцеві, загальні); а також, що після цієї вакцини буде триваліший імунітет завдяки сорбції антигенів на гідроокис алюмінію (поступове розсмоктування).

Професорка уточнила, що вакцину Sinovac вже застосовують у КНР для вакцинації населення, а дозвіл на масове використання в країні вона отримала 6 лютого 2021 року, і що у черзі на цю вакцину стоять уже багато держав світу.

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"Ця інактивована вакцина пройшла випробування за кордоном на третій фазі. Лише Бразилія надала інформацію про її ефективність на рівні 50,38%, що, за твердженнями експертів, не відповідало дійсності й було зумовлено непрозорістю дизайну дослідження (враховували випадки асимптомних осіб, які не потребували медичної допомоги, що не застосовують у таких дослідженнях). В Індонезії ефективність становила 65,3%", - повідомила експертка МОЗ з епідеміології.

За її даними, Sinovac Biotech - це фармацевтична компанія з визнаним світовим авторитетом у виробництві імунобіологічних препаратів.

"Вакцини високої якості проти низки актуальних інфекційних захворювань постачають за контрактами в понад 30 країн світу. Сертифікованими за стандартами ВООЗ є противірусні вакцини (паротит, грип, гепатит А). Організація виробництва на підприємстві відповідає світовим стандартам", - повідомила Виноград.

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Як повідомлялося, наприкінці 2020 року Україна уклала угоду на постачання 1,9 млн доз вакцини виробництва Sinovac Biotech. 10 березня МОЗ повідомило про реєстрацію вакцини китайського виробника Sinovac Biotech "Короновак". Очікується, що перша поставка цієї вакцини становитиме 700 тис. доз.

"Сіновак" (Sinovac Biotech) - найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, заснована у Пекіні у 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин на рік. "Сіноваком" були розроблені і виведені на ринок вакцини проти гепатиту А та А і В, вірусів грипу, включно з "пташиним", паротиту.

"Сіновак" є акціонерною компанією. Акції компанії котируються на американській фондовій біржі NASDAQ.

Вакцини "Сіновак" схвалені в 34 країнах світу, включно з такими країнами, як Аргентина, Бразилія, Індія, Туреччина. Вакцина проти гепатиту А є прекваліфікованою Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
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Топ коментарі
+7
У "Новічка -V" теж нема "холодного ланцюга" !
Й головне , шо перевіренно на людях - На Щекочихіні , на Скріпалях, на Навальному .
Й взагалом Московія перша країна в світі в розробці різних отруй !
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13.03.2021 13:00
+7
ну да... прокипьятить и можно использовать снова... снова... и снова....
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13.03.2021 13:01
+6
Видно очень хорошая вакцина.
Нужно в первую очередь вакцинировать ею зеленского и степанова.
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13.03.2021 12:55
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Видно очень хорошая вакцина.
Нужно в первую очередь вакцинировать ею зеленского и степанова.
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13.03.2021 12:55 Відповісти
Почему только этих двоих, а не всех политиков и руководителей всех уровней.
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13.03.2021 13:02 Відповісти
А чому б не почати з тих, хто придбав, знову таки, не ухвалену ВОЗ вакцину і на нахвалює? Можна і їх родини вакцинувати. Вакцина ж хороша, ефективна, чи лише зберігати зручно?
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13.03.2021 13:28 Відповісти
Я знаю только две не одобренные ВОЗ вакцины- спутникV и новичек, обе кацапские.
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13.03.2021 16:11 Відповісти
Всех зедебилов и первой таньку моторолу.
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13.03.2021 14:23 Відповісти
на правах рекламы?
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13.03.2021 12:56 Відповісти
не корысти ради, а токмо пославшего ея степанова ))
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13.03.2021 13:24 Відповісти
Конечно преимущества огромные , как и откаты , все хорошо , кроме сомеительного качества и засекреченной цены закупки и продажи за наш счёт
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13.03.2021 13:00 Відповісти
У "Новічка -V" теж нема "холодного ланцюга" !
Й головне , шо перевіренно на людях - На Щекочихіні , на Скріпалях, на Навальному .
Й взагалом Московія перша країна в світі в розробці різних отруй !
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13.03.2021 13:00 Відповісти
ну да... прокипьятить и можно использовать снова... снова... и снова....
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13.03.2021 13:01 Відповісти
канешна класная вакцына, особенно когда и советник, и степанов получили за ее покупку откат.
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13.03.2021 13:02 Відповісти
Немає проблем - здихають всі бажаючі здохнути.

Стаття схожа на рекламу, якою і є.
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13.03.2021 13:04 Відповісти
Наташа, Вас степанов шантажирует или в долю взял? Вы нам ее хоть покажите, а то деньги заплачены, все вовремя засекречено, а результата нет. Вам там хоть откат за эту вакцину занесли уже или вообще вхолостую отбарабанили за наши, бюджетные деньги?
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13.03.2021 13:07 Відповісти
+80? Советник Степанова Виноград рассказала о преимуществах китайской COVID-вакцины Sinovac: "Нет проблем с соблюдением "холодовой цепи" - Цензор.НЕТ 850
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13.03.2021 13:15 Відповісти
Советник Степанова Виноград рассказала о преимуществах китайской COVID-вакцины Sinovac: "Нет проблем с соблюдением "холодовой цепи" - Цензор.НЕТ 9003
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13.03.2021 13:23 Відповісти
винограда он косточки в землю зароет... ))
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13.03.2021 13:21 Відповісти
После "Мотор сiч", я бы, как-то опасался. Деньги возьмут, а колоться предложат дулей. По-моему, это второй раз, или продолжение первого?
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13.03.2021 13:59 Відповісти
От і добре! А тепер нехай ця халява на камеру розпакує та ширнеться цим "еліксіром"!
Тільки ж не так, як шмаркля, вітамінчиком!)))
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13.03.2021 14:07 Відповісти
САМАЯ ХОРОШАЯ! А ЕСЛИ БЫ В ЖЕЛЕЗНЫХ Б/У ВЕДРАХ, И КЛИЗМОЙ МОЖНО БЫЛО, ТО ВООБЩЕ КЛАСС.
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13.03.2021 14:26 Відповісти
Пускай уже в чикушках пусть разливают, в 40% спиртовом растворе. Бахнул - и приятно, и полезно)
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13.03.2021 14:34 Відповісти
Для глюкозы вообще холодильники не нужны. Давайте всем колоть глюкозу!
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13.03.2021 15:14 Відповісти
В Україні популістська адміністрація Володимира Зеленського просто провалила вакцинацію і поставила під питання економічне виживання країни в постковідну епоху. У Словаччині прем'єр-популіст і його союзник, тепер уже колишній міністр охорони здоров'я, вирішили вдатися до російської допомоги, щоб закамуфлювати проблеми з вакцинацією. Все логічно. Там, де громадяни голосують за популістів, вони відгрібають по повній.

Віталій Портников: "Популізм - союзник пандемії"
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13.03.2021 15:56 Відповісти
 
 