Радниця Степанова Виноград розповіла про переваги китайської COVID-вакцини Sinovac: "Немає проблем із дотриманням "холодового ланцюга"

У китайської COVID-вакцини Sinovac є стандартні режими транспортування і зберігання за температури від +2 до +80 °C, як і для інших вакцин, тому немає проблем із дотриманням "холодового ланцюга".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експертка МОЗ з епідеміології, радниця міністра охорони здоров'я з питань біобезпеки, професорка Наталія Виноград.

"Чому б я вибрала вакцину Sinovac? Інактивована вакцина CoronaVac проти COVID-19 від компанії Sinovac Biotech є чи не найкращою. Переваги вакцини: інактивована стандартним перевіреним способом, тому безпечна для людини, яка буде вакцинована; стандартні режими транспортування та зберігання за температури від +2 до +80 °C, як і для інших вакцин, тому немає проблем із дотриманням "холодового ланцюга", який у нас давно налагоджений для інших препаратів", - повідомила Виноград.

За словами експертки МОЗ із епідеміології, серед інших переваг цієї вакцини те, що вона містить усі антигени вірусу, що формує поствакцинальний імунітет до всіх чотирьох антигенів вірусу (а не тільки S-антигену), тому буде ефективною навіть з огляду на високу мутабельність вірусу; містить перевірений часом склад, зокрема ад’ювант, і стабільна під час зберігання.

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Окремо радниця Степанова зазначила, що цю вакцину постачають у шприці, що унеможливлює неправильні дії персоналу під час вакцинації, тобто "людський фактор", і що постачання у шприці однодозове, що забезпечує економію препарату, тобто не буде втрачених доз.

Серед інших переваг вакцини й те, що щодо неї прогнозовані та відомі усі варіанти й можливості побічних ефектів, пов’язаних із вакцинацією (місцеві, загальні); а також, що після цієї вакцини буде триваліший імунітет завдяки сорбції антигенів на гідроокис алюмінію (поступове розсмоктування).

Професорка уточнила, що вакцину Sinovac вже застосовують у КНР для вакцинації населення, а дозвіл на масове використання в країні вона отримала 6 лютого 2021 року, і що у черзі на цю вакцину стоять уже багато держав світу.

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"Ця інактивована вакцина пройшла випробування за кордоном на третій фазі. Лише Бразилія надала інформацію про її ефективність на рівні 50,38%, що, за твердженнями експертів, не відповідало дійсності й було зумовлено непрозорістю дизайну дослідження (враховували випадки асимптомних осіб, які не потребували медичної допомоги, що не застосовують у таких дослідженнях). В Індонезії ефективність становила 65,3%", - повідомила експертка МОЗ з епідеміології.

За її даними, Sinovac Biotech - це фармацевтична компанія з визнаним світовим авторитетом у виробництві імунобіологічних препаратів.

"Вакцини високої якості проти низки актуальних інфекційних захворювань постачають за контрактами в понад 30 країн світу. Сертифікованими за стандартами ВООЗ є противірусні вакцини (паротит, грип, гепатит А). Організація виробництва на підприємстві відповідає світовим стандартам", - повідомила Виноград.

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Як повідомлялося, наприкінці 2020 року Україна уклала угоду на постачання 1,9 млн доз вакцини виробництва Sinovac Biotech. 10 березня МОЗ повідомило про реєстрацію вакцини китайського виробника Sinovac Biotech "Короновак". Очікується, що перша поставка цієї вакцини становитиме 700 тис. доз.

"Сіновак" (Sinovac Biotech) - найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, заснована у Пекіні у 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин на рік. "Сіноваком" були розроблені і виведені на ринок вакцини проти гепатиту А та А і В, вірусів грипу, включно з "пташиним", паротиту.

"Сіновак" є акціонерною компанією. Акції компанії котируються на американській фондовій біржі NASDAQ.

Вакцини "Сіновак" схвалені в 34 країнах світу, включно з такими країнами, як Аргентина, Бразилія, Індія, Туреччина. Вакцина проти гепатиту А є прекваліфікованою Всесвітньою організацією охорони здоров'я.