Чийгоз про деокупацію Криму: Росія намагається підняти ставки, шантажуючи Байдена

Народний депутат "ЄС", заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз вважає, що зараз Росія намагається підняти ставки, шантажуючи президента США Джо Байдена.

Про це розповів Чийгоз, коментуючи реакцію РФ на затвердження стратегії деокупації Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ми постійно спостерігаємо військові навчання, що проводяться Південним військовим округом, до якого належить Крим, зокрема на морі. Військовий потенціал Росії в Криму також постійно збільшується, але в цьому випадку, найімовірніше, Москва йде на нове підвищення ставок у зв'язку з приходом до влади в США Джо Байдена", - вважає нардеп.

На думку Ахтема Чийгоза, Кремль зреагував не на заяви Володимира Зеленського, а саме на політику Байдена, який не тільки неодноразово підкреслював, що США змусять Росію заплатити за її агресивні дії, але й підтвердив серйозність своїх намірів санкціями. Крім цього, американський президент вчергове заявив про невизнання Сполученими Штатами російської анексії Криму.

"Що стосується загострення на Донбасі, слід визнати, що Путін виграв час, поки президент Зеленський протягом двох років шукав миру і намагався домовитися з ним. Зараз ми пожинаємо плоди цих двох років бездіяльності. Поки Україна відводила війська і дотримувалася режиму тиші, Росія політично посилювалася в Україні. Чого вартий один лише прихід Віктора Медведчука і його фракції в парламент! Додамо до цього адміністративний хаос, який спостерігається у всіх гілках влади і навіть у ЗМІ. Зараз президент намагається нівелювати наслідки своєї політики, багато в чому під впливом зміни американського зовнішньополітичного курсу", - пояснює кримськотатарський лідер.

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