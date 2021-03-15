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Чийгоз про деокупацію Криму: Росія намагається підняти ставки, шантажуючи Байдена

Чийгоз про деокупацію Криму: Росія намагається підняти ставки, шантажуючи Байдена

Народний депутат "ЄС", заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз вважає, що зараз Росія намагається підняти ставки, шантажуючи президента США Джо Байдена.

Про це розповів Чийгоз, коментуючи реакцію РФ на затвердження стратегії деокупації Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ми постійно спостерігаємо військові навчання, що проводяться Південним військовим округом, до якого належить Крим, зокрема на морі. Військовий потенціал Росії в Криму також постійно збільшується, але в цьому випадку, найімовірніше, Москва йде на нове підвищення ставок у зв'язку з приходом до влади в США Джо Байдена", - вважає нардеп.

На думку Ахтема Чийгоза, Кремль зреагував не на заяви Володимира Зеленського, а саме на політику Байдена, який не тільки неодноразово підкреслював, що США змусять Росію заплатити за її агресивні дії, але й підтвердив серйозність своїх намірів санкціями. Крім цього, американський президент вчергове заявив про невизнання Сполученими Штатами російської анексії Криму.

"Що стосується загострення на Донбасі, слід визнати, що Путін виграв час, поки президент Зеленський протягом двох років шукав миру і намагався домовитися з ним. Зараз ми пожинаємо плоди цих двох років бездіяльності. Поки Україна відводила війська і дотримувалася режиму тиші, Росія політично посилювалася в Україні. Чого вартий один лише прихід Віктора Медведчука і його фракції в парламент! Додамо до цього адміністративний хаос, який спостерігається у всіх гілках влади і навіть у ЗМІ. Зараз президент намагається нівелювати наслідки своєї політики, багато в чому під впливом зміни американського зовнішньополітичного курсу", - пояснює кримськотатарський лідер.

Також читайте: Глава ПАРЄ Дамс у ході візиту в Москву зможе порушити питання про повернення окупованого Криму і виведення військ з Донбасу, - "слуга народу" Мережко

Автор: 

Крим (14135) росія (65007) Чийгоз Ахтем (261)


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Топ коментарі
+10
Сумно, коли таких преЗЕдентів обирають на гаслах - "какая разніца".
Чи люди геть не розуміли, що обирають людину, який Майдан і війна були до одного місця..він собі жив як завжди, ніколи не переймався визвольною боротьбою від раіські. Ба більше, навіть симпатизував окупантам.
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15.03.2021 10:16
+6
Чем больше времени проходит со времени сдачи крымы,а это была именно сдача,за свое надо драться!!!!тем сложнее будет вернуть его назад
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15.03.2021 10:10
+4
Путя вже зовсім "берега поплутав" , якщо надумав шантажувати Байдена .. .
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15.03.2021 10:09
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Путя вже зовсім "берега поплутав" , якщо надумав шантажувати Байдена .. .
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15.03.2021 10:09 Відповісти
Кто всрался сегодня с утра? Зеленский. А Порошенко, который лелеял Медведчука и вместе с ним барыжил пять лет, не при чем.
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15.03.2021 10:09 Відповісти
О, так! Набарижили! А тепер порівняйте статки мертвечука до Пороха, після Пороха і після 1,5 року царювання найвеличнішого. Те ж саме зробіть зі статками Пороха. І хто ж, виходить, "лєлєял" Медведчука?
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15.03.2021 10:33 Відповісти
Соєвий барига своїми злочинними діями девальвації гривні, підвищенням вартості енергоносіїів і іншими вкрав у українських пенсіонерів 150 млрд дол, і в працюючих 300 млрд дол, на нари баригу.
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15.03.2021 10:52 Відповісти
То мерщий до ДБР! Там вже більш, ніж півтора року намагаються знайти хоч щось на "баригу", а знаходять лише пук в калюжі. Допоможіть відновити справедливість!
А про злочинні дії... ЗЕ! розпочав своє царювання з порушення закону, призначивши Богдана головою АПУ, а потім відрізав собі всі відступи розігнавши (в супереч закону) ВРУ. Ну а далі вже покотилося: і оборутки з ОДВЗ, і здача територій, і доведення енергетики до реанімаційного стану, і "боротьба" з коронавірусом...
Чи такі злочинні дії вам до вподоби?
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15.03.2021 11:34 Відповісти
Статки народного депутата України Віктора Медведчука зросли у 21,5 раза за час президентства Володимира Зеленського у період з 2018 по 2020 рік.
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15.03.2021 10:41 Відповісти
"лелеял" как мог, как хорошо, что клоун не такой
Чийгоз про деокупацію Криму: Росія намагається підняти ставки, шантажуючи Байдена - Цензор.НЕТ 4610
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15.03.2021 11:08 Відповісти
Чем больше времени проходит со времени сдачи крымы,а это была именно сдача,за свое надо драться!!!!тем сложнее будет вернуть его назад
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15.03.2021 10:10 Відповісти
вот же оно ***** этот чийгоз... что оно делает практически для деоккупации Крыма? НИЧЕГО! жрет в Киеве водку и гонорары получает за свистежь ни о чем на разных каналах...
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15.03.2021 10:10 Відповісти
Сумно, коли преЗЕденти, вчаться на своїх помилках.
І чи вчаться? Мені здається, що не вчаться, а їх заганяють, як повних ЗЕбілів, у стіло.
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15.03.2021 10:13 Відповісти
Сумно, коли таких преЗЕдентів обирають на гаслах - "какая разніца".
Чи люди геть не розуміли, що обирають людину, який Майдан і війна були до одного місця..він собі жив як завжди, ніколи не переймався визвольною боротьбою від раіські. Ба більше, навіть симпатизував окупантам.
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15.03.2021 10:16 Відповісти
Сорі - стіЙло
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15.03.2021 10:30 Відповісти
Что касается обострения на Донбассе, следует признать, что Путин выиграл время, пока президент Зеленский в течение двух лет искал мира и пытался договориться с ним. Сейчас мы пожинаем плоды этих двух лет бездействия. Пока Украина отводила войска и соблюдала режим тишины, Россия политически усиливалась в Украине
Джерело: https://censor.net/ru/n3253293
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15.03.2021 10:14 Відповісти
я також хотів це підкреслити...
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15.03.2021 11:57 Відповісти
Со стороны зе было не бездействия, а преднамеренные действия с негативными и недопустимыми последствиями.
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15.03.2021 10:59 Відповісти
 
 