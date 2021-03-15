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Чийгоз о деоккупации Крыма: Россия пытается поднять ставки, шантажируя Байдена

Чийгоз о деоккупации Крыма: Россия пытается поднять ставки, шантажируя Байдена

Народный депутат "ЕС", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз считает, что сейчас Россия пытается поднять ставки, шантажируя президента США Джо Байдена.

Об этом рассказал Чийгоз, комментируя реакцию РФ на утверждение стратегии деоккупации Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы постоянно наблюдаем военные учения, проводимые Южным военным округом, к которому относится Крым, в том числе на море. Военный потенциал России в Крыму также постоянно увеличивается, но в данном случае, скорее всего, Москва идет на новое повышение ставок в связи с приходом к власти в США Джо Байдена", – полагает нардеп.

По мнению Ахтема Чийгоза, Кремль среагировал не на заявления Владимира Зеленского, а именно на политику Байдена, который не только неоднократно подчеркивал, что США заставят Россию заплатить за ее агрессивные действия, но и подтвердил серьезность своих намерений санкциями. Кроме этого, американский президент в очередной раз заявил о непризнании Соединенными Штатами российской аннексии Крыма.

"Что касается обострения на Донбассе, следует признать, что Путин выиграл время, пока президент Зеленский в течение двух лет искал мира и пытался договориться с ним. Сейчас мы пожинаем плоды этих двух лет бездействия. Пока Украина отводила войска и соблюдала режим тишины, Россия политически усиливалась в Украине. Чего стоит один только приход Виктора Медведчука и его фракции в парламент! Добавим к этому административный хаос, наблюдаемый во всех ветвях власти и даже в СМИ. Сейчас президент пытается нивелировать последствия собственной политики, во многом под влиянием смены американского внешнеполитического курса", – поясняет крымскотатарский лидер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава ПАСЕ Дамс в ходе визита в Москву сможет поднять вопросы о возврате оккупированного Крыма и выводе войск с Донбасса, - "слуга народа" Мережко

Автор: 

Крым (26373) россия (95413) Чийгоз Ахтем (318)


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Топ комментарии
+10
Сумно, коли таких преЗЕдентів обирають на гаслах - "какая разніца".
Чи люди геть не розуміли, що обирають людину, який Майдан і війна були до одного місця..він собі жив як завжди, ніколи не переймався визвольною боротьбою від раіські. Ба більше, навіть симпатизував окупантам.
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15.03.2021 10:16
+6
Чем больше времени проходит со времени сдачи крымы,а это была именно сдача,за свое надо драться!!!!тем сложнее будет вернуть его назад
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15.03.2021 10:10
+4
Путя вже зовсім "берега поплутав" , якщо надумав шантажувати Байдена .. .
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15.03.2021 10:09
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Правила форума Совет форумчан
Путя вже зовсім "берега поплутав" , якщо надумав шантажувати Байдена .. .
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15.03.2021 10:09 Ответить
Кто всрался сегодня с утра? Зеленский. А Порошенко, который лелеял Медведчука и вместе с ним барыжил пять лет, не при чем.
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15.03.2021 10:09 Ответить
О, так! Набарижили! А тепер порівняйте статки мертвечука до Пороха, після Пороха і після 1,5 року царювання найвеличнішого. Те ж саме зробіть зі статками Пороха. І хто ж, виходить, "лєлєял" Медведчука?
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15.03.2021 10:33 Ответить
Соєвий барига своїми злочинними діями девальвації гривні, підвищенням вартості енергоносіїів і іншими вкрав у українських пенсіонерів 150 млрд дол, і в працюючих 300 млрд дол, на нари баригу.
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15.03.2021 10:52 Ответить
То мерщий до ДБР! Там вже більш, ніж півтора року намагаються знайти хоч щось на "баригу", а знаходять лише пук в калюжі. Допоможіть відновити справедливість!
А про злочинні дії... ЗЕ! розпочав своє царювання з порушення закону, призначивши Богдана головою АПУ, а потім відрізав собі всі відступи розігнавши (в супереч закону) ВРУ. Ну а далі вже покотилося: і оборутки з ОДВЗ, і здача територій, і доведення енергетики до реанімаційного стану, і "боротьба" з коронавірусом...
Чи такі злочинні дії вам до вподоби?
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15.03.2021 11:34 Ответить
Статки народного депутата України Віктора Медведчука зросли у 21,5 раза за час президентства Володимира Зеленського у період з 2018 по 2020 рік.
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15.03.2021 10:41 Ответить
"лелеял" как мог, как хорошо, что клоун не такой
Чийгоз про деокупацію Криму: Росія намагається підняти ставки, шантажуючи Байдена - Цензор.НЕТ 4610
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15.03.2021 11:08 Ответить
Чем больше времени проходит со времени сдачи крымы,а это была именно сдача,за свое надо драться!!!!тем сложнее будет вернуть его назад
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15.03.2021 10:10 Ответить
вот же оно ***** этот чийгоз... что оно делает практически для деоккупации Крыма? НИЧЕГО! жрет в Киеве водку и гонорары получает за свистежь ни о чем на разных каналах...
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15.03.2021 10:10 Ответить
Сумно, коли преЗЕденти, вчаться на своїх помилках.
І чи вчаться? Мені здається, що не вчаться, а їх заганяють, як повних ЗЕбілів, у стіло.
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15.03.2021 10:13 Ответить
Сумно, коли таких преЗЕдентів обирають на гаслах - "какая разніца".
Чи люди геть не розуміли, що обирають людину, який Майдан і війна були до одного місця..він собі жив як завжди, ніколи не переймався визвольною боротьбою від раіські. Ба більше, навіть симпатизував окупантам.
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15.03.2021 10:16 Ответить
Сорі - стіЙло
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15.03.2021 10:30 Ответить
Что касается обострения на Донбассе, следует признать, что Путин выиграл время, пока президент Зеленский в течение двух лет искал мира и пытался договориться с ним. Сейчас мы пожинаем плоды этих двух лет бездействия. Пока Украина отводила войска и соблюдала режим тишины, Россия политически усиливалась в Украине
Джерело: https://censor.net/ru/n3253293
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15.03.2021 10:14 Ответить
я також хотів це підкреслити...
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15.03.2021 11:57 Ответить
Со стороны зе было не бездействия, а преднамеренные действия с негативными и недопустимыми последствиями.
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15.03.2021 10:59 Ответить
 
 