Чийгоз о деоккупации Крыма: Россия пытается поднять ставки, шантажируя Байдена

Народный депутат "ЕС", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз считает, что сейчас Россия пытается поднять ставки, шантажируя президента США Джо Байдена.

Об этом рассказал Чийгоз, комментируя реакцию РФ на утверждение стратегии деоккупации Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы постоянно наблюдаем военные учения, проводимые Южным военным округом, к которому относится Крым, в том числе на море. Военный потенциал России в Крыму также постоянно увеличивается, но в данном случае, скорее всего, Москва идет на новое повышение ставок в связи с приходом к власти в США Джо Байдена", – полагает нардеп.

По мнению Ахтема Чийгоза, Кремль среагировал не на заявления Владимира Зеленского, а именно на политику Байдена, который не только неоднократно подчеркивал, что США заставят Россию заплатить за ее агрессивные действия, но и подтвердил серьезность своих намерений санкциями. Кроме этого, американский президент в очередной раз заявил о непризнании Соединенными Штатами российской аннексии Крыма.

"Что касается обострения на Донбассе, следует признать, что Путин выиграл время, пока президент Зеленский в течение двух лет искал мира и пытался договориться с ним. Сейчас мы пожинаем плоды этих двух лет бездействия. Пока Украина отводила войска и соблюдала режим тишины, Россия политически усиливалась в Украине. Чего стоит один только приход Виктора Медведчука и его фракции в парламент! Добавим к этому административный хаос, наблюдаемый во всех ветвях власти и даже в СМИ. Сейчас президент пытается нивелировать последствия собственной политики, во многом под влиянием смены американского внешнеполитического курса", – поясняет крымскотатарский лидер.

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