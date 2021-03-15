УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10595 відвідувачів онлайн
Новини
1 724 9

Рада в п'ятницю заслухає Степанова замість Авакова

Рада в п'ятницю заслухає Степанова замість Авакова

Верховна Рада не заслуховуватиме міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в ході години запитань до уряду. На засіданні погоджувальної ради парламентарії наполягли на кандидатурі глави МОЗ Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

Нардепи пропонували три кандидатури - главу МВС Арсена Авакова (на цій кандидатурі наполягала фракція "Слуга народу"), прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Більшість депутатів підтримала кандидатуру голови МОЗ.

"Визначмося ... Прем'єр-міністра не буде, він у відрядженні буде ... Степанова? Тоді на годину запитань до уряду запрошуємо Степанова Максима", - сказав глава Ради.

Нагадаємо, раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в Раді планують заслухати Авакова щодо вакцинації особового складу МВС.

Також читайте: Президент Литви Науседа цього тижня відвідає Україну, - Разумков

Автор: 

ВР (14949) Степанов Максим (2196) Разумков Дмитро (1526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо рукзакян - послал нах@р этот бл@тский цирк с клоунами?
показати весь коментар
15.03.2021 12:07 Відповісти
авакян, "царъ всея Украины", не желают говорить с зе-папуасами. пусть степашку пока тормошат и вакцинируют.
показати весь коментар
15.03.2021 12:10 Відповісти
Речь Авакова как выступление начальника на совещании. ВР наконец поняла.
показати весь коментар
15.03.2021 12:12 Відповісти
А какая разница, правда?...
показати весь коментар
15.03.2021 12:13 Відповісти
"Рада в пятницу заслушает Степанова вместо Авакова" - обоих заслушать нельзя?
показати весь коментар
15.03.2021 12:19 Відповісти
А тем временем в Лубнах перед мэрией замаячил мистер Линч.
показати весь коментар
15.03.2021 12:26 Відповісти
Какая разница кого слушать? От смены спикера ахинея не изменится.
показати весь коментар
15.03.2021 12:33 Відповісти
Вакцина стоит 2 доллара, уплачено по 29 за 500 000 доз.
Куда исчезло 13 500 000 долларов? Это вопрос будут обсуждать?
показати весь коментар
15.03.2021 12:42 Відповісти
 
 