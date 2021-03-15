Рада в п'ятницю заслухає Степанова замість Авакова

Верховна Рада не заслуховуватиме міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в ході години запитань до уряду. На засіданні погоджувальної ради парламентарії наполягли на кандидатурі глави МОЗ Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

Нардепи пропонували три кандидатури - главу МВС Арсена Авакова (на цій кандидатурі наполягала фракція "Слуга народу"), прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Більшість депутатів підтримала кандидатуру голови МОЗ.

"Визначмося ... Прем'єр-міністра не буде, він у відрядженні буде ... Степанова? Тоді на годину запитань до уряду запрошуємо Степанова Максима", - сказав глава Ради.

Нагадаємо, раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в Раді планують заслухати Авакова щодо вакцинації особового складу МВС.

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