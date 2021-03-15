РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8320 посетителей онлайн
Новости
1 724 9

Рада в пятницу заслушает Степанова вместо Авакова

Рада в пятницу заслушает Степанова вместо Авакова

Верховная рада не будет заслушивать министра внутренних дел Арсена Авакова в ходе часа вопросов к правительству. На заседании согласительного совета парламентарии настояли на кандидатуре главы Минздрава Максима Степанова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Нардепы предлагали три кандидатуры - главу МВД Арсена Авакова (на этой кандидатуре настаивала фракция "Слуга народа"), премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова. Большинство депутатов поддержала кандидатуру главы Минздрава.

"Давайте определимся ... Премьер-министра не будет, он в командировке будет ... Степанова? Тогда на час вопросов к правительству приглашаем Степанова Максима", - сказав глава Рады.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в Раде планируют заслушать Авакова относительно вакцинации личного состава МВД.

Также читайте: Президент Литвы Науседа на этой неделе посетит Украину, - Разумков

Автор: 

ВР (29234) Степанов Максим (2062) Разумков Дмитрий (1520)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо рукзакян - послал нах@р этот бл@тский цирк с клоунами?
показать весь комментарий
15.03.2021 12:07 Ответить
авакян, "царъ всея Украины", не желают говорить с зе-папуасами. пусть степашку пока тормошат и вакцинируют.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:10 Ответить
Речь Авакова как выступление начальника на совещании. ВР наконец поняла.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:12 Ответить
А какая разница, правда?...
показать весь комментарий
15.03.2021 12:13 Ответить
"Рада в пятницу заслушает Степанова вместо Авакова" - обоих заслушать нельзя?
показать весь комментарий
15.03.2021 12:19 Ответить
А тем временем в Лубнах перед мэрией замаячил мистер Линч.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:26 Ответить
Какая разница кого слушать? От смены спикера ахинея не изменится.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:33 Ответить
Вакцина стоит 2 доллара, уплачено по 29 за 500 000 доз.
Куда исчезло 13 500 000 долларов? Это вопрос будут обсуждать?
показать весь комментарий
15.03.2021 12:42 Ответить
 
 