Рада в пятницу заслушает Степанова вместо Авакова

Верховная рада не будет заслушивать министра внутренних дел Арсена Авакова в ходе часа вопросов к правительству. На заседании согласительного совета парламентарии настояли на кандидатуре главы Минздрава Максима Степанова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Нардепы предлагали три кандидатуры - главу МВД Арсена Авакова (на этой кандидатуре настаивала фракция "Слуга народа"), премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова. Большинство депутатов поддержала кандидатуру главы Минздрава.

"Давайте определимся ... Премьер-министра не будет, он в командировке будет ... Степанова? Тогда на час вопросов к правительству приглашаем Степанова Максима", - сказав глава Рады.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в Раде планируют заслушать Авакова относительно вакцинации личного состава МВД.

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