УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8096 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
1 647 17
вакцина (3523) карантин (16073) МОЗ (3877) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

У процесі вакцинації ми втратили 199 доз COVID-вакцини, - головний санлікар Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У процесі вакцинації ми втратили 199 доз COVID-вакцини, - головний санлікар Ляшко

Майже 200 вакцин проти коронавірусу було утилізовано, розбито або пошкоджено в процесі вакцинації в Україні.

Про це розповів в інтерв'ю "Українській правді. Життя" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Я не скажу, що це утилізовано, бо може бути розбито, пошкоджено чи ще щось. У середньому ми говоримо про 199 доз", - зазначив Ляшко.

Він розповів, що в цілому в Україні використали вже 47 740 доз вакцини.

Ляшко зазначив, що МОЗ робить "усе можливе для того, щоб вакцина використовувалася якісно та ефективно".

"Коли ми говоримо про вакцину проти COVID-19, коли розуміємо глобальний дефіцит, то щоб не втрачати ці дози, ми запропонували вакцинуватися надлишковими дозами", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році ми вакцинуємо двома дозами всіх охочих, якщо не буде катаклізмів із постачанням препаратів, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
В ходе вакцинации мы потеряли 199 доз COVID-вакцины, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2735
показати весь коментар
15.03.2021 16:02
+2
Ну, ну, ну. І Скільки збитки коштують від 199 доз COVID?
Дуже цікаво.
Чи це "комерційна таємниця"? В ходе вакцинации мы потеряли 199 доз COVID-вакцины, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1655
показати весь коментар
15.03.2021 15:55
+1
совесть вы, ....., потеряли.
показати весь коментар
15.03.2021 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Ха Ха Ха! Ой не могу, он тоже с этого квартала?
показати весь коментар
15.03.2021 15:54 Відповісти
В ходе вакцинации мы потеряли 199 доз COVID-вакцины, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2735
показати весь коментар
15.03.2021 16:02 Відповісти
яскрава картинка, як цей герой тягнув горшка з самого низу , коли треба було па нуждє у обкраденому складі, а герой Нікуліна імітував розтрощенність ящиків з водярою- покраплюючи нею склад ... Тобто вони імітували замовнику - диретору пограбування навіть більш креативно , ніж він від цього потребував...
показати весь коментар
15.03.2021 16:11 Відповісти
влада квартальних від олігархів
показати весь коментар
15.03.2021 16:07 Відповісти
Ну, ну, ну. І Скільки збитки коштують від 199 доз COVID?
Дуже цікаво.
Чи це "комерційна таємниця"? В ходе вакцинации мы потеряли 199 доз COVID-вакцины, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1655
показати весь коментар
15.03.2021 15:55 Відповісти
Ляшко, сдуру, вдул себе.
показати весь коментар
15.03.2021 15:56 Відповісти
или украдено
показати весь коментар
15.03.2021 15:59 Відповісти
совесть вы, ....., потеряли.
показати весь коментар
15.03.2021 16:00 Відповісти
Спецоперація з вагенрівцями мала подвійне завдання від спецслуб - й у тому числі відслідити єрамків... Вакцинація вже остаточно "відслідила" кабмін, який терміново треба скидати , ну й шо шо він від Ахмєтова! Белінгкет не встигне з з усім справитись!
показати весь коментар
15.03.2021 16:06 Відповісти
И что-то изменится? Бужем ждать еще два года у моря погоды? Какая разница, люди у власти одни и те же. От перестановки мест слагаемых сумма не изменится..
показати весь коментар
15.03.2021 17:56 Відповісти
І скільки це відсотків втрат від загальної мізерної кількості вакцини, яку ви змогли завезти в країну ?
показати весь коментар
15.03.2021 16:09 Відповісти
эта таки такая проблема ? ну у кого не бывает, коробку уронили или еще чего.
нет блин главврач уже клювом роет!
показати весь коментар
15.03.2021 16:27 Відповісти
Именно Ляшко и Ко потеряли почти 200 доз дорогой вакцины. А оплачивал ее народ Украины, из бюджета страны, а не из карманов министров и санврача. И ответственность лежит именно на них за все то, что они натворили, за неумение организовать процесс, за недостаточную активность убеждения вакцинации, за постоянные неправдивые, противоречащие сведения о вакцинах, на наплевательское отношение к людям... Можно вполне организовать процесс использования остающихся доз не только для своих друзей, артистов и т.д, а и для обычных людей. Таких много. И вычесть стоимость потерянных денег из карманов Министра МОЗ и лавного санврача страны. А теперь не будет хватать вакцины на вторую прививку. И об этом уже говорят вслух говорят СМИ, рассказывая, что можно увеличить время между прививками. Кто же будет вакцинироваться в таких условиях? Вы всех за дураков держите?
показати весь коментар
15.03.2021 17:54 Відповісти
В среднем потеряли 199... Это как? Я понимаю когда говорят "около двух человек"... Это значит где-то полтора человека.
показати весь коментар
15.03.2021 18:37 Відповісти
200 жизней
показати весь коментар
15.03.2021 19:35 Відповісти
Тобто втрати мізeрні. 0.5％.
показати весь коментар
15.03.2021 21:28 Відповісти
 
 