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Новости Коронавирус и карантин
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В ходе вакцинации мы потеряли 199 доз COVID-вакцины, - главный санврач Ляшко

В ходе вакцинации мы потеряли 199 доз COVID-вакцины, - главный санврач Ляшко

Почти 200 вакцин от коронавируса были утилизированы, разбиты или повреждены в ходе вакцинации в Украине.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде. Жизнь" главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Я не скажу, что это утилизировано, потому что может быть разбито, повреждено или еще что-то. В среднем мы говорим о 199 дозах", - рассказал Ляшко.

Он рассказал, что в целом в Украине использовали уже 47740 доз вакцины.

Ляшко отметил, что Минздрав делает "все возможное для того, чтобы вакцина использовалась качественно и эффективно".

"Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, когда понимаем глобальный дефицит, то чтобы не терять эти дозы, мы предложили вакцинироваться избыточными дозами", - добавил он.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
В ходе вакцинации мы потеряли 199 доз COVID-вакцины, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2735
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15.03.2021 16:02
+2
Ну, ну, ну. І Скільки збитки коштують від 199 доз COVID?
Дуже цікаво.
Чи це "комерційна таємниця"?
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15.03.2021 15:55
+1
совесть вы, ....., потеряли.
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15.03.2021 16:00
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А Ха Ха Ха! Ой не могу, он тоже с этого квартала?
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15.03.2021 15:54 Ответить
В ходе вакцинации мы потеряли 199 доз COVID-вакцины, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2735
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15.03.2021 16:02 Ответить
яскрава картинка, як цей герой тягнув горшка з самого низу , коли треба було па нуждє у обкраденому складі, а герой Нікуліна імітував розтрощенність ящиків з водярою- покраплюючи нею склад ... Тобто вони імітували замовнику - диретору пограбування навіть більш креативно , ніж він від цього потребував...
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15.03.2021 16:11 Ответить
влада квартальних від олігархів
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15.03.2021 16:07 Ответить
Ну, ну, ну. І Скільки збитки коштують від 199 доз COVID?
Дуже цікаво.
Чи це "комерційна таємниця"?
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15.03.2021 15:55 Ответить
Ляшко, сдуру, вдул себе.
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15.03.2021 15:56 Ответить
или украдено
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15.03.2021 15:59 Ответить
совесть вы, ....., потеряли.
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15.03.2021 16:00 Ответить
Спецоперація з вагенрівцями мала подвійне завдання від спецслуб - й у тому числі відслідити єрамків... Вакцинація вже остаточно "відслідила" кабмін, який терміново треба скидати , ну й шо шо він від Ахмєтова! Белінгкет не встигне з з усім справитись!
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15.03.2021 16:06 Ответить
И что-то изменится? Бужем ждать еще два года у моря погоды? Какая разница, люди у власти одни и те же. От перестановки мест слагаемых сумма не изменится..
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15.03.2021 17:56 Ответить
І скільки це відсотків втрат від загальної мізерної кількості вакцини, яку ви змогли завезти в країну ?
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15.03.2021 16:09 Ответить
эта таки такая проблема ? ну у кого не бывает, коробку уронили или еще чего.
нет блин главврач уже клювом роет!
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15.03.2021 16:27 Ответить
Именно Ляшко и Ко потеряли почти 200 доз дорогой вакцины. А оплачивал ее народ Украины, из бюджета страны, а не из карманов министров и санврача. И ответственность лежит именно на них за все то, что они натворили, за неумение организовать процесс, за недостаточную активность убеждения вакцинации, за постоянные неправдивые, противоречащие сведения о вакцинах, на наплевательское отношение к людям... Можно вполне организовать процесс использования остающихся доз не только для своих друзей, артистов и т.д, а и для обычных людей. Таких много. И вычесть стоимость потерянных денег из карманов Министра МОЗ и лавного санврача страны. А теперь не будет хватать вакцины на вторую прививку. И об этом уже говорят вслух говорят СМИ, рассказывая, что можно увеличить время между прививками. Кто же будет вакцинироваться в таких условиях? Вы всех за дураков держите?
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15.03.2021 17:54 Ответить
В среднем потеряли 199... Это как? Я понимаю когда говорят "около двух человек"... Это значит где-то полтора человека.
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15.03.2021 18:37 Ответить
200 жизней
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15.03.2021 19:35 Ответить
Тобто втрати мізeрні. 0.5％.
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15.03.2021 21:28 Ответить
 
 