В ходе вакцинации мы потеряли 199 доз COVID-вакцины, - главный санврач Ляшко
Почти 200 вакцин от коронавируса были утилизированы, разбиты или повреждены в ходе вакцинации в Украине.
Об этом рассказал в интервью "Украинской правде. Жизнь" главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Я не скажу, что это утилизировано, потому что может быть разбито, повреждено или еще что-то. В среднем мы говорим о 199 дозах", - рассказал Ляшко.
Он рассказал, что в целом в Украине использовали уже 47740 доз вакцины.
Ляшко отметил, что Минздрав делает "все возможное для того, чтобы вакцина использовалась качественно и эффективно".
"Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, когда понимаем глобальный дефицит, то чтобы не терять эти дозы, мы предложили вакцинироваться избыточными дозами", - добавил он.
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Дуже цікаво.
Чи це "комерційна таємниця"?
нет блин главврач уже клювом роет!