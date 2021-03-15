Систему автоматичного зважування-в-русі встановлюють на трасі Знам'янка - Ізварине

На трасі М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине буде встановлено майданчик з системою Weigh-in-Motion (зважування-в-русі).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Facebook-сторінці "Великого будівництва".

Система буде запущена на км 186 + 237 траси в Дніпропетровській області. Зазначається, що таке розташування дозволить відстежити вантажні потоки з Кривого Рогу, П'ятихаток і Кам'янського. Установка комплексу передбачена проєктом поточного середнього ремонту ділянки траси М-04.

Зараз вже забетонований фундамент опорної конструкції і змонтована сама опорна конструкція.

Найближчим часом почнеться монтаж устаткування в дорожньому покритті, підключення системи до електропостачання і налаштування калібрування.

Очікується, що в цьому році в Дніпропетровській області буде встановлено 3 об'єкти Weigh-in-Motion. Крім майданчика на трасі М-04, один майданчик також буде встановлено на Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та ще два на Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя.

Всього по Україні в цьому році будуть встановлені 66 комплексів Weigh-in-motion. Перевірити їх розташування можна на інтерактивній карті.

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Система зважування-в-русі - це розумна система комплексного збору інформації про рух транспортних засобів автомобільними дорогами (швидкість, загальна вага, вага окремих осей і відстань між ними, фіксація номерних знаків і т.д.). Вона дозволяє контролювати рух перевантажених транспортних засобів, які можуть становити небезпеку для учасників руху або руйнувати дороги.

Таке обладнання монтується по всій ширині дороги і вимірює навантаження на кожну вісь автомобіля мінімум тричі. Воно працює за температури повітря від -30 ° С до + 40 ° С, його компоненти захищені від перенапруг, а також дощу і снігу. Номерний знак, габаритні розміри, загальна маса, кількість осей, швидкість руху тощо визначаються автоматично, що дозволяє істотно зменшити корупційні ризики через людський фактор.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента України, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував перехід на новий рівень співпраці держави і регіонів у сфері масштабного розвитку інфраструктури.