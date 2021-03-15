Систему автоматического взвешивания-в-движении устанавливают на трассе Знаменка - Изварино

На трассе М-04 Знаменка - Луганск - Изварино будет установлена площадка с системой Weigh-in-Motion (взвешивание-в-движении).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Facebook-странице "Большой стройки".

Система будет запущена на км 186 + 237 трассы в Днепропетровской области. Отмечается, что такое расположение позволит отследить грузовые потоки из Кривого Рога, Пятихаток и Каменского. Установка комплекса предусмотрена проектом текущего среднего ремонта участка трассы М-04.

Сейчас уже забетонирован фундамент опорной конструкции и смонтирована сама опорная конструкция.

В ближайшее время начнется монтаж оборудования в дорожном покрытии, подключение системы к электроснабжению и настройка калибровки.

Ожидается, что в этом году в Днепропетровской области будет установлено 3 объекта Weigh-in-Motion. Кроме площадки на трассе М-04, одна площадка также будет установлена на трассе Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка и еще две на Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

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Всего по Украине в этом году будут установлены 66 комплексов Weigh-in-motion. Проверить их расположение можно на интерактивной карте.

Система взвешивания-в-движении - это умная система комплексного сбора информации о движении транспортных средств автомобильными дорогами (скорость, общий вес, вес отдельных осей и расстояние между ними, фиксация номерных знаков и т.д.). Она позволяет контролировать движение перегруженных транспортных средств, которые могут представлять опасность для участников движения или разрушать дороги.

Данное оборудование монтируется по всей ширине дороги и измеряет нагрузку на каждую ось автомобиля минимум трижды. Оно работает при температуре воздуха от -30°С до + 40°С, его компоненты защищены от перенапряжений, а также дождя и снега. Номерной знак, габаритные размеры, общая масса, количество осей, скорость движения и т.д. определяются автоматически, что позволяет существенно уменьшить коррупционные риски из-за человеческого фактора.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Украины, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал переход на новый уровень сотрудничества государства и регионов в сфере масштабного развития инфраструктуры.

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