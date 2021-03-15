Делегація з Китаю відвідала окупований Крим, офіційний Пекін закликав "не політизувати"
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Китайські бізнесмени побували на окупованому півострові, щоб "оцінити його туристичний потенціал". МЗС КНР заявив, що візит відбувся "відповідно до ринкових принципів".
Делегація Китаю побувала в окупованому Криму ще 11 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". Але офіційний Пекін прокоментував цей візит тільки зараз.
Окупаційне Міністерство курортів і туризму Криму повідомило, що на півострові побували заступник керівника Асоціації російсько-китайської дружби Чень Шаньвень, генеральний директор пекінської експортно-імпортної торгової компанії "Кай Шен" Чжао Кай і голова ради директорів ВАТ "ХаоЛан" Чень Юн.
"У ході візиту до Криму вони відвідали низку підприємств виноробної галузі та сільського господарства півострова, а також курортні регіони", - йдеться в повідомленні окупантів.
У понеділок, 15 березня, візит прокоментував офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні, передає "УНН".
"Китайські компанії підтримують контакти з Кримом і співпрацюють з ним відповідно до принципів ринку. Не можна політизувати цю взаємодію в комерційній сфері", - сказав він на регулярному брифінгу, коментуючи невдоволення української сторони недавнім візитом китайської делегації в окупований Крим.
За словами дипломата, китайські підприємства "історично підтримують контакти з Кримом". "Сподіваюся, що зацікавлені сторони шляхом діалогу і переговорів належним чином врегулюють відповідні питання", - підсумував він.
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