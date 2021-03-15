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Делегація з Китаю відвідала окупований Крим, офіційний Пекін закликав "не політизувати"

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Делегація з Китаю відвідала окупований Крим, офіційний Пекін закликав

Китайські бізнесмени побували на окупованому півострові, щоб "оцінити його туристичний потенціал". МЗС КНР заявив, що візит відбувся "відповідно до ринкових принципів".

Делегація Китаю побувала в окупованому Криму ще 11 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". Але офіційний Пекін прокоментував цей візит тільки зараз.

Окупаційне Міністерство курортів і туризму Криму повідомило, що на півострові побували заступник керівника Асоціації російсько-китайської дружби Чень Шаньвень, генеральний директор пекінської експортно-імпортної торгової компанії "Кай Шен" Чжао Кай і голова ради директорів ВАТ "ХаоЛан" Чень Юн.

"У ході візиту до Криму вони відвідали низку підприємств виноробної галузі та сільського господарства півострова, а також курортні регіони", - йдеться в повідомленні окупантів.

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У понеділок, 15 березня, візит прокоментував офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні, передає "УНН".

"Китайські компанії підтримують контакти з Кримом і співпрацюють з ним відповідно до принципів ринку. Не можна політизувати цю взаємодію в комерційній сфері", - сказав він на регулярному брифінгу, коментуючи невдоволення української сторони недавнім візитом китайської делегації в окупований Крим.

За словами дипломата, китайські підприємства "історично підтримують контакти з Кримом". "Сподіваюся, що зацікавлені сторони шляхом діалогу і переговорів належним чином врегулюють відповідні питання", - підсумував він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+95
Может быть активизировать экономические контакты с Тайванем с просьбами не политизировать?... Делегация из Китая посетила оккупированный Крым, официальный Пекин призвал "не политизировать" - Цензор.НЕТ 7133 Китайцам всё не ймётся?
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15.03.2021 16:03
+73
Я думаю самое время ваЗЕленскому посетить Гонконг и Тайвань с ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ без согласования с Китаем!!!) ... никакой политики - чисто бизнес!)
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15.03.2021 16:04
+56
зебилы санкции введут против Китая?
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15.03.2021 16:01
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По нормальному китайцы должны завалить всех бесплатной вакциной и оборудованием, так как от них пошла эта чума. Ну да, эти и копейки просто так не дадут.
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16.03.2021 07:04 Відповісти
Кидок с мотор сич дорого обойдётся украине .
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16.03.2021 15:44 Відповісти
що, хитротрахнуті кацапи разом з своїми жовторотиками задкґумали вивезти за дурняк весь цикл? херца тобі свинособако мокшанська в ротяку, вали звідси на свої болота
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16.03.2021 20:49 Відповісти
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