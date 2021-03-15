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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Делегация из Китая посетила оккупированный Крым, официальный Пекин призвал "не политизировать"

Делегация из Китая посетила оккупированный Крым, официальный Пекин призвал

Китайские бизнесмены побывали на оккупированном полуострове, чтобы "оценить его туристический потенциал". МИД КНР заявил, что визит состоялся "в соответствии с рыночными принципами".

Делегация Китая побывала в оккупированном Крыму еще 11 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". Но официальный Пекин прокомментировал этот визит только сейчас.

Оккупационное Министерстве курортов и туризма Крыма сообщило, что на полуострове побывали заместитель руководителя Ассоциации российско-китайской дружбы Чэнь Шаньвэнь, генеральный директор пекинской экспортно-импортной торговой компании "Кай Шэн" Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО "ХаоЛан" Чэнь Юн.

"В ходе визита в Крым они посетили ряд предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства полуострова, а также курортные регионы", – говорится в сообщении оккупантов.

Читайте на Цензор.НЕТ: В оккупированном Крыму растут антипутинские настроения, многие "сожалеют о своем выборе в 2014", - российский блогер-"крымнашист" Горный.

В понедельник, 15 марта, визит прокомментировал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает "УНН".

"Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере", — сказал он на регулярном брифинге, комментируя недовольство украинской стороны недавним визитом китайской делегации в оккупированный Крым.

По словам дипломата, китайские предприятия "исторически поддерживают контакты с Крымом". "Надеюсь, что заинтересованные стороны путем диалога и переговоров должным образом урегулируют соответствующие вопросы", — подытожил он.

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Автор: 

Китай (2946) Крым (26373)


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Топ комментарии
+95
Может быть активизировать экономические контакты с Тайванем с просьбами не политизировать?... Китайцам всё не ймётся?
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15.03.2021 16:03
+73
Я думаю самое время ваЗЕленскому посетить Гонконг и Тайвань с ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ без согласования с Китаем!!!) ... никакой политики - чисто бизнес!)
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15.03.2021 16:04
+56
зебилы санкции введут против Китая?
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15.03.2021 16:01
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По нормальному китайцы должны завалить всех бесплатной вакциной и оборудованием, так как от них пошла эта чума. Ну да, эти и копейки просто так не дадут.
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16.03.2021 07:04 Ответить
Кидок с мотор сич дорого обойдётся украине .
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16.03.2021 15:44 Ответить
що, хитротрахнуті кацапи разом з своїми жовторотиками задкґумали вивезти за дурняк весь цикл? херца тобі свинособако мокшанська в ротяку, вали звідси на свої болота
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16.03.2021 20:49 Ответить
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