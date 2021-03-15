Делегация из Китая посетила оккупированный Крым, официальный Пекин призвал "не политизировать"

Китайские бизнесмены побывали на оккупированном полуострове, чтобы "оценить его туристический потенциал". МИД КНР заявил, что визит состоялся "в соответствии с рыночными принципами".

Делегация Китая побывала в оккупированном Крыму еще 11 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". Но официальный Пекин прокомментировал этот визит только сейчас.

Оккупационное Министерстве курортов и туризма Крыма сообщило, что на полуострове побывали заместитель руководителя Ассоциации российско-китайской дружбы Чэнь Шаньвэнь, генеральный директор пекинской экспортно-импортной торговой компании "Кай Шэн" Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО "ХаоЛан" Чэнь Юн.

"В ходе визита в Крым они посетили ряд предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства полуострова, а также курортные регионы", – говорится в сообщении оккупантов.

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В понедельник, 15 марта, визит прокомментировал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает "УНН".

"Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере", — сказал он на регулярном брифинге, комментируя недовольство украинской стороны недавним визитом китайской делегации в оккупированный Крым.

По словам дипломата, китайские предприятия "исторически поддерживают контакты с Крымом". "Надеюсь, что заинтересованные стороны путем диалога и переговоров должным образом урегулируют соответствующие вопросы", — подытожил он.

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