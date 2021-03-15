Україна пропонує Кувейту приєднатися до "Кримської платформи", - МЗС

Посол України в Кувейті Олександр Балануца 14 березня зустрівся з заступником міністра закордонних справ Кувейту з питань протоколу Д. Аль-Аджраном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Під час зустрічі сторони обговорили шляхи активізації двостороннього співробітництва в різних сферах, в тому числі питання можливої ​​участі кувейтської сторони в діяльності "Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.

Також пройшла церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Радою експортерів та інвесторів при МЗС України та Торгово-промисловою палатою Кувейту.

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Зазначається, що Рада експортерів та інвесторів - майданчик, на якому МЗС акумулює інформацію про інвестиційні та торгових можливостях з усього світу, а також сприяє налагодженню ділових контактів між українськими експортерами та імпортерами за кордоном.

Нагадаємо, "Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді наростальним викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.