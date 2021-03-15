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Україна пропонує Кувейту приєднатися до "Кримської платформи", - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна пропонує Кувейту приєднатися до

Посол України в Кувейті Олександр Балануца 14 березня зустрівся з заступником міністра закордонних справ Кувейту з питань протоколу Д. Аль-Аджраном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Під час зустрічі сторони обговорили шляхи активізації двостороннього співробітництва в різних сферах, в тому числі питання можливої ​​участі кувейтської сторони в діяльності "Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.

Також пройшла церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Радою експортерів та інвесторів при МЗС України та Торгово-промисловою палатою Кувейту.

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Зазначається, що Рада експортерів та інвесторів - майданчик, на якому МЗС акумулює інформацію про інвестиційні та торгових можливостях з усього світу, а також сприяє налагодженню ділових контактів між українськими експортерами та імпортерами за кордоном.

Нагадаємо, "Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді наростальним викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Автор: Анастасія Потіха
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15.03.2021 17:04 Відповісти
правильно. и зимбабве надо еще предложить. а берегу слоновой кости
каким боком кувейт до крыма?
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15.03.2021 17:07 Відповісти
Схоже на ескімоса, який просить партію геологів перемпати з власною дружиною.
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15.03.2021 17:08 Відповісти
Я даавно присоєдєнілся-на кухне "SHARP 500" стоит, купил в Кувейте в 1980-м...
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15.03.2021 17:18 Відповісти
Україна пропонує Кувейту приєднатися до "Кримської платформи", - МЗС - Цензор.НЕТ 5926
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15.03.2021 18:12 Відповісти
дебилизм платформенный "неукраинским слугам" ,потодвинули рашисты, что бы "зе" случаем не начал напоминань подписантам о необходимости выполнения рашистом Будапештской бумаги,Доказательством безполезности этого платформенного сходняка- минский,и нормандский и многие другие вплоть до ООНовских бумажек.ЕСовских.ОБСЕсовских-мировые соплежуи и лицемеры
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15.03.2021 17:28 Відповісти
У Кувейта своих проблем не хватает.
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15.03.2021 17:33 Відповісти
с-ка... они в еще Зимбабве пригасили...
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15.03.2021 18:11 Відповісти
и Оману заодно предложите
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15.03.2021 18:12 Відповісти
Залишається запросити Сейшельські острови і острови Зеленого мису.
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15.03.2021 19:05 Відповісти
Кувейт, Крымская платформа?!!!. Этот Балацура с географией дружит? Где Крым, и где Кувейт? Расстояние 2150 км
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15.03.2021 21:28 Відповісти
"Крымская платформа" круче ООН?
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15.03.2021 22:22 Відповісти
 
 