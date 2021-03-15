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Новости Политика Украины
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Кувейт (33) МИД (6655) Крымская платформа (304)

Украина предлагает Кувейту присоединиться к "Крымской платформе", - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина предлагает Кувейту присоединиться к

Посол Украины в Кувейте Александр Балануца 14 марта встретился с заместителем министра иностранных дел Кувейта по вопросам протокола Д. Аль-Аджраном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Во время встречи стороны обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе вопрос возможного участия кувейтской стороны в деятельности "Крымской платформы", - говорится в сообщении.

Также прошла церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Советом экспортеров и инвесторов при МИД Украины и Торгово-промышленной палатой Кувейта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поддерживают инициативу Украины по "Крымской платформе". Пора прекратить оккупацию полуострова и агрессию на Донбассе, - посол страны в ООН Томас-Гринфилд

Отмечается, что Совет экспортеров и инвесторов - площадка, на которой МИД аккумулирует информацию об инвестиционных и торговых возможностях со всего мира, а также способствует налаживанию деловых контактов между украинскими экспортерами и импортерами за рубежом.

Напомним, "Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Автор: Анна Судак
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15.03.2021 17:04 Ответить
правильно. и зимбабве надо еще предложить. а берегу слоновой кости
каким боком кувейт до крыма?
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15.03.2021 17:07 Ответить
Схоже на ескімоса, який просить партію геологів перемпати з власною дружиною.
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15.03.2021 17:08 Ответить
Я даавно присоєдєнілся-на кухне "SHARP 500" стоит, купил в Кувейте в 1980-м...
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15.03.2021 17:18 Ответить
Україна пропонує Кувейту приєднатися до "Кримської платформи", - МЗС - Цензор.НЕТ 5926
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15.03.2021 18:12 Ответить
дебилизм платформенный "неукраинским слугам" ,потодвинули рашисты, что бы "зе" случаем не начал напоминань подписантам о необходимости выполнения рашистом Будапештской бумаги,Доказательством безполезности этого платформенного сходняка- минский,и нормандский и многие другие вплоть до ООНовских бумажек.ЕСовских.ОБСЕсовских-мировые соплежуи и лицемеры
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15.03.2021 17:28 Ответить
У Кувейта своих проблем не хватает.
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15.03.2021 17:33 Ответить
с-ка... они в еще Зимбабве пригасили...
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15.03.2021 18:11 Ответить
и Оману заодно предложите
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15.03.2021 18:12 Ответить
Залишається запросити Сейшельські острови і острови Зеленого мису.
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15.03.2021 19:05 Ответить
Кувейт, Крымская платформа?!!!. Этот Балацура с географией дружит? Где Крым, и где Кувейт? Расстояние 2150 км
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15.03.2021 21:28 Ответить
"Крымская платформа" круче ООН?
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15.03.2021 22:22 Ответить
 
 