Фонд соцстрахування попереджає про затримки виплат лікарняних і декретних
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Фонд соціального страхування України попереджає про затримки виплат лікарняних та декретних, однак запевняє, що виплати будуть проведені в повному обсязі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду.
"Ми робимо все можливе, щоб ви отримали допомогу якомога швидше, однак сьогодні є затримки в термінах фінансування", - сказано в повідомленні.
За інформацією фонду, в даний час затримка становить 21 робочий день, або 1,8 млрд грн. Крім того, не профінансовано заяви-розрахунки на суму 800 млн грн, їх термін оплати становить 10 робочих днів відповідно до законодавства.
"У листопаді 2020 року ми фінансували лікарняні та декретні впродовж одного робочого дня після отримання заяви-розрахунку від роботодавця, замість 10 робочих днів, визначених законодавством. Однак сьогодні доходів фонду не вистачає на покриття всіх прийнятих на фінансування допомог і виплат", - повідомляє фонд.
У Фонді соцстрахування уточнюють, що наявна заборгованість була накопичена в грудні через різке зростання витрат. "Через пандемію суттєво зросли витрати по лікарняних, також на нас було покладено фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо", - сказано в повідомленні.
За інформацією Фонду в грудні 2020 року фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше, ніж у грудні 2019 року.
Зазначається, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету фонду покривають витрати за той же період, а до затримки виплат привела накопичена наприкінці 2020 року заборгованість.
Будь ласка, зачекайте...
Хоть на найвеличнішого там осталось? Волнуюсь.
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).
Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
Таки перші- за Нелохів
Друге місце-Лохи??
Третьє- Нормальні??
))
Тайны дураку не доверяй.
Какой вапрос_такой атвет...))
солома@elnazaro777
Резидент ТК
Мало людей знает о % от газовых контрактов с РФ, которые получала Тимошенко.
Она получала их, даже находясь в тюрьме, что злило Януковича и Левочкина/Фирташа, которые хотели переключить потоки/% на себя, но им не позволила РФ.
Когда эти факты всплывут на СНБО, что скажет Юля?
Если понравилось зарплату не платить ,то какие там соц выплаты...
ну шо зебараны! вы довольны? я такого не помню даже в 2014 году
Я ТАКОГО тоже не помню.
кто тебе сказал что людям не начисляется зарплата в карантин? кто тебе сказал что при начислении больничных не считается налог (ЕСВ)?
ты вякнул про больничные во время карантина. на
https://buhgalter911.com/news/news-1045544.html
База для начисления ЕСВ определена в ст. 7 Закона № 2464. Исходя из ч. 1 этой статьи, в нее попадают, в частности, выплаты в виде заработной платы, в том числе в натуральной форме. Напомним: заработная плата наемных работников включает основную и дополнительную заработную плату, а также поощрительные и компенсационные выплаты. Конкретный перечень выплат, относящихся к каждой из названных составляющих заработной платы, приведен в разд. 2 Инструкции № 5. В то же время выплаты, не включаемые в фонд оплаты труда, можно найти в разд. 3 этой Инструкции.
Помимо выплат, указанных в разд. 2 Инструкции № 5, в базу начисления ЕСВ попадают также больничные и пособие по беременности и родам (п. 4 ч. 1 ст. 7 Закона № 2464).
Кроме того, в базу начисления ЕСВ относят еще и выплаты по ГПД за выполненные работы (предоставленные услуги). Обратите внимание: здесь важно, чтобы выплаты производились именно за выполненные работы либо предоставленные услуги. Так, например, если вы заключили с физлицом договор аренды и выплачиваете ему арендные платежи, то начислять ЕСВ на такие выплаты не придется. Ведь отношения, возникающие при заключении договора аренды, не имеют признаков правоотношений, регулирующих выполнение работ или предоставление услуг. Подтверждают это и налоговики в своей консультации, приведенной в подкатегории 301.03 БЗ***.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2019/september/issue-75/article-76848.html
https://twitter.com/t14m8ClSxKzcl2o/status/1371420578159210502
Хворі здихайте - нема грошей відповідно і ліків
Діти годуйтесь тільки маминим молоком, або краще не народжуйтесь
Шановні з ФСС по вам грати плачуть - зарплату та ще й премією мабуть отримали
Здається настає пора, коли почнеться Податкова дієта