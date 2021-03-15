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соцвиплати (173) декрет (12) лікарняний (51)

Фонд соцстрахування попереджає про затримки виплат лікарняних і декретних

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Фонд соцстрахування попереджає про затримки виплат лікарняних і декретних

Фонд соціального страхування України попереджає про затримки виплат лікарняних та декретних, однак запевняє, що виплати будуть проведені в повному обсязі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду.

"Ми робимо все можливе, щоб ви отримали допомогу якомога швидше, однак сьогодні є затримки в термінах фінансування", - сказано в повідомленні.

За інформацією фонду, в даний час затримка становить 21 робочий день, або 1,8 млрд грн. Крім того, не профінансовано заяви-розрахунки на суму 800 млн грн, їх термін оплати становить 10 робочих днів відповідно до законодавства.

"У листопаді 2020 року ми фінансували лікарняні та декретні впродовж одного робочого дня після отримання заяви-розрахунку від роботодавця, замість 10 робочих днів, визначених законодавством. Однак сьогодні доходів фонду не вистачає на покриття всіх прийнятих на фінансування допомог і виплат", - повідомляє фонд.

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У Фонді соцстрахування уточнюють, що наявна заборгованість була накопичена в грудні через різке зростання витрат. "Через пандемію суттєво зросли витрати по лікарняних, також на нас було покладено фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо", - сказано в повідомленні.

За інформацією Фонду в грудні 2020 року фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше, ніж у грудні 2019 року.

Зазначається, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету фонду покривають витрати за той же період, а до затримки виплат привела накопичена наприкінці 2020 року заборгованість.
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Топ коментарі
+13
В квітні 2019 голосували за оце. Шо могло піти не так?.................

Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных - Цензор.НЕТ 9672
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15.03.2021 19:28
+12
А так где деньги с бюджету?
Хоть на найвеличнішого там осталось? Волнуюсь.
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15.03.2021 19:19
+8
Да неужели? Дуракам доверили голосовать. Вот голосование во втором туре и определило путь развития, вернее деградации нашей страны. Поэтому все вопросы к голосовавшим за тупого пианиста. Власть полностью отражает состояние отсутствие мозга у выбравших его. Он играет, как выбрали и как умеет.
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15.03.2021 20:13
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А так где деньги с бюджету?
Хоть на найвеличнішого там осталось? Волнуюсь.
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15.03.2021 19:19 Відповісти
Таки да, а это только конец первого квартала. Я думал, что они смогут дотянуть хоть до лета. Дежавью 2013 года при Овоще.
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15.03.2021 20:01 Відповісти
Да ,ДЕНЕГ НЕТ ,НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ .... Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных - Цензор.НЕТ 9186
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15.03.2021 19:19 Відповісти
, а также традиционно желает держаться и всем хорошего настроения!
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15.03.2021 19:22 Відповісти
Где деньги, Зин?!©
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15.03.2021 19:24 Відповісти
В квітні 2019 голосували за оце. Шо могло піти не так?.................

Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных - Цензор.НЕТ 9672
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15.03.2021 19:28 Відповісти
В 1 туре выборов президента победил Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).
Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Таки перші- за Нелохів
Друге місце-Лохи??
Третьє- Нормальні??
))
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15.03.2021 19:36 Відповісти
А кто был третьим кандидатом во втором туре? Просто интересно.
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15.03.2021 20:02 Відповісти
Истины врагу не открывай
Тайны дураку не доверяй.

Какой вапрос_такой атвет...))
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15.03.2021 20:06 Відповісти
Да неужели? Дуракам доверили голосовать. Вот голосование во втором туре и определило путь развития, вернее деградации нашей страны. Поэтому все вопросы к голосовавшим за тупого пианиста. Власть полностью отражает состояние отсутствие мозга у выбравших его. Он играет, как выбрали и как умеет.
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15.03.2021 20:13 Відповісти
а на трубу їх нє пустілі...



солома@elnazaro777





Резидент ТК
Мало людей знает о % от газовых контрактов с РФ, которые получала Тимошенко.
Она получала их, даже находясь в тюрьме, что злило Януковича и Левочкина/Фирташа, которые хотели переключить потоки/% на себя, но им не позволила РФ.
Когда эти факты всплывут на СНБО, что скажет Юля?
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15.03.2021 19:51 Відповісти
"я люблю ст. 63 конституции!", наверное
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15.03.2021 20:12 Відповісти
ЗЕпакращення настане папіжже.
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15.03.2021 19:24 Відповісти
Дохазяйнувались,бл..ь.
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15.03.2021 19:27 Відповісти
зєбидло дотурборежимилось.
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15.03.2021 19:28 Відповісти
Ну і стандартне питання: "Це вже кінець епохи бідності, чи ще зачекати?"
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15.03.2021 19:32 Відповісти
Аааа!!! разворовали казну иуды!...повинны Смерти!
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15.03.2021 19:32 Відповісти
І це ж тільки початок фінансового року...КАРЛ...
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15.03.2021 19:34 Відповісти
По плану зеленой власти надо просто не болеть, а сразу умереть.
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15.03.2021 19:37 Відповісти
Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат

Если понравилось зарплату не платить ,то какие там соц выплаты...
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15.03.2021 19:38 Відповісти
Зато нє барига, да зелелохи?
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15.03.2021 19:43 Відповісти
докерувались

ну шо зебараны! вы довольны? я такого не помню даже в 2014 году
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15.03.2021 19:43 Відповісти
Последний раз такой трындец был у Овоща в 2012 и 2013 годах. Особенно в 2013 году.
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15.03.2021 20:04 Відповісти
А что 2014 году была эпидемия короновируса, когда люди на больничных по месяцу и больше сидели, а людей разгоняли на карантин (нет зарплаты - нет отчислений)?
Я ТАКОГО тоже не помню.
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16.03.2021 06:55 Відповісти
дурачок ты
кто тебе сказал что людям не начисляется зарплата в карантин? кто тебе сказал что при начислении больничных не считается налог (ЕСВ)?
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16.03.2021 09:22 Відповісти
Умненький ты наш, на социальные выплаты (пособия, пенсия, больничные) налог не начисляется.
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16.03.2021 09:33 Відповісти
а при чем тут пенсии или пособия?
ты вякнул про больничные во время карантина. на
https://buhgalter911.com/news/news-1045544.html

База для начисления ЕСВ определена в ст. 7 Закона № 2464. Исходя из ч. 1 этой статьи, в нее попадают, в частности, выплаты в виде заработной платы, в том числе в натуральной форме. Напомним: заработная плата наемных работников включает основную и дополнительную заработную плату, а также поощрительные и компенсационные выплаты. Конкретный перечень выплат, относящихся к каждой из названных составляющих заработной платы, приведен в разд. 2 Инструкции № 5. В то же время выплаты, не включаемые в фонд оплаты труда, можно найти в разд. 3 этой Инструкции.
Помимо выплат, указанных в разд. 2 Инструкции № 5, в базу начисления ЕСВ попадают также больничные и пособие по беременности и родам (п. 4 ч. 1 ст. 7 Закона № 2464).
Кроме того, в базу начисления ЕСВ относят еще и выплаты по ГПД за выполненные работы (предоставленные услуги). Обратите внимание: здесь важно, чтобы выплаты производились именно за выполненные работы либо предоставленные услуги. Так, например, если вы заключили с физлицом договор аренды и выплачиваете ему арендные платежи, то начислять ЕСВ на такие выплаты не придется. Ведь отношения, возникающие при заключении договора аренды, не имеют признаков правоотношений, регулирующих выполнение работ или предоставление услуг. Подтверждают это и налоговики в своей консультации, приведенной в подкатегории 301.03 БЗ***.

https://i.factor.ua/journals/nibu/2019/september/issue-75/article-76848.html
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16.03.2021 10:56 Відповісти
Да чё вы сразу? Это Порох все деньги украл. Инфа 146%.
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15.03.2021 19:48 Відповісти
Интересно, депутатам зарплату когда-нибудь задерживали ? Давайте им задерживать!
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15.03.2021 19:56 Відповісти
Т.е. и налоги можно не платить, сказать "у меня денег нет, подождете"?
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15.03.2021 19:57 Відповісти
А шо такое и где Шмігаль Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных - Цензор.НЕТ 9168
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15.03.2021 20:00 Відповісти
в Кривому Розі преЗеденти штурмують контейнер с прострочкой

https://twitter.com/t14m8ClSxKzcl2o/status/1371420578159210502
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15.03.2021 20:01 Відповісти
Гаплик, усьо, докерувались керманичi, мать вас так.
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15.03.2021 20:03 Відповісти
судьи хотят жраьь, быдлолохи подождут
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15.03.2021 20:18 Відповісти
А может пора регрессы затрымувать у кого пенсии больше 10 000 грн....А то получется платят регресс 60 лентним за потерю трудоспособности...Какая нахрен трудоспособность в 60 лет..когда люди пенсию в 10 к и выше заработали..... Но отдать 100 000 грн за регресс..-это святое..за год отобьют
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15.03.2021 20:21 Відповісти
А як же басні Шмигаля, що коронавірусна криза завдала шкоди економіці України найменше в Європі? Якщо цьому вірити, то при наших проблємках із фондом соцстрахування в решті Європи вже останнього їжака доїдають.
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15.03.2021 21:01 Відповісти
Ягідки пішли...Починаємо збирати врожай. який посіяли у 2019-му, на виборах...
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15.03.2021 22:25 Відповісти
Какаяразница!
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15.03.2021 22:48 Відповісти
Покращення для самих малозахищених в Україні

Хворі здихайте - нема грошей відповідно і ліків
Діти годуйтесь тільки маминим молоком, або краще не народжуйтесь


Шановні з ФСС по вам грати плачуть - зарплату та ще й премією мабуть отримали

Здається настає пора, коли почнеться Податкова дієта
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16.03.2021 00:47 Відповісти
8 февраля я закрыла больничный, деньги до сих пор не получила. Последнее поступление от ФСС было 1 марта по заявке от 19 января. Так что про 21 день задержки выплат не верю.
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16.03.2021 07:52 Відповісти
Хуже не будет. Да, ЗЕбилы?
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16.03.2021 10:46 Відповісти
 
 