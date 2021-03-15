Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Фонд социального страхования Украины предупреждает о задержках выплат больничных и декретных, однако заверяет, что выплаты будут проведены в полном объеме.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда.
"Мы делаем все возможное, чтобы вы получили помощь как можно быстрее, однако сегодня есть задержки в сроках финансирования", - говорится в сообщении.
По информации фонда, в настоящее время задержка составляет 21 рабочий день, или 1,8 млрд грн. Кроме того, не профинансированы заявления-расчеты на сумму 800 млн грн, их срок оплаты составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством.
"В ноябре 2020 года мы финансировали больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя, вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством. Однако сегодня доходов фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат", - сообщает Фонд.
В Фонде соцстрахования уточняют, что имеющаяся задолженность была накоплена в декабре из-за резкого роста расходов. "Из-за пандемии существенно выросли расходы по больничным, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и пр.", - говорится в сообщении.
По информации Фонда в декабре 2020 года фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем в декабре 2019 года.
Отмечается, что с 2021 года ежемесячные поступления в бюджет фонда покрывают расходы за тот же период, а к задержке выплат привела накопленная в конце 2020 года задолженность.
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Хоть на найвеличнішого там осталось? Волнуюсь.
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).
Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
Таки перші- за Нелохів
Друге місце-Лохи??
Третьє- Нормальні??
))
Тайны дураку не доверяй.
Какой вапрос_такой атвет...))
солома@elnazaro777
Резидент ТК
Мало людей знает о % от газовых контрактов с РФ, которые получала Тимошенко.
Она получала их, даже находясь в тюрьме, что злило Януковича и Левочкина/Фирташа, которые хотели переключить потоки/% на себя, но им не позволила РФ.
Когда эти факты всплывут на СНБО, что скажет Юля?
Если понравилось зарплату не платить ,то какие там соц выплаты...
ну шо зебараны! вы довольны? я такого не помню даже в 2014 году
Я ТАКОГО тоже не помню.
кто тебе сказал что людям не начисляется зарплата в карантин? кто тебе сказал что при начислении больничных не считается налог (ЕСВ)?
ты вякнул про больничные во время карантина. на
https://buhgalter911.com/news/news-1045544.html
База для начисления ЕСВ определена в ст. 7 Закона № 2464. Исходя из ч. 1 этой статьи, в нее попадают, в частности, выплаты в виде заработной платы, в том числе в натуральной форме. Напомним: заработная плата наемных работников включает основную и дополнительную заработную плату, а также поощрительные и компенсационные выплаты. Конкретный перечень выплат, относящихся к каждой из названных составляющих заработной платы, приведен в разд. 2 Инструкции № 5. В то же время выплаты, не включаемые в фонд оплаты труда, можно найти в разд. 3 этой Инструкции.
Помимо выплат, указанных в разд. 2 Инструкции № 5, в базу начисления ЕСВ попадают также больничные и пособие по беременности и родам (п. 4 ч. 1 ст. 7 Закона № 2464).
Кроме того, в базу начисления ЕСВ относят еще и выплаты по ГПД за выполненные работы (предоставленные услуги). Обратите внимание: здесь важно, чтобы выплаты производились именно за выполненные работы либо предоставленные услуги. Так, например, если вы заключили с физлицом договор аренды и выплачиваете ему арендные платежи, то начислять ЕСВ на такие выплаты не придется. Ведь отношения, возникающие при заключении договора аренды, не имеют признаков правоотношений, регулирующих выполнение работ или предоставление услуг. Подтверждают это и налоговики в своей консультации, приведенной в подкатегории 301.03 БЗ***.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2019/september/issue-75/article-76848.html
https://twitter.com/t14m8ClSxKzcl2o/status/1371420578159210502
Хворі здихайте - нема грошей відповідно і ліків
Діти годуйтесь тільки маминим молоком, або краще не народжуйтесь
Шановні з ФСС по вам грати плачуть - зарплату та ще й премією мабуть отримали
Здається настає пора, коли почнеться Податкова дієта