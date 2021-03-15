РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15960 посетителей онлайн
Новости Экономика
14 999 41
соцвыплаты (502) декрет (27) больничный (54)

Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных

Фонд социального страхования Украины предупреждает о задержках выплат больничных и декретных, однако заверяет, что выплаты будут проведены в полном объеме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"Мы делаем все возможное, чтобы вы получили помощь как можно быстрее, однако сегодня есть задержки в сроках финансирования", - говорится в сообщении.

По информации фонда, в настоящее время задержка составляет 21 рабочий день, или 1,8 млрд грн. Кроме того, не профинансированы заявления-расчеты на сумму 800 млн грн, их срок оплаты составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством.

"В ноябре 2020 года мы финансировали больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя, вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством. Однако сегодня доходов фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат", - сообщает Фонд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пауза в отношениях с МВФ не повлияет на соцвыплаты украинцам, - глава Минфина Марченко

В Фонде соцстрахования уточняют, что имеющаяся задолженность была накоплена в декабре из-за резкого роста расходов. "Из-за пандемии существенно выросли расходы по больничным, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и пр.", - говорится в сообщении.

По информации Фонда в декабре 2020 года фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем в декабре 2019 года.

Отмечается, что с 2021 года ежемесячные поступления в бюджет фонда покрывают расходы за тот же период, а к задержке выплат привела накопленная в конце 2020 года задолженность.

Также читайте: Когда в семье больной COVID-19: Лазебная рассказала, как оформить больничный в связи с самоизоляцией

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
В квітні 2019 голосували за оце. Шо могло піти не так?.................

Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных - Цензор.НЕТ 9672
показать весь комментарий
15.03.2021 19:28
+12
А так где деньги с бюджету?
Хоть на найвеличнішого там осталось? Волнуюсь.
показать весь комментарий
15.03.2021 19:19
+8
Да неужели? Дуракам доверили голосовать. Вот голосование во втором туре и определило путь развития, вернее деградации нашей страны. Поэтому все вопросы к голосовавшим за тупого пианиста. Власть полностью отражает состояние отсутствие мозга у выбравших его. Он играет, как выбрали и как умеет.
показать весь комментарий
15.03.2021 20:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А так где деньги с бюджету?
Хоть на найвеличнішого там осталось? Волнуюсь.
показать весь комментарий
15.03.2021 19:19 Ответить
Таки да, а это только конец первого квартала. Я думал, что они смогут дотянуть хоть до лета. Дежавью 2013 года при Овоще.
показать весь комментарий
15.03.2021 20:01 Ответить
Да ,ДЕНЕГ НЕТ ,НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ .... Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных - Цензор.НЕТ 9186
показать весь комментарий
15.03.2021 19:19 Ответить
, а также традиционно желает держаться и всем хорошего настроения!
показать весь комментарий
15.03.2021 19:22 Ответить
Где деньги, Зин?!©
показать весь комментарий
15.03.2021 19:24 Ответить
В квітні 2019 голосували за оце. Шо могло піти не так?.................

Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных - Цензор.НЕТ 9672
показать весь комментарий
15.03.2021 19:28 Ответить
В 1 туре выборов президента победил Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).
Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Таки перші- за Нелохів
Друге місце-Лохи??
Третьє- Нормальні??
))
показать весь комментарий
15.03.2021 19:36 Ответить
А кто был третьим кандидатом во втором туре? Просто интересно.
показать весь комментарий
15.03.2021 20:02 Ответить
Истины врагу не открывай
Тайны дураку не доверяй.

Какой вапрос_такой атвет...))
показать весь комментарий
15.03.2021 20:06 Ответить
Да неужели? Дуракам доверили голосовать. Вот голосование во втором туре и определило путь развития, вернее деградации нашей страны. Поэтому все вопросы к голосовавшим за тупого пианиста. Власть полностью отражает состояние отсутствие мозга у выбравших его. Он играет, как выбрали и как умеет.
показать весь комментарий
15.03.2021 20:13 Ответить
а на трубу їх нє пустілі...



солома@elnazaro777





Резидент ТК
Мало людей знает о % от газовых контрактов с РФ, которые получала Тимошенко.
Она получала их, даже находясь в тюрьме, что злило Януковича и Левочкина/Фирташа, которые хотели переключить потоки/% на себя, но им не позволила РФ.
Когда эти факты всплывут на СНБО, что скажет Юля?
показать весь комментарий
15.03.2021 19:51 Ответить
"я люблю ст. 63 конституции!", наверное
показать весь комментарий
15.03.2021 20:12 Ответить
ЗЕпакращення настане папіжже.
показать весь комментарий
15.03.2021 19:24 Ответить
Дохазяйнувались,бл..ь.
показать весь комментарий
15.03.2021 19:27 Ответить
зєбидло дотурборежимилось.
показать весь комментарий
15.03.2021 19:28 Ответить
Ну і стандартне питання: "Це вже кінець епохи бідності, чи ще зачекати?"
показать весь комментарий
15.03.2021 19:32 Ответить
Аааа!!! разворовали казну иуды!...повинны Смерти!
показать весь комментарий
15.03.2021 19:32 Ответить
І це ж тільки початок фінансового року...КАРЛ...
показать весь комментарий
15.03.2021 19:34 Ответить
По плану зеленой власти надо просто не болеть, а сразу умереть.
показать весь комментарий
15.03.2021 19:37 Ответить
Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат

Если понравилось зарплату не платить ,то какие там соц выплаты...
показать весь комментарий
15.03.2021 19:38 Ответить
Зато нє барига, да зелелохи?
показать весь комментарий
15.03.2021 19:43 Ответить
докерувались

ну шо зебараны! вы довольны? я такого не помню даже в 2014 году
показать весь комментарий
15.03.2021 19:43 Ответить
Последний раз такой трындец был у Овоща в 2012 и 2013 годах. Особенно в 2013 году.
показать весь комментарий
15.03.2021 20:04 Ответить
А что 2014 году была эпидемия короновируса, когда люди на больничных по месяцу и больше сидели, а людей разгоняли на карантин (нет зарплаты - нет отчислений)?
Я ТАКОГО тоже не помню.
показать весь комментарий
16.03.2021 06:55 Ответить
дурачок ты
кто тебе сказал что людям не начисляется зарплата в карантин? кто тебе сказал что при начислении больничных не считается налог (ЕСВ)?
показать весь комментарий
16.03.2021 09:22 Ответить
Умненький ты наш, на социальные выплаты (пособия, пенсия, больничные) налог не начисляется.
показать весь комментарий
16.03.2021 09:33 Ответить
а при чем тут пенсии или пособия?
ты вякнул про больничные во время карантина. на
https://buhgalter911.com/news/news-1045544.html

База для начисления ЕСВ определена в ст. 7 Закона № 2464. Исходя из ч. 1 этой статьи, в нее попадают, в частности, выплаты в виде заработной платы, в том числе в натуральной форме. Напомним: заработная плата наемных работников включает основную и дополнительную заработную плату, а также поощрительные и компенсационные выплаты. Конкретный перечень выплат, относящихся к каждой из названных составляющих заработной платы, приведен в разд. 2 Инструкции № 5. В то же время выплаты, не включаемые в фонд оплаты труда, можно найти в разд. 3 этой Инструкции.
Помимо выплат, указанных в разд. 2 Инструкции № 5, в базу начисления ЕСВ попадают также больничные и пособие по беременности и родам (п. 4 ч. 1 ст. 7 Закона № 2464).
Кроме того, в базу начисления ЕСВ относят еще и выплаты по ГПД за выполненные работы (предоставленные услуги). Обратите внимание: здесь важно, чтобы выплаты производились именно за выполненные работы либо предоставленные услуги. Так, например, если вы заключили с физлицом договор аренды и выплачиваете ему арендные платежи, то начислять ЕСВ на такие выплаты не придется. Ведь отношения, возникающие при заключении договора аренды, не имеют признаков правоотношений, регулирующих выполнение работ или предоставление услуг. Подтверждают это и налоговики в своей консультации, приведенной в подкатегории 301.03 БЗ***.

https://i.factor.ua/journals/nibu/2019/september/issue-75/article-76848.html
показать весь комментарий
16.03.2021 10:56 Ответить
Да чё вы сразу? Это Порох все деньги украл. Инфа 146%.
показать весь комментарий
15.03.2021 19:48 Ответить
Интересно, депутатам зарплату когда-нибудь задерживали ? Давайте им задерживать!
показать весь комментарий
15.03.2021 19:56 Ответить
Т.е. и налоги можно не платить, сказать "у меня денег нет, подождете"?
показать весь комментарий
15.03.2021 19:57 Ответить
А шо такое и где Шмігаль Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных - Цензор.НЕТ 9168
показать весь комментарий
15.03.2021 20:00 Ответить
в Кривому Розі преЗеденти штурмують контейнер с прострочкой

https://twitter.com/t14m8ClSxKzcl2o/status/1371420578159210502
показать весь комментарий
15.03.2021 20:01 Ответить
Гаплик, усьо, докерувались керманичi, мать вас так.
показать весь комментарий
15.03.2021 20:03 Ответить
судьи хотят жраьь, быдлолохи подождут
показать весь комментарий
15.03.2021 20:18 Ответить
А может пора регрессы затрымувать у кого пенсии больше 10 000 грн....А то получется платят регресс 60 лентним за потерю трудоспособности...Какая нахрен трудоспособность в 60 лет..когда люди пенсию в 10 к и выше заработали..... Но отдать 100 000 грн за регресс..-это святое..за год отобьют
показать весь комментарий
15.03.2021 20:21 Ответить
А як же басні Шмигаля, що коронавірусна криза завдала шкоди економіці України найменше в Європі? Якщо цьому вірити, то при наших проблємках із фондом соцстрахування в решті Європи вже останнього їжака доїдають.
показать весь комментарий
15.03.2021 21:01 Ответить
Ягідки пішли...Починаємо збирати врожай. який посіяли у 2019-му, на виборах...
показать весь комментарий
15.03.2021 22:25 Ответить
Какаяразница!
показать весь комментарий
15.03.2021 22:48 Ответить
Покращення для самих малозахищених в Україні

Хворі здихайте - нема грошей відповідно і ліків
Діти годуйтесь тільки маминим молоком, або краще не народжуйтесь


Шановні з ФСС по вам грати плачуть - зарплату та ще й премією мабуть отримали

Здається настає пора, коли почнеться Податкова дієта
показать весь комментарий
16.03.2021 00:47 Ответить
8 февраля я закрыла больничный, деньги до сих пор не получила. Последнее поступление от ФСС было 1 марта по заявке от 19 января. Так что про 21 день задержки выплат не верю.
показать весь комментарий
16.03.2021 07:52 Ответить
Хуже не будет. Да, ЗЕбилы?
показать весь комментарий
16.03.2021 10:46 Ответить
 
 