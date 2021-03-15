Міносвіти рекомендує школам і вишам піти в онлайн

Всіх, окрім школярів молодших класів, рекомендують перевести на дистанційне навчання. За необхідності у школах можна продовжити канікули.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

Пропонується перевести на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічного) освіти і студентів закладів професійної предвищої і вищої освіти.

"Насамперед ці обмеження слід застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищено епідемічні пороги захворювання на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - підкреслив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Також, за його словами, Міносвіти радить продовжити за необхідності канікули у школах.

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"Прошу педагогів і батьків із розумінням поставитися до таких заходів. Вони вимушені і мають на меті збереження здоров'я представників педагогічних колективів, членів сімей школярів, особливо тих, хто перебуває в зоні ризику захворювання", - підкреслив Шкарлет.

Нагадаємо, 15 березня Міністерство охорони здоров'я оновило поділ на карантинні зони.

Згідно з ними, у червоній зоні перебувають чотири області - Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька.

У помаранчевій зоні 11 регіонів - Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.