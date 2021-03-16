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Минобразования рекомендует школам и вузам уйти в онлайн

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минобразования рекомендует школам и вузам уйти в онлайн

Всех, кроме школьников младших классов, рекомендуют перевести на дистанционное обучение. При необходимости в школах можно продлить каникулы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Предлагается перевести на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.

"Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги заболевания гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - подчеркнул министр образования Сергей Шкарлет.

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Также, по его словам, Минобразования советует продлить при необходимости каникулы в школах.

"Прошу педагогов и родителей с пониманием отнестись к таким мерам. Они вынужденные и имеют целью сохранение здоровья представителей педагогических коллективов, членов семей школьников, особенно тех, кто находится в зоне риска заболевания", - подчеркнул Шкарлет.

Напомним, 15 марта Министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны.

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Согласно им, в красной зоне находятся четыре области - Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая.

В оранжевой зоне 11 регионов - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Автор: Ольга Лузан
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Для бажаючих поржати (чи постогнати) з дистанційного: хто вчився очно, той і на дистайнційці буде вчитись, а хто забивав болт у школі, той і на дистанційці забиватиме.
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15.03.2021 21:59 Ответить
давно пора. В класах нема третини
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15.03.2021 22:03 Ответить
з таким образованієм мінобразованіє повинно уйті нх разом з президентом і верховною зрадою.
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15.03.2021 22:12 Ответить
на якій основі/?
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16.03.2021 08:40 Ответить
У нас и так с 5 по 11 классы с 4 марта в онлайне сидят.
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15.03.2021 22:16 Ответить
Щоб зупинити короновірус треба і 1-4 класи дистанційно навчати.
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15.03.2021 22:58 Ответить
А ты с какого класса? С первого или уже во второй перешел?
Ты попробуй их усадить за компы и заставить сидеть спокойно за ними. Учебного процесса ноль. Да и кто-то с родителей должен с ними дома сидеть. А работать как? Мы ж не в какой-то там Пиндосии живем, чтобы нам пособия давали, за какие нам прожить можно, нам работать приходится...
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15.03.2021 23:31 Ответить
Рекомендую всем ЗЕлёным уйти в отставку!
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15.03.2021 23:27 Ответить
 
 