Минобразования рекомендует школам и вузам уйти в онлайн
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Всех, кроме школьников младших классов, рекомендуют перевести на дистанционное обучение. При необходимости в школах можно продлить каникулы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.
Предлагается перевести на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.
"Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги заболевания гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - подчеркнул министр образования Сергей Шкарлет.
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Также, по его словам, Минобразования советует продлить при необходимости каникулы в школах.
"Прошу педагогов и родителей с пониманием отнестись к таким мерам. Они вынужденные и имеют целью сохранение здоровья представителей педагогических коллективов, членов семей школьников, особенно тех, кто находится в зоне риска заболевания", - подчеркнул Шкарлет.
Напомним, 15 марта Министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны.
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Согласно им, в красной зоне находятся четыре области - Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая.
В оранжевой зоне 11 регионов - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
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Ты попробуй их усадить за компы и заставить сидеть спокойно за ними. Учебного процесса ноль. Да и кто-то с родителей должен с ними дома сидеть. А работать как? Мы ж не в какой-то там Пиндосии живем, чтобы нам пособия давали, за какие нам прожить можно, нам работать приходится...