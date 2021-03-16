Україна вперше візьме участь у міжнародних змаганнях "Warrior games", - Зеленський
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Ці змагання проходять у США, 40 українських ветеранів змагатимуться з командами з різних країн світу.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Твіттері , інформує Цензор.НЕТ.
"Україна вперше візьме участь у міжнародних змаганнях "Warrior games" у США для ветеранів та військовослужбовців. 40 наших воїнів змагатимуться з командами зі США, Канади, Австралії, Нідерландів, Великої Британії, Грузії, Данії. З нетерпінням чекаю зустрічі з тими, хто пройде національний відбір і потрапить у команду України", - написав Зеленський.
Пресслужба Міністерства у справах ветеранів повідомляє, що змагання відбудуться у Флориді з 12 по 22 вересня.
Warrior Games - це змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки. Міністерство оборони США проводить цей захід вже восьмий рік поспіль.
У програму змагань входять 12 видів спорту: стрільба з лука, гольф, стрільба, легка атлетика (біг і метання), велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на колясках, регбі на колясках, пауерліфтинг і волейбол сидячи.
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Invictus Games (≈ «Игры непобедимых/непобеждённых»: латин. Invictus «непобедимый, непобеждённый» + англ. games «игры») - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.
Соревнования включают в себя греблю на тренажёрах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.
Примером послужили аналогичные американские Warrior Games.
Первые соревнования прошли в 2014 году в построенном за два года до этого лондонском Олимпийском парке (Queen Elizabeth Olympic Park).
Вторые игры прошли в 2016 году в американской Флориде близ города Орландо в спортивном центре ESPN Wide World of Sports Complex диснеевского комплекса Диснейуорлд.
Третьи игры объявлены принцем Гарри к проведению в 2017 году в городе Торонто, столице канадской провинции Онтарио.
Четвёртые игры запланированы к проведению в Австралии, в Сиднее.
Они получили поддержку королевы Великобритании и двух президентов США.
Опять Осел врёт!
Наші бійці - бійці до кінця, а от же привезуть нагороди. СТОПУДОВО! Зате після цього можна буде на всіх каналах репетувати про перемогу!
Найвеличнішому так не вистачає аплодисментів йому, скромному та сором'язливому!