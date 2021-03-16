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Україна вперше візьме участь у міжнародних змаганнях "Warrior games", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна вперше візьме участь у міжнародних змаганнях

Ці змагання проходять у США, 40 українських ветеранів змагатимуться з командами з різних країн світу.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Твіттері , інформує Цензор.НЕТ.

"Україна вперше візьме участь у міжнародних змаганнях "Warrior games" у США для ветеранів та військовослужбовців. 40 наших воїнів змагатимуться з командами зі США, Канади, Австралії, Нідерландів, Великої Британії, Грузії, Данії. З нетерпінням чекаю зустрічі з тими, хто пройде національний відбір і потрапить у команду України", - написав Зеленський.

Пресслужба Міністерства у справах ветеранів повідомляє, що змагання відбудуться у Флориді з 12 по 22 вересня.

Warrior Games - це змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки. Міністерство оборони США проводить цей захід вже восьмий рік поспіль.

У програму змагань входять 12 видів спорту: стрільба з лука, гольф, стрільба, легка атлетика (біг і метання), велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на колясках, регбі на колясках, пауерліфтинг і волейбол сидячи.

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Топ коментарі
+8
Это новость уровня президента?... Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warrior games", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6936
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15.03.2021 22:38
+5
так наши же участвовали в "играх непокоренных"

Invictus Games (≈ «Игры непобедимых/непобеждённых»: латин. Invictus «непобедимый, непобеждённый» + англ. games «игры») - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.
Соревнования включают в себя греблю на тренажёрах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.
Примером послужили аналогичные американские Warrior Games.
Первые соревнования прошли в 2014 году в построенном за два года до этого лондонском Олимпийском парке (Queen Elizabeth Olympic Park).
Вторые игры прошли в 2016 году в американской Флориде близ города Орландо в спортивном центре ESPN Wide World of Sports Complex диснеевского комплекса Диснейуорлд.
Третьи игры объявлены принцем Гарри к проведению в 2017 году в городе Торонто, столице канадской провинции Онтарио.
Четвёртые игры запланированы к проведению в Австралии, в Сиднее.
Они получили поддержку королевы Великобритании и двух президентов США.
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15.03.2021 22:38
+3
нашего - да
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15.03.2021 22:39
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Это новость уровня президента?... Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warrior games", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6936
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15.03.2021 22:38 Відповісти
нашего - да
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15.03.2021 22:39 Відповісти
вы как "зеленая лысая голова" фантомаса - льстите зеленому недомерку.это гораздо ниже его уровня - подсказали.
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16.03.2021 00:25 Відповісти
как говорится: не все же на рояле играть, надо и силу показать!
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15.03.2021 23:02 Відповісти
100 лет в США и в первый раз услышал о них от ПРЕЗИДЕНТА Украины... не знаю, но нахнет просто измывательством над народом Украины... почему-то ветераны войск победителей, например Азербайджана, даже и не думают участвовать... вообе уму не постижимо, чтобы Алиев такое задумал даже лет 5-6 назад, когда даже намека не было о возврате Карабаха... уже не говорю о нынешней ситуации... может он собирается комментировать эти состязания, типа представил себя украиским Дмитрием Нагиевым ... презыдэнт блин
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16.03.2021 04:23 Відповісти
так наши же участвовали в "играх непокоренных"

Invictus Games (≈ «Игры непобедимых/непобеждённых»: латин. Invictus «непобедимый, непобеждённый» + англ. games «игры») - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.
Соревнования включают в себя греблю на тренажёрах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.
Примером послужили аналогичные американские Warrior Games.
Первые соревнования прошли в 2014 году в построенном за два года до этого лондонском Олимпийском парке (Queen Elizabeth Olympic Park).
Вторые игры прошли в 2016 году в американской Флориде близ города Орландо в спортивном центре ESPN Wide World of Sports Complex диснеевского комплекса Диснейуорлд.
Третьи игры объявлены принцем Гарри к проведению в 2017 году в городе Торонто, столице канадской провинции Онтарио.
Четвёртые игры запланированы к проведению в Австралии, в Сиднее.
Они получили поддержку королевы Великобритании и двух президентов США.
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15.03.2021 22:38 Відповісти
Зеле об этом не доложили. Мендель забыла.
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15.03.2021 22:57 Відповісти
Разве мы ещё не участвовали в международных соревнованиях ветеранов?
Опять Осел врёт!
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15.03.2021 22:39 Відповісти
Да,стрельба из лука это как раз то упражнение,которым ветераны владеют в совершенстве, если они конечно ветераны Троянской войны.
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15.03.2021 22:41 Відповісти
Ну якщо Президент США не дзвонить, не запрошує, не відповідає, то хоч наших ветеранів до США зашлемо.
Наші бійці - бійці до кінця, а от же привезуть нагороди. СТОПУДОВО! Зате після цього можна буде на всіх каналах репетувати про перемогу!
Найвеличнішому так не вистачає аплодисментів йому, скромному та сором'язливому!
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15.03.2021 22:54 Відповісти
Тільки він єдиний все започатковує, а до нього нічого не було. Слава найвеличнішому недоумку! Янелоху слава!
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15.03.2021 23:00 Відповісти
Це прорив!
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15.03.2021 23:00 Відповісти
А де відосік від найвеличнішого 😁
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15.03.2021 23:12 Відповісти
в цьому особиста заслуга Владімір Ссанича
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16.03.2021 11:27 Відповісти
 
 