У Росії пригрозили повністю заблокувати Twitter через місяць
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Роскомнагляд пригрозив заблокувати Twitter у Росії через місяць, якщо соцмережа не вилучить заборонену інформацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
"Ми взяли місяць і спостерігаємо за реакцією компанії Twitter з питання видалення забороненої інформації", - сказав заступник голови відомства Вадим Суботін.
Через місяць залежно від дій адміністрації соцмережі "будуть ухвалені відповідні рішення", додав він.
Суботін уточнив, що у разі невиконання вимоги російського законодавства, Роскомнагляд розгляне можливість повного блокування сервісу в Росії.
Нагадаємо, Роскомнагляд із 10 березня ухвалив рішення уповільнити роботу Twitter, уточнивши, що обмеження діятимуть до видалення всієї забороненої інформації.
Будь ласка, зачекайте...
Да и воронежу может перепасть на остаток
Є цуцікі - фб, твітер, тощо - вони з одного боку волають як коти леопольди "давайте жити дружно" - бо за гроші маму продадуть, а з іншого бояться пенделей від хлопців дядьки Джо - бо мало не здасться.
Думаю, самыми жесткими санкциями был бы как раз запрет кацапам на доступ к твиттеру, фейсбуку, инстаграмму и т.д. Ибо для мира проблема ********* не в том, что они там что-то на своих говняных вконтактиках и одноглазиках пишут (т.е. на своих заборах маты пишут), а в том, что с территории ********* огромное количество как организованных троллей, так и дебилов "по порыву души", загаживают информационное пространство всего мира (т.е. маты пишут на НАШИХ заборах)!
а от заблокувати офіційний сайт крємлядєй - оце буде реготу на весь вільний світ
Но я, конечно, не против и "объединенного" варианта.
Или вы тоже на этот канал подписаны?
То, что не гоже использовать ребенка в своих "промышленных" целях, тут я с вами согласен. В остальном, каждый волен выбирать сам что ему смотреть и как одеваться. Умейте ставить себя на место обвиняемого, а так же не забывать что мы были детьми своего времени. А тут современность давит.
Так что не несите бреда насчет "ставить себя на место обвиняемого". Если нечего жрать - иди в дворники, потребность в них гигантская.
И тем более не несите бред про "каждый волен выбирать ... как одеваться". Мы говорим о 8летнем ребенке, а не о вас, великовозрастном идиоте.
Это не только моё мнение. Уголовное дело заведено. Аккаунты в соцсетях начали блокировать.
Если ты это считаешь травлей - то ты больной на голову идиот.
Хоть говном в твиттере вонять перестанет
закрывайте твиттер, фейсбук, отменяйте международные авиарейсы......
не забудьте ЗАМАЗАТЬ ГЛИНОЙ С НАВОЗОМ ВСЕ ЩЕЛИ ИЗ РАШКИ, чтоб вонищи не было !
короче, «38-я параллель» (кор. 태극기 휘날리며 Тхэгыкки хвиналлимё,
и цветок кимирсения в руки
солдаты НАТОумрут с голоду...
невелика потеря