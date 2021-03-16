У Росії пригрозили повністю заблокувати Twitter через місяць

Роскомнагляд пригрозив заблокувати Twitter у Росії через місяць, якщо соцмережа не вилучить заборонену інформацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Ми взяли місяць і спостерігаємо за реакцією компанії Twitter з питання видалення забороненої інформації", - сказав заступник голови відомства Вадим Суботін.

Через місяць залежно від дій адміністрації соцмережі "будуть ухвалені відповідні рішення", додав він.

Суботін уточнив, що у разі невиконання вимоги російського законодавства, Роскомнагляд розгляне можливість повного блокування сервісу в Росії.

Також читайте: Роскомнагляд зажадав, щоб Facebook повернув доступ до постів росЗМІ з фейком про "українських радикалів", і пригрозив штрафами

Нагадаємо, Роскомнагляд із 10 березня ухвалив рішення уповільнити роботу Twitter, уточнивши, що обмеження діятимуть до видалення всієї забороненої інформації.