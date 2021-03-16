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У Росії пригрозили повністю заблокувати Twitter через місяць

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії пригрозили повністю заблокувати Twitter через місяць

Роскомнагляд пригрозив заблокувати Twitter у Росії через місяць, якщо соцмережа не вилучить заборонену інформацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Ми взяли місяць і спостерігаємо за реакцією компанії Twitter з питання видалення забороненої інформації", - сказав заступник голови відомства Вадим Суботін.

Через місяць залежно від дій адміністрації соцмережі "будуть ухвалені відповідні рішення", додав він.

Суботін уточнив, що у разі невиконання вимоги російського законодавства, Роскомнагляд розгляне можливість повного блокування сервісу в Росії.

Також читайте: Роскомнагляд зажадав, щоб Facebook повернув доступ до постів росЗМІ з фейком про "українських радикалів", і пригрозив штрафами

Нагадаємо, Роскомнагляд із 10 березня ухвалив рішення уповільнити роботу Twitter, уточнивши, що обмеження діятимуть до видалення всієї забороненої інформації.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 9738
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16.03.2021 14:49
+30
Чебурнет для цапів,саме то 😉
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16.03.2021 14:49
+22
помоему то что информация про то что путен ***** єто общеизвестная, а не запрещенная информация В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 3900
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16.03.2021 14:49
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Чебурнет для цапів,саме то 😉
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16.03.2021 14:49 Відповісти
пестец сайтам кремля, минфина, госдуры и прочих..
Да и воронежу может перепасть на остаток В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 78
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16.03.2021 14:57 Відповісти
кстати.. вмсте с обвалаим этих сайтов неделю назад - сгорел дата-центр в Страсбурге.. где эти учреждения (расейские, государственные) держали свою информацию))
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16.03.2021 14:59 Відповісти
Є цікава ідея, як Західному світові провчити кацапів - не треба відрубати кацапам інтернет, треба заблокувати, по-перше, всі кацапські "офіційні" сайти, щоб вони буле недоступні зовні кацапіії, потім заблокувати кацапські інформаційні помийки - щоб ніхто не міг читати цю біліберду, бо вона, в першу чергу, розрахована на західного читача
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16.03.2021 15:02 Відповісти
Який такий Західний світ?
Є цуцікі - фб, твітер, тощо - вони з одного боку волають як коти леопольди "давайте жити дружно" - бо за гроші маму продадуть, а з іншого бояться пенделей від хлопців дядьки Джо - бо мало не здасться.
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16.03.2021 15:40 Відповісти
Никто в здравом уме на кацапские "официальные сайты" и не ходит.

Думаю, самыми жесткими санкциями был бы как раз запрет кацапам на доступ к твиттеру, фейсбуку, инстаграмму и т.д. Ибо для мира проблема ********* не в том, что они там что-то на своих говняных вконтактиках и одноглазиках пишут (т.е. на своих заборах маты пишут), а в том, что с территории ********* огромное количество как организованных троллей, так и дебилов "по порыву души", загаживают информационное пространство всего мира (т.е. маты пишут на НАШИХ заборах)!
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16.03.2021 23:19 Відповісти
так, заборонити їм користуватися такими сервісами - чудова думка, проте нездійсненна!
а от заблокувати офіційний сайт крємлядєй - оце буде реготу на весь вільний світ
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16.03.2021 23:24 Відповісти
Технические возможности "заблокировать офф.сайты ********* для всех на планете"- ровно такие же и те же, что и "заблокировать доступ всем ************ к основным мировым соц.сетям". И возможны исключительно через тотальные экономические санкции против провайдеров, через которых ********* "ходит в мир". Так что если США до этого дойдут, то пущай уж лучше не дают *********** ср*ть в наших "песочницах", чем закроют те сайты, на которые никто в здразвом и не ходит.

Но я, конечно, не против и "объединенного" варианта.
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17.03.2021 09:18 Відповісти
помоему то что информация про то что путен ***** єто общеизвестная, а не запрещенная информация В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 3900
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16.03.2021 14:49 Відповісти
На рассее это -- державна тайна.
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16.03.2021 14:50 Відповісти
вы кацапы, главное бухло из магазинов не изымайте, а то смута начнется дикая!!!
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16.03.2021 15:00 Відповісти
В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 9738
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16.03.2021 14:49 Відповісти
Очєнь содержатєльно... В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 9905
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16.03.2021 14:53 Відповісти
В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 9245
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16.03.2021 14:57 Відповісти
В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 4475
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16.03.2021 14:50 Відповісти
В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 5171
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16.03.2021 14:57 Відповісти
Страшные времена настали.
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16.03.2021 14:50 Відповісти
И ютьюб! Я за! Посадите наконец-то расеянских обзорных хомяков на бутылку! Да будет бунт, да будет смута!
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16.03.2021 14:50 Відповісти
Ага попиталісь.... То вмісті з Твітером лягли всі урядові сервера кацапські В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 5025
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16.03.2021 14:51 Відповісти
Вапщета НА россии
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16.03.2021 14:52 Відповісти
сделают свой, кукариттер
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16.03.2021 14:52 Відповісти
Напугали ежа голой кацапской жо-й!!!! Этих идиотов надо вообще заблокировать и оградить от всего мира!!!!!!!! Так что попутного ветра монголороиды!!!!!
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16.03.2021 14:56 Відповісти
Роскомнадзор требует удалить призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детскую порнографию, информация об использовании наркотических средств. Нужно понять что они считают детской порнографией.
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16.03.2021 14:57 Відповісти
Что-то вроде этого?

У Росії пригрозили повністю заблокувати Twitter через місяць - Цензор.НЕТ 1553
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16.03.2021 15:05 Відповісти
А что тут такого? Сами начали про права у детей лялякать. Демократия. Теперь пусть сами мирятся со своими демонами.
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16.03.2021 15:25 Відповісти
Очедвино, что мамашка-бл*дь в последнюю очередь думала о правах своего ребенка, когда выдумала все этот бред о своём ребенке и накручивала полмиллиона подписчиков-педофилов фоточками своего ребенка в полуголом виде.

Или вы тоже на этот канал подписаны?
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16.03.2021 23:10 Відповісти
Я не смотрю каналы, не ютуб не телеящика. Информация что бы усваивалась, ее нужно повторять. А тратить время на листание ленты, это уж слишком пустая трата своего времени.
То, что не гоже использовать ребенка в своих "промышленных" целях, тут я с вами согласен. В остальном, каждый волен выбирать сам что ему смотреть и как одеваться. Умейте ставить себя на место обвиняемого, а так же не забывать что мы были детьми своего времени. А тут современность давит.
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16.03.2021 23:27 Відповісти
чур меня, чур, ставить себя на место песдоватых мамашек, зарабатывающех на публикации изображений полуголых детей.

Так что не несите бреда насчет "ставить себя на место обвиняемого". Если нечего жрать - иди в дворники, потребность в них гигантская.

И тем более не несите бред про "каждый волен выбирать ... как одеваться". Мы говорим о 8летнем ребенке, а не о вас, великовозрастном идиоте.
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17.03.2021 09:05 Відповісти
Нет, мы говорим о праве кто что волен делать. Это ваш ребенок? Нет. У одних родителей дети в 13 лет ничего не знают и не умеют, другие уже в 6 сами посуду моют и убирают. Всем вокруг насрать вообще на детей и на себе подобных, просто развели хейт и травлю. Не нравятся материалы захлопнул смарт, отобрал и забыли. Мои дети тоже одеваются как им нравится, и их мать со мной воюет на этот счет. Но есть одна разница, мне никто не посмеет говорить, как одевать детей и что делать. Вот и я предлагаю поставить себя на место "недовольной жертвы" , А ее мотивы и умственная начинка, это уже совсем другое дело.
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17.03.2021 16:19 Відповісти
ты несёшь откровенный бред. Мне есть дело до того, что сумасшедшая мамашка публикует фотки полуголых детей. И она должна за это отвечать по соотвествующей уголовной статье. Жертва тут - 8летний ребёнок, который вообще ничего не понимает в происходящем и гарантированно должен быть защищён от эксплуатации. Ты сумасшедший, если считаешь, что 8летний ребенок "хочет так одеваться" и "хочет так фоткаться".

Это не только моё мнение. Уголовное дело заведено. Аккаунты в соцсетях начали блокировать.

Если ты это считаешь травлей - то ты больной на голову идиот.
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18.03.2021 22:36 Відповісти
Не тыкай мне. И не суй свой нос куда не просят. Как я считаю? Я сам еще по сей день помню, как эти тупорылые " взрослые" в свое время вместо меня решали как мне жить. Ты понятия не имеешь что такое быть жертвой. Все кому тут должно быть не все равно, это ее мать. А остальные аборигены пусть тут носа не задерживают, не их это дело. Кругом столько нарушейний прав, жестокости, буллинга, а дикари в ряд фото вцепились.
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19.03.2021 16:30 Відповісти
изучай чаще уголовный кодекс. Меньше бреда нести будешь.
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20.03.2021 00:42 Відповісти
Ты как раз с юристом говоришь, по сему законодательно нечего предъявить. А то что хочешь предъявить, не докажешь.
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20.03.2021 16:18 Відповісти
Давно в палатке на рынке торгуешь, юрист?
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21.03.2021 20:30 Відповісти
Ты еще тут? А я о тебе уже забыл. Мне не интересно что ты думаешь. Вообще.
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22.03.2021 18:02 Відповісти
точно-точно? А я думаю, что я, как взрослый, обязан тебе, шкету, прямо и недвусмысленно рассказать, как ты должен жить и что ты должен делать. Так вот: хорошо учись и слушай мамку. А то ремешка получишь за двойки в школе, "юрист"-невежда...
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24.03.2021 22:59 Відповісти
вам кацапам это мешает...?
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16.03.2021 15:25 Відповісти
Да скорей бі уже!
Хоть говном в твиттере вонять перестанет
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16.03.2021 14:58 Відповісти
кацапия помойка мира
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16.03.2021 15:01 Відповісти
yes, poluchilos, У Росії пригрозили повністю заблокувати Twitter через місяць - Цензор.НЕТ 7584
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16.03.2021 15:01 Відповісти
Закрывайтесь !
закрывайте твиттер, фейсбук, отменяйте международные авиарейсы......
не забудьте ЗАМАЗАТЬ ГЛИНОЙ С НАВОЗОМ ВСЕ ЩЕЛИ ИЗ РАШКИ, чтоб вонищи не было !

короче, «38-я параллель» (кор. 태극기 휘날리며 Тхэгыкки хвиналлимё,
и цветок кимирсения в руки У Росії пригрозили повністю заблокувати Twitter через місяць - Цензор.НЕТ 1785
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16.03.2021 15:01 Відповісти
Поржал.
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16.03.2021 15:05 Відповісти
Касабські бабушкі кажуть, що заблокували свій "твітер" ще в молодості. І как-то прожілі
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16.03.2021 15:06 Відповісти
то они с клитором попутали....
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16.03.2021 15:11 Відповісти
Или с триппером...
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16.03.2021 16:03 Відповісти
Они друг друга стоят. Твиттер сам не промах по части тотальной цензуры.
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16.03.2021 15:08 Відповісти
Ещи заблокировать гуаносети типа "вконтакте" и "одноклассники"... и все будет ок!
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16.03.2021 15:10 Відповісти
Не заблокируют, Твиттер прогнётся.
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16.03.2021 15:12 Відповісти
А быстрее никак нельзя? Целый месяц ещё ждать...
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16.03.2021 15:20 Відповісти
Та всё заблокировали бы уже в рашке... Жду - не дождусь.
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16.03.2021 16:17 Відповісти
да под это дело можно и Воронеж зафигачить нахрен!
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16.03.2021 15:32 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что "робот" "федор" вдруг отцепит от МКС расиянский модуль и разнесет там все к х*ям, дрейфуя в открытом космосе. Зато не солдаты НАТО умрут с голоду...
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16.03.2021 16:01 Відповісти
Я б на месте твитера сам из мордора ушел бы. еще б и дверью хлопнул. Объяснил всему миру что не желает далее работать в агрессивном государстве -террористе и оккупанте.
невелика потеря
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16.03.2021 16:13 Відповісти
Та блокируйте уже всё и быстрее, выпиливайтесь из инета - чище воздух будет.
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16.03.2021 16:16 Відповісти
упоротое кацапье! давите тракторами левайсы, айфоны, найки, американские компьютеры и планшеты....! жгите баксы проклятые! позапрещайте макдональсы, фейсбуки, инстаграмы и линкдины и все остальные американские соцсети и мессенджеры! и будэ вам ваше радное, ватное щастье с боярой и ягелем
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16.03.2021 16:22 Відповісти
У Росії пригрозили повністю заблокувати Twitter через місяць - Цензор.НЕТ 108
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16.03.2021 16:30 Відповісти
И это правильное решение!
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16.03.2021 18:39 Відповісти
Вот и хорошо,кацапов надо отрезать от всего мира.
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16.03.2021 18:40 Відповісти
Підтримую кацапів. Ці помийки ФБ, тріптер та інші потрібно взагалі закрити. Мільярди людей свій час переводять на казна що.
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16.03.2021 19:02 Відповісти
Наконец-то твиттер очистится от кацапского ватного поголовья
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16.03.2021 19:18 Відповісти
 
 