РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16897 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5 352 63
блокада (1650) россия (91360) Twitter (129) Роскомнадзор (49)

В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter в России через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации", — сказал замглавы ведомства Вадим Субботин.

Спустя месяц в зависимости от действий администрации соцсети "будут приняты соответствующие решения", добавил он.

Субботин уточнил, что при неисполнении требования российского законодательства, Роскомнадзор рассмотрит возможность полной блокировки сервиса в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роскомнадзор потребовал, чтобы Facebook вернул доступ к постам росСМИ с фейком об "украинских радикалах", и пригрозил штрафами

Напомним, Роскомнадзор с 10 марта принял решение замедлить работу Twitter, уточнив, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После угроз РФ замедлить работу Twitter "легли" сайты Кремля, правительства и Госдумы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+34
В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 9738
показать весь комментарий
16.03.2021 14:49
+30
Чебурнет для цапів,саме то 😉
показать весь комментарий
16.03.2021 14:49
+22
помоему то что информация про то что путен ***** єто общеизвестная, а не запрещенная информация В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 3900
показать весь комментарий
16.03.2021 14:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чебурнет для цапів,саме то 😉
показать весь комментарий
16.03.2021 14:49 Ответить
пестец сайтам кремля, минфина, госдуры и прочих..
Да и воронежу может перепасть на остаток В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 78
показать весь комментарий
16.03.2021 14:57 Ответить
кстати.. вмсте с обвалаим этих сайтов неделю назад - сгорел дата-центр в Страсбурге.. где эти учреждения (расейские, государственные) держали свою информацию))
показать весь комментарий
16.03.2021 14:59 Ответить
Є цікава ідея, як Західному світові провчити кацапів - не треба відрубати кацапам інтернет, треба заблокувати, по-перше, всі кацапські "офіційні" сайти, щоб вони буле недоступні зовні кацапіії, потім заблокувати кацапські інформаційні помийки - щоб ніхто не міг читати цю біліберду, бо вона, в першу чергу, розрахована на західного читача
показать весь комментарий
16.03.2021 15:02 Ответить
Який такий Західний світ?
Є цуцікі - фб, твітер, тощо - вони з одного боку волають як коти леопольди "давайте жити дружно" - бо за гроші маму продадуть, а з іншого бояться пенделей від хлопців дядьки Джо - бо мало не здасться.
показать весь комментарий
16.03.2021 15:40 Ответить
Никто в здравом уме на кацапские "официальные сайты" и не ходит.

Думаю, самыми жесткими санкциями был бы как раз запрет кацапам на доступ к твиттеру, фейсбуку, инстаграмму и т.д. Ибо для мира проблема ********* не в том, что они там что-то на своих говняных вконтактиках и одноглазиках пишут (т.е. на своих заборах маты пишут), а в том, что с территории ********* огромное количество как организованных троллей, так и дебилов "по порыву души", загаживают информационное пространство всего мира (т.е. маты пишут на НАШИХ заборах)!
показать весь комментарий
16.03.2021 23:19 Ответить
так, заборонити їм користуватися такими сервісами - чудова думка, проте нездійсненна!
а от заблокувати офіційний сайт крємлядєй - оце буде реготу на весь вільний світ
показать весь комментарий
16.03.2021 23:24 Ответить
Технические возможности "заблокировать офф.сайты ********* для всех на планете"- ровно такие же и те же, что и "заблокировать доступ всем ************ к основным мировым соц.сетям". И возможны исключительно через тотальные экономические санкции против провайдеров, через которых ********* "ходит в мир". Так что если США до этого дойдут, то пущай уж лучше не дают *********** ср*ть в наших "песочницах", чем закроют те сайты, на которые никто в здразвом и не ходит.

Но я, конечно, не против и "объединенного" варианта.
показать весь комментарий
17.03.2021 09:18 Ответить
помоему то что информация про то что путен ***** єто общеизвестная, а не запрещенная информация В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 3900
показать весь комментарий
16.03.2021 14:49 Ответить
На рассее это -- державна тайна.
показать весь комментарий
16.03.2021 14:50 Ответить
вы кацапы, главное бухло из магазинов не изымайте, а то смута начнется дикая!!!
показать весь комментарий
16.03.2021 15:00 Ответить
В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 9738
показать весь комментарий
16.03.2021 14:49 Ответить
Очєнь содержатєльно... В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 9905
показать весь комментарий
16.03.2021 14:53 Ответить
В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 9245
показать весь комментарий
16.03.2021 14:57 Ответить
В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 4475
показать весь комментарий
16.03.2021 14:50 Ответить
В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 5171
показать весь комментарий
16.03.2021 14:57 Ответить
Страшные времена настали.
показать весь комментарий
16.03.2021 14:50 Ответить
И ютьюб! Я за! Посадите наконец-то расеянских обзорных хомяков на бутылку! Да будет бунт, да будет смута!
показать весь комментарий
16.03.2021 14:50 Ответить
Ага попиталісь.... То вмісті з Твітером лягли всі урядові сервера кацапські В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц - Цензор.НЕТ 5025
показать весь комментарий
16.03.2021 14:51 Ответить
Вапщета НА россии
показать весь комментарий
16.03.2021 14:52 Ответить
сделают свой, кукариттер
показать весь комментарий
16.03.2021 14:52 Ответить
Напугали ежа голой кацапской жо-й!!!! Этих идиотов надо вообще заблокировать и оградить от всего мира!!!!!!!! Так что попутного ветра монголороиды!!!!!
показать весь комментарий
16.03.2021 14:56 Ответить
Роскомнадзор требует удалить призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детскую порнографию, информация об использовании наркотических средств. Нужно понять что они считают детской порнографией.
показать весь комментарий
16.03.2021 14:57 Ответить
Что-то вроде этого?

У Росії пригрозили повністю заблокувати Twitter через місяць - Цензор.НЕТ 1553
показать весь комментарий
16.03.2021 15:05 Ответить
А что тут такого? Сами начали про права у детей лялякать. Демократия. Теперь пусть сами мирятся со своими демонами.
показать весь комментарий
16.03.2021 15:25 Ответить
Очедвино, что мамашка-бл*дь в последнюю очередь думала о правах своего ребенка, когда выдумала все этот бред о своём ребенке и накручивала полмиллиона подписчиков-педофилов фоточками своего ребенка в полуголом виде.

Или вы тоже на этот канал подписаны?
показать весь комментарий
16.03.2021 23:10 Ответить
Я не смотрю каналы, не ютуб не телеящика. Информация что бы усваивалась, ее нужно повторять. А тратить время на листание ленты, это уж слишком пустая трата своего времени.
То, что не гоже использовать ребенка в своих "промышленных" целях, тут я с вами согласен. В остальном, каждый волен выбирать сам что ему смотреть и как одеваться. Умейте ставить себя на место обвиняемого, а так же не забывать что мы были детьми своего времени. А тут современность давит.
показать весь комментарий
16.03.2021 23:27 Ответить
чур меня, чур, ставить себя на место песдоватых мамашек, зарабатывающех на публикации изображений полуголых детей.

Так что не несите бреда насчет "ставить себя на место обвиняемого". Если нечего жрать - иди в дворники, потребность в них гигантская.

И тем более не несите бред про "каждый волен выбирать ... как одеваться". Мы говорим о 8летнем ребенке, а не о вас, великовозрастном идиоте.
показать весь комментарий
17.03.2021 09:05 Ответить
Нет, мы говорим о праве кто что волен делать. Это ваш ребенок? Нет. У одних родителей дети в 13 лет ничего не знают и не умеют, другие уже в 6 сами посуду моют и убирают. Всем вокруг насрать вообще на детей и на себе подобных, просто развели хейт и травлю. Не нравятся материалы захлопнул смарт, отобрал и забыли. Мои дети тоже одеваются как им нравится, и их мать со мной воюет на этот счет. Но есть одна разница, мне никто не посмеет говорить, как одевать детей и что делать. Вот и я предлагаю поставить себя на место "недовольной жертвы" , А ее мотивы и умственная начинка, это уже совсем другое дело.
показать весь комментарий
17.03.2021 16:19 Ответить
ты несёшь откровенный бред. Мне есть дело до того, что сумасшедшая мамашка публикует фотки полуголых детей. И она должна за это отвечать по соотвествующей уголовной статье. Жертва тут - 8летний ребёнок, который вообще ничего не понимает в происходящем и гарантированно должен быть защищён от эксплуатации. Ты сумасшедший, если считаешь, что 8летний ребенок "хочет так одеваться" и "хочет так фоткаться".

Это не только моё мнение. Уголовное дело заведено. Аккаунты в соцсетях начали блокировать.

Если ты это считаешь травлей - то ты больной на голову идиот.
показать весь комментарий
18.03.2021 22:36 Ответить
Не тыкай мне. И не суй свой нос куда не просят. Как я считаю? Я сам еще по сей день помню, как эти тупорылые " взрослые" в свое время вместо меня решали как мне жить. Ты понятия не имеешь что такое быть жертвой. Все кому тут должно быть не все равно, это ее мать. А остальные аборигены пусть тут носа не задерживают, не их это дело. Кругом столько нарушейний прав, жестокости, буллинга, а дикари в ряд фото вцепились.
показать весь комментарий
19.03.2021 16:30 Ответить
изучай чаще уголовный кодекс. Меньше бреда нести будешь.
показать весь комментарий
20.03.2021 00:42 Ответить
Ты как раз с юристом говоришь, по сему законодательно нечего предъявить. А то что хочешь предъявить, не докажешь.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:18 Ответить
Давно в палатке на рынке торгуешь, юрист?
показать весь комментарий
21.03.2021 20:30 Ответить
Ты еще тут? А я о тебе уже забыл. Мне не интересно что ты думаешь. Вообще.
показать весь комментарий
22.03.2021 18:02 Ответить
точно-точно? А я думаю, что я, как взрослый, обязан тебе, шкету, прямо и недвусмысленно рассказать, как ты должен жить и что ты должен делать. Так вот: хорошо учись и слушай мамку. А то ремешка получишь за двойки в школе, "юрист"-невежда...
показать весь комментарий
24.03.2021 22:59 Ответить
вам кацапам это мешает...?
показать весь комментарий
16.03.2021 15:25 Ответить
Да скорей бі уже!
Хоть говном в твиттере вонять перестанет
показать весь комментарий
16.03.2021 14:58 Ответить
кацапия помойка мира
показать весь комментарий
16.03.2021 15:01 Ответить
yes, poluchilos, У Росії пригрозили повністю заблокувати Twitter через місяць - Цензор.НЕТ 7584
показать весь комментарий
16.03.2021 15:01 Ответить
Закрывайтесь !
закрывайте твиттер, фейсбук, отменяйте международные авиарейсы......
не забудьте ЗАМАЗАТЬ ГЛИНОЙ С НАВОЗОМ ВСЕ ЩЕЛИ ИЗ РАШКИ, чтоб вонищи не было !

короче, «38-я параллель» (кор. 태극기 휘날리며 Тхэгыкки хвиналлимё,
и цветок кимирсения в руки У Росії пригрозили повністю заблокувати Twitter через місяць - Цензор.НЕТ 1785
показать весь комментарий
16.03.2021 15:01 Ответить
Поржал.
показать весь комментарий
16.03.2021 15:05 Ответить
Касабські бабушкі кажуть, що заблокували свій "твітер" ще в молодості. І как-то прожілі
показать весь комментарий
16.03.2021 15:06 Ответить
то они с клитором попутали....
показать весь комментарий
16.03.2021 15:11 Ответить
Или с триппером...
показать весь комментарий
16.03.2021 16:03 Ответить
Они друг друга стоят. Твиттер сам не промах по части тотальной цензуры.
показать весь комментарий
16.03.2021 15:08 Ответить
Ещи заблокировать гуаносети типа "вконтакте" и "одноклассники"... и все будет ок!
показать весь комментарий
16.03.2021 15:10 Ответить
Не заблокируют, Твиттер прогнётся.
показать весь комментарий
16.03.2021 15:12 Ответить
А быстрее никак нельзя? Целый месяц ещё ждать...
показать весь комментарий
16.03.2021 15:20 Ответить
Та всё заблокировали бы уже в рашке... Жду - не дождусь.
показать весь комментарий
16.03.2021 16:17 Ответить
да под это дело можно и Воронеж зафигачить нахрен!
показать весь комментарий
16.03.2021 15:32 Ответить
Что-то мне подсказывает, что "робот" "федор" вдруг отцепит от МКС расиянский модуль и разнесет там все к х*ям, дрейфуя в открытом космосе. Зато не солдаты НАТО умрут с голоду...
показать весь комментарий
16.03.2021 16:01 Ответить
Я б на месте твитера сам из мордора ушел бы. еще б и дверью хлопнул. Объяснил всему миру что не желает далее работать в агрессивном государстве -террористе и оккупанте.
невелика потеря
показать весь комментарий
16.03.2021 16:13 Ответить
Та блокируйте уже всё и быстрее, выпиливайтесь из инета - чище воздух будет.
показать весь комментарий
16.03.2021 16:16 Ответить
упоротое кацапье! давите тракторами левайсы, айфоны, найки, американские компьютеры и планшеты....! жгите баксы проклятые! позапрещайте макдональсы, фейсбуки, инстаграмы и линкдины и все остальные американские соцсети и мессенджеры! и будэ вам ваше радное, ватное щастье с боярой и ягелем
показать весь комментарий
16.03.2021 16:22 Ответить
У Росії пригрозили повністю заблокувати Twitter через місяць - Цензор.НЕТ 108
показать весь комментарий
16.03.2021 16:30 Ответить
И это правильное решение!
показать весь комментарий
16.03.2021 18:39 Ответить
Вот и хорошо,кацапов надо отрезать от всего мира.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:40 Ответить
Підтримую кацапів. Ці помийки ФБ, тріптер та інші потрібно взагалі закрити. Мільярди людей свій час переводять на казна що.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:02 Ответить
Наконец-то твиттер очистится от кацапского ватного поголовья
показать весь комментарий
16.03.2021 19:18 Ответить
 
 