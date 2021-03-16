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Київський метрополітен: будівництво метро на Виноградар ніхто не зупиняв

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Київський метрополітен: будівництво метро на Виноградар ніхто не зупиняв

Поширена у ЗМІ інформація про зупинку будівництва метро на Виноградар не відповідає дійсності, стверджують у КП "Київський метрополітен".

Про це сказано в повідомленні пресслужби комунального підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

"У деяких ЗМІ з'явилася інформація про нібито зупинку будівництва нових станцій на Виноградар. Ці матеріали є недостовірними. Спорудження станцій "Мостицька" і "Проспект Правди", а також перегінних тунелів триває", - сказано в повідомленні.

При цьому в пресслужбі зазначили, що на майданчику між станціями "Мостицька" і "Проспект Правди" "тимчасово сповільнено виконання робіт". Це пов'язано з остаточним винесенням інженерних мереж, зазначають у метрополітені.

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"Працює тунелепрохідницький комплекс і рухається до демонтажного стовбура біля станції "Сирець", де в даний час виконуються роботи щодо його зустрічі. ... За зверненнями мешканців гуртожитку по вулиці Межова, 119 проводиться додаткове обстеження фундаменту будівлі, стан якого, за висновком фахівців, задовільний. Також проходить узгодження перенесення лінії електропередач 110 кВ, що вимагає підготовки проєкту спільно з "Київенерго", "Укренерго" і ДТЕК", - додали в пресслужбі.

В "Київському метрополітені" зазначили, що нові станції щодня обслуговуватимуть по 100 тисяч пасажирів.
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Топ коментарі
+4
Молодцы, плюсую. Еще бы метро на Троещину да Львовскую Браму - от этих долгостроев немного стыдно.
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16.03.2021 20:10
+4
З-за порєбріка видніше?))
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16.03.2021 20:19
+3
А що тобі не так з публікою? Не тою мовою спілкуються?
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16.03.2021 20:43
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Молодцы, плюсую. Еще бы метро на Троещину да Львовскую Браму - от этих долгостроев немного стыдно.
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16.03.2021 20:10 Відповісти
Зі Львівською Брамою - взагалі цирк - ну невже нікому не цікава ділянка землі в центрі Києва? Віддати під забудову (і знесення недобудованого корпусу універу) при умові, що на першому поверсі буде вихід з метро. Та забудовники мали б битися за цей клаптик землі!
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16.03.2021 20:17 Відповісти
там не застраивать надо - там старая застройка. Там бы достроить или перестроить недострой на площади. А стекляшку уродского бывшего министерства торговли уже не снести..
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16.03.2021 21:54 Відповісти
еще лет 20 назад планирую построить и никак не построят и еще наверное лет 20 будут строить. А если бы не было коррупции, то уже бы было все построено. И метро и на веник и на троещину и подольско-воскресенский мост и т.п. А так эти стройки - это источник вечного распила бабла.
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16.03.2021 20:50 Відповісти
при чем там коррупция вообще? просто это будет станция самого глубокого залегания В МИРЕ. Глубже Золотых ворот, которая на сегодня является самой глубокой станцией в мире.

По стоимости выходит так что столько же сколько три пролета эскалаторов сделать на Львовской - уж лучше новую станцию открыть.
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16.03.2021 21:56 Відповісти
Самая глубокая станция метро в мире - Арсенальная (минута гугления).
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17.03.2021 06:08 Відповісти
метро на Троещину упирается в жителей Русановских садов.

Причем давно.
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16.03.2021 21:59 Відповісти
И я их понимаю. Сложно согласиться снести свой дом в таком хорошем месте.
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16.03.2021 22:44 Відповісти
Ага, просто бюджетні бабоси поклали на депозит до Укргазбанку, нехай полежать щоб відсотки між собою роздерибанити. А виноградарці рік-два можуть почекати, 20 років же чекали.
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16.03.2021 20:11 Відповісти
...его просто никто не начинал
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16.03.2021 20:12 Відповісти
З-за порєбріка видніше?))
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16.03.2021 20:19 Відповісти
вообще-то строительство идет полным ходом, все очевидно, особенно для местных, кто там живет.
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16.03.2021 21:57 Відповісти
Классно, что никак ветку на Веник не досторят. Отрезок Сырец-Палац Спорта . самый цивильный во всем метро, потому что не перегружен публикой с окраин и пригородов.
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16.03.2021 20:35 Відповісти
А що тобі не так з публікою? Не тою мовою спілкуються?
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16.03.2021 20:43 Відповісти
и зачем он такой нужен, если он воздух перевозит?
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16.03.2021 21:58 Відповісти
Кличко , когда завершите вход в метро на Львовской площади .?

20 лет поезда проезжают мимо станции - призрака . Сколько денег бюджетных заморозили , а люди ездят на троллейбусах
Подавайте в прокуратуру !!!!
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16.03.2021 20:55 Відповісти
Он вас не услышит здесь
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16.03.2021 21:31 Відповісти
Да не строят они сейчас наземный участок совсем, и тоннель непонятно строят ли, 16 дней информация не обновляется. А еще непонятно, как они собираются ликвидировать отставание, если смогут, и признают ли они отставание по срокам, если нет, то это заявление ни о чем, которые и в декабре были, но с тех пор, поскольку почти квартал на земле не работали отставание должно было существенно увеличится.
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16.03.2021 22:32 Відповісти
Львівська брама надеюсь будет доведена но ума. Но это уже точно не Кличко сделает.
Метро это не велодорожка в виде линии на проложенном асфальте времен еще СССР - его первое детище на Троещине.
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16.03.2021 23:15 Відповісти
Предвыборный пиар Кличка, как и мост.
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17.03.2021 00:30 Відповісти
 
 