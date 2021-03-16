Київський метрополітен: будівництво метро на Виноградар ніхто не зупиняв

Поширена у ЗМІ інформація про зупинку будівництва метро на Виноградар не відповідає дійсності, стверджують у КП "Київський метрополітен".

Про це сказано в повідомленні пресслужби комунального підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

"У деяких ЗМІ з'явилася інформація про нібито зупинку будівництва нових станцій на Виноградар. Ці матеріали є недостовірними. Спорудження станцій "Мостицька" і "Проспект Правди", а також перегінних тунелів триває", - сказано в повідомленні.

При цьому в пресслужбі зазначили, що на майданчику між станціями "Мостицька" і "Проспект Правди" "тимчасово сповільнено виконання робіт". Це пов'язано з остаточним винесенням інженерних мереж, зазначають у метрополітені.

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"Працює тунелепрохідницький комплекс і рухається до демонтажного стовбура біля станції "Сирець", де в даний час виконуються роботи щодо його зустрічі. ... За зверненнями мешканців гуртожитку по вулиці Межова, 119 проводиться додаткове обстеження фундаменту будівлі, стан якого, за висновком фахівців, задовільний. Також проходить узгодження перенесення лінії електропередач 110 кВ, що вимагає підготовки проєкту спільно з "Київенерго", "Укренерго" і ДТЕК", - додали в пресслужбі.

В "Київському метрополітені" зазначили, що нові станції щодня обслуговуватимуть по 100 тисяч пасажирів.