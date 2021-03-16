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Киевский метрополитен: строительство метро на Виноградарь никто не останавливал

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Киевский метрополитен: строительство метро на Виноградарь никто не останавливал

Распространенная СМИ информация об остановке строительства метро на Виноградарь не соответствует действительности, утверждают в КП "Киевский метрополитен".

Об этом сказано в сообщении пресс-службы коммунального предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

"В некоторых СМИ появилась информация о якобы остановке строительства новых станций на Виноградарь. Эти материалы являются недостоверными. Сооружение станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также перегонных тоннелей продолжается", - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что на площадке между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды" "временно замедлено выполнение работ". Это связано с окончательным выносом инженерных сетей, отмечают в метрополитене.

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"Работает тоннелепроходческий комплекс и движется к демонтажному стволу у станции "Сырец", где в настоящее время выполняются работы по его встрече. ... По обращениям жителей общежития по улице Межевая, 119 проводится дополнительное обследование фундамента здания, состояние которого, по заключению специалистов, удовлетворительное. Также проходит согласование переноса линии электропередач 110 кВ, требующее подготовки проекта совместно с "Киевэнерго", "Укрэнерго" и ДТЭК", - добавили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: Дефибрилляторы установили на платформах 19 станций киевского метро. СПИСОК

В "Киевском метрополитене" отметили, что новые станции каждый день будут обслуживать по 100 тысяч пассажиров.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Молодцы, плюсую. Еще бы метро на Троещину да Львовскую Браму - от этих долгостроев немного стыдно.
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16.03.2021 20:10
+4
З-за порєбріка видніше?))
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16.03.2021 20:19
+3
А що тобі не так з публікою? Не тою мовою спілкуються?
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16.03.2021 20:43
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Молодцы, плюсую. Еще бы метро на Троещину да Львовскую Браму - от этих долгостроев немного стыдно.
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16.03.2021 20:10 Ответить
Зі Львівською Брамою - взагалі цирк - ну невже нікому не цікава ділянка землі в центрі Києва? Віддати під забудову (і знесення недобудованого корпусу універу) при умові, що на першому поверсі буде вихід з метро. Та забудовники мали б битися за цей клаптик землі!
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16.03.2021 20:17 Ответить
там не застраивать надо - там старая застройка. Там бы достроить или перестроить недострой на площади. А стекляшку уродского бывшего министерства торговли уже не снести..
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16.03.2021 21:54 Ответить
еще лет 20 назад планирую построить и никак не построят и еще наверное лет 20 будут строить. А если бы не было коррупции, то уже бы было все построено. И метро и на веник и на троещину и подольско-воскресенский мост и т.п. А так эти стройки - это источник вечного распила бабла.
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16.03.2021 20:50 Ответить
при чем там коррупция вообще? просто это будет станция самого глубокого залегания В МИРЕ. Глубже Золотых ворот, которая на сегодня является самой глубокой станцией в мире.

По стоимости выходит так что столько же сколько три пролета эскалаторов сделать на Львовской - уж лучше новую станцию открыть.
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16.03.2021 21:56 Ответить
Самая глубокая станция метро в мире - Арсенальная (минута гугления).
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17.03.2021 06:08 Ответить
метро на Троещину упирается в жителей Русановских садов.

Причем давно.
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16.03.2021 21:59 Ответить
И я их понимаю. Сложно согласиться снести свой дом в таком хорошем месте.
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16.03.2021 22:44 Ответить
Ага, просто бюджетні бабоси поклали на депозит до Укргазбанку, нехай полежать щоб відсотки між собою роздерибанити. А виноградарці рік-два можуть почекати, 20 років же чекали.
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16.03.2021 20:11 Ответить
...его просто никто не начинал
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16.03.2021 20:12 Ответить
З-за порєбріка видніше?))
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16.03.2021 20:19 Ответить
вообще-то строительство идет полным ходом, все очевидно, особенно для местных, кто там живет.
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16.03.2021 21:57 Ответить
Классно, что никак ветку на Веник не досторят. Отрезок Сырец-Палац Спорта . самый цивильный во всем метро, потому что не перегружен публикой с окраин и пригородов.
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16.03.2021 20:35 Ответить
А що тобі не так з публікою? Не тою мовою спілкуються?
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16.03.2021 20:43 Ответить
и зачем он такой нужен, если он воздух перевозит?
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16.03.2021 21:58 Ответить
Кличко , когда завершите вход в метро на Львовской площади .?

20 лет поезда проезжают мимо станции - призрака . Сколько денег бюджетных заморозили , а люди ездят на троллейбусах
Подавайте в прокуратуру !!!!
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16.03.2021 20:55 Ответить
Он вас не услышит здесь
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16.03.2021 21:31 Ответить
Да не строят они сейчас наземный участок совсем, и тоннель непонятно строят ли, 16 дней информация не обновляется. А еще непонятно, как они собираются ликвидировать отставание, если смогут, и признают ли они отставание по срокам, если нет, то это заявление ни о чем, которые и в декабре были, но с тех пор, поскольку почти квартал на земле не работали отставание должно было существенно увеличится.
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16.03.2021 22:32 Ответить
Львівська брама надеюсь будет доведена но ума. Но это уже точно не Кличко сделает.
Метро это не велодорожка в виде линии на проложенном асфальте времен еще СССР - его первое детище на Троещине.
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16.03.2021 23:15 Ответить
Предвыборный пиар Кличка, как и мост.
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17.03.2021 00:30 Ответить
 
 