Україна і США мають об'єднувати зусилля для блокування "Північного потоку-2", - Разумков

Київ і Вашингтон повинні об'єднувати зусилля з метою подальшого блокування будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив у телефонній розмові з сенатором США, співголовою Сенатського українського кокусу Робертом Портманом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Україна неодноразово відчувала на собі, як цей економічний проєкт перетворюється в елемент тиску, елемент впливу не економічного, а політичного. І дуже часто він використовується як механізм шантажу. Тому я впевнений, що ми повинні об'єднувати зусилля в блокуванні подальшого просування цього процесу", - заявив Разумков.

Він назвав енергетичну безпеку одним із важливих елементів національної безпеки України і подякував США за санкційну політику стосовно "Північного потоку-2".

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У свою чергу, сенатор США Роберт Портман запевнив у підтримці США територіальної цілісності і суверенітету України. Також він висловив підтримку у протидії будівництву і запуску газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, Разумков запевнив, що Україна визначилася зі своїм геополітичним напрямком - це європейська і євроатлантична інтеграція, і зазначив, що вдячний за підтримку США в цьому питанні.