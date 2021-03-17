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Новини Політика України
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Україна і США мають об'єднувати зусилля для блокування "Північного потоку-2", - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна і США мають об'єднувати зусилля для блокування

Київ і Вашингтон повинні об'єднувати зусилля з метою подальшого блокування будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив у телефонній розмові з сенатором США, співголовою Сенатського українського кокусу Робертом Портманом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Україна неодноразово відчувала на собі, як цей економічний проєкт перетворюється в елемент тиску, елемент впливу не економічного, а політичного. І дуже часто він використовується як механізм шантажу. Тому я впевнений, що ми повинні об'єднувати зусилля в блокуванні подальшого просування цього процесу", - заявив Разумков.

Він назвав енергетичну безпеку одним із важливих елементів національної безпеки України і подякував США за санкційну політику стосовно "Північного потоку-2".

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У свою чергу, сенатор США Роберт Портман запевнив у підтримці США територіальної цілісності і суверенітету України. Також він висловив підтримку у протидії будівництву і запуску газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, Разумков запевнив, що Україна визначилася зі своїм геополітичним напрямком - це європейська і євроатлантична інтеграція, і зазначив, що вдячний за підтримку США в цьому питанні.
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Топ коментарі
+7
Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков - Цензор.НЕТ 8131
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16.03.2021 20:59
+6
очередной клоун-сопля урода лезет в найвылычнийшие диячи
Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков - Цензор.НЕТ 3448
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16.03.2021 21:03
+3
Лупатенький уже с взрослыми дядьками трет?
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16.03.2021 21:03
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Только объединившись с Украиной у США есть шансы остановить СП-2.
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16.03.2021 20:57 Відповісти
Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков - Цензор.НЕТ 8131
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16.03.2021 20:59 Відповісти
"Куди кіньз копитом, туди й Діма з лапкою".
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16.03.2021 21:31 Відповісти
Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков - Цензор.НЕТ 2144
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16.03.2021 21:22 Відповісти
Лупатенький уже с взрослыми дядьками трет?
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16.03.2021 21:03 Відповісти
очередной клоун-сопля урода лезет в найвылычнийшие диячи
Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков - Цензор.НЕТ 3448
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16.03.2021 21:03 Відповісти
Он уже сбитый лётчик . 😀😀😀
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16.03.2021 21:11 Відповісти
А по делу Коломойского Украина ничего не должна?
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16.03.2021 21:07 Відповісти
Прокацапський разумков починає загравати з проукраїнською аудиторією.
Зебіли за нього точно проголосують.
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16.03.2021 21:08 Відповісти
Всі заяви зєко-манди дорівнюють нулю.
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16.03.2021 21:12 Відповісти
та то младорыг зиганул по инерции...
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16.03.2021 21:13 Відповісти
США должны-растолковывает барыга. Что кому должен: Условием сотрудничества Байдена с Зеленским является полный рызрыв отношений последнего с его давним партнером олигархом Коломойским / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард
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16.03.2021 21:14 Відповісти
Тебе, нафталиновый комсомолец, со своими тупыми вчерашними, комуняцкими мозгами, лучше сидеть под стлом, нам хватит одного лоха дилетанта, двоих Украина не выдержит.
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16.03.2021 21:24 Відповісти
Учите политическую экономию, что при совке преподавали, может ума наберетесь
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16.03.2021 21:27 Відповісти
Ви це серйозно? Політекономію капіталізму було хоч цікаво, хоча й відомо, що брехливо. Але політекономію соціалізму годі було витримати.
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16.03.2021 21:39 Відповісти
Какая политэкономия кап и соц, она одна, да капитал маркса почитай, вообще охренеешь, насрать сша на Украину с высокой горки если Украина им выгодна не будет, а мы им в свете сп 2 вообще не нужны, ума хватит понять почему? США в европу свой газ хотят продавать, а украинская труба им похрен от слова совсем
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16.03.2021 22:00 Відповісти
Маркс - дурак.

в его теории вообще не учитывается интеллектуальные различия людей и их готовность к риску
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16.03.2021 22:11 Відповісти
Вуйку з полонини, ти ж писав про політекономію часів совка - ну то були там два курси - один політекономія капіталізму, а другий - політекономія соціалізму. Одна й друга у кацапському виконанні гімна варті, але капіталізм хоч цікавий був, а соціалізм запхай у свою кацапську дупу.
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16.03.2021 22:12 Відповісти
Какая политэкономия кап и соц, она одна


лично я в институте учил две

Издательство: Экономика, 1969 г.
Книгопечатная продукция
Объем: 584 стр.

Україна і США мають об'єднувати зусилля для блокування "Північного потоку-2", - Разумков - Цензор.НЕТ 3331
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16.03.2021 22:22 Відповісти
Говорят одно, думают другое, а делают третье! И так все люди, а политики и торгаши особенно!
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16.03.2021 21:38 Відповісти
Кэп *****, видосик запили давай
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16.03.2021 21:45 Відповісти
Правильнее будет сказать,"чтобы Украина не мешала США в вопросе борьбы..."
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17.03.2021 08:23 Відповісти
 
 