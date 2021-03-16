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Новости Политика Украины
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Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и США должны объединять усилия для блокирования

Киев и Вашингтон должны объединять усилия с целью дальнейшего блокирования строительства российского газопровода "Северный поток–2".

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в телефонной беседе с сенатором США, сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Украина неоднократно испытывала на себе, как этот экономический проект превращается в элемент давления, элемент влияния не экономического, а политического. И очень часто он используется как механизм шантажа. Поэтому я уверен, что мы должны объединять усилия в блокировании дальнейшего продвижения этого процесса", – заявил Разумков.

Он назвал энергетическую безопасность одним из важных элементов национальной безопасности Украины и поблагодарил США за санкционную политику в отношении "Северного потока – 2".

Читайте на Цензор.НЕТ: Разумков о деле "харьковских соглашений": "Народные депутаты не несут ответственность за свои голосования"

В свою очередь, сенатор США Роберт Портман заверил в поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины. Также он выразил поддержку в противодействии строительству и запуску газопровода "Северного потока – 2".

Кроме того, Разумков заверил, что Украина определилась со своим геополитическим направлением – это европейская и евроатлантическая интеграция, и отметил, что благодарен за поддержку США в этом вопросе.

Также на Цензор.НЕТ: Новый советник Разумкова Чернов проводил сессию Харьковского облсовета в футболке "Беркут" и носил "георгиевскую ленту", - СМИ. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков - Цензор.НЕТ 8131
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16.03.2021 20:59
+6
очередной клоун-сопля урода лезет в найвылычнийшие диячи
Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков - Цензор.НЕТ 3448
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16.03.2021 21:03
+3
Лупатенький уже с взрослыми дядьками трет?
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16.03.2021 21:03
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Только объединившись с Украиной у США есть шансы остановить СП-2.
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16.03.2021 20:57 Ответить
Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков - Цензор.НЕТ 8131
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16.03.2021 20:59 Ответить
"Куди кіньз копитом, туди й Діма з лапкою".
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16.03.2021 21:31 Ответить
Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков - Цензор.НЕТ 2144
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16.03.2021 21:22 Ответить
Лупатенький уже с взрослыми дядьками трет?
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16.03.2021 21:03 Ответить
очередной клоун-сопля урода лезет в найвылычнийшие диячи
Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков - Цензор.НЕТ 3448
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16.03.2021 21:03 Ответить
Он уже сбитый лётчик . 😀😀😀
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16.03.2021 21:11 Ответить
А по делу Коломойского Украина ничего не должна?
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16.03.2021 21:07 Ответить
Прокацапський разумков починає загравати з проукраїнською аудиторією.
Зебіли за нього точно проголосують.
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16.03.2021 21:08 Ответить
Всі заяви зєко-манди дорівнюють нулю.
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16.03.2021 21:12 Ответить
та то младорыг зиганул по инерции...
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16.03.2021 21:13 Ответить
США должны-растолковывает барыга. Что кому должен: Условием сотрудничества Байдена с Зеленским является полный рызрыв отношений последнего с его давним партнером олигархом Коломойским / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард
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16.03.2021 21:14 Ответить
Тебе, нафталиновый комсомолец, со своими тупыми вчерашними, комуняцкими мозгами, лучше сидеть под стлом, нам хватит одного лоха дилетанта, двоих Украина не выдержит.
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16.03.2021 21:24 Ответить
Учите политическую экономию, что при совке преподавали, может ума наберетесь
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16.03.2021 21:27 Ответить
Ви це серйозно? Політекономію капіталізму було хоч цікаво, хоча й відомо, що брехливо. Але політекономію соціалізму годі було витримати.
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16.03.2021 21:39 Ответить
Какая политэкономия кап и соц, она одна, да капитал маркса почитай, вообще охренеешь, насрать сша на Украину с высокой горки если Украина им выгодна не будет, а мы им в свете сп 2 вообще не нужны, ума хватит понять почему? США в европу свой газ хотят продавать, а украинская труба им похрен от слова совсем
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16.03.2021 22:00 Ответить
Маркс - дурак.

в его теории вообще не учитывается интеллектуальные различия людей и их готовность к риску
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16.03.2021 22:11 Ответить
Вуйку з полонини, ти ж писав про політекономію часів совка - ну то були там два курси - один політекономія капіталізму, а другий - політекономія соціалізму. Одна й друга у кацапському виконанні гімна варті, але капіталізм хоч цікавий був, а соціалізм запхай у свою кацапську дупу.
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16.03.2021 22:12 Ответить
Какая политэкономия кап и соц, она одна


лично я в институте учил две

Издательство: Экономика, 1969 г.
Книгопечатная продукция
Объем: 584 стр.

Україна і США мають об'єднувати зусилля для блокування "Північного потоку-2", - Разумков - Цензор.НЕТ 3331
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16.03.2021 22:22 Ответить
Говорят одно, думают другое, а делают третье! И так все люди, а политики и торгаши особенно!
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16.03.2021 21:38 Ответить
Кэп *****, видосик запили давай
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16.03.2021 21:45 Ответить
Правильнее будет сказать,"чтобы Украина не мешала США в вопросе борьбы..."
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17.03.2021 08:23 Ответить
 
 