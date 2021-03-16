Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков

Киев и Вашингтон должны объединять усилия с целью дальнейшего блокирования строительства российского газопровода "Северный поток–2".

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в телефонной беседе с сенатором США, сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Украина неоднократно испытывала на себе, как этот экономический проект превращается в элемент давления, элемент влияния не экономического, а политического. И очень часто он используется как механизм шантажа. Поэтому я уверен, что мы должны объединять усилия в блокировании дальнейшего продвижения этого процесса", – заявил Разумков.

Он назвал энергетическую безопасность одним из важных элементов национальной безопасности Украины и поблагодарил США за санкционную политику в отношении "Северного потока – 2".

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В свою очередь, сенатор США Роберт Портман заверил в поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины. Также он выразил поддержку в противодействии строительству и запуску газопровода "Северного потока – 2".

Кроме того, Разумков заверил, что Украина определилась со своим геополитическим направлением – это европейская и евроатлантическая интеграция, и отметил, что благодарен за поддержку США в этом вопросе.

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