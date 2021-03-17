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Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН

У Національній академії наук України заявляють, що смертність весняної хвилі від COVID-19 перевищила осінню.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАН, інформує Цензор.НЕТ.

Середня кількість нових випадків за останній тиждень становить 9590 на добу, зазначають в Академії.

"Найбільше занепокоєння викликає стрімке зростання смертності. Попередній середньотижневий рекорд смертності був зафіксований 12 грудня і становив 225 смертей на добу. Але ця кількість з’явилась у статистиці завдяки довнесенню до реєстру давніх смертельних випадків. Насправді середньотижнева кількість зареєстрованих смертельних випадків ніколи не перевищувало 205 нових смертей на день. Сьогоднішня ж кількість не пов’язана із затримками реєстрації нових смертельних випадків, тому можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов

Смертність зростає у всіх областях, крім Закарпатської та Івано-Франківської. Ці області зараз проходять піковий період кількості госпіталізацій і смертей. У всій решті України смертність і надалі зростатиме щонайменше до початку квітня, зазначають у НАН.

В Академії наук наголошують, що кількість пацієнтів у лікарнях перевищила максимум осінньої хвилі.

Нового максимуму досягла і кількість хворих, які потребують подачі кисню, і кількість хворих на апаратах штучної вентиляції легень. Кількість хворих у відділеннях реанімації впритул наблизилася до максимумів.

Спостережувана летальність залишається приблизно 2,5% після пікового значення 3,0% поблизу 1 лютого, коли реєстрували мінімальну кількість випадків хвороби.

Читайте: "Ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто", - Садовий про ситуацію з коронавірусом у Львові

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Не надо вакцинироваться AstraZeneca.У нее жуткий процент появления тромбоза -аж 40 (!) человек из 30 000 000 вакцинироыванных! Да и эти 40 человек НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ. А это говорит о ТУПОСТИ всех тех,кто распространяет кремлевскую ложь о "вредности" вакцины AstraZeneca! PS Думаю хватит мозгов некоторым,чтобы понять,что первые 2 предложения в моем комментарии -сарказм.
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17.03.2021 05:39
+3
Рукопожатий Офшор™ @iddqd_ua



Єслі мєста тібє нє вистачило вдруг
Єслі грустно от єтава тібє мой друк
Ти вспомні как за Зілєнскава галасавал
І паскарєй включяй 95 квартал! (с)
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17.03.2021 01:16
+3
Кабмин внёс в Раду законопроект, которым с производителя вакцины снимается всякая ответственность за последствия ее применения и все это на фоне скандалов с материнской вакциной Covisheld в Европе.(с)
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17.03.2021 01:44
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Почему никто не говорит Зеленскому? Если бы он знал то уже победил бы эту волну как и прошлые.
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17.03.2021 01:11 Відповісти
«Доктор смерть»- Степанов , «слуги» БАРЫГИ НА ЗДОРОВЬЕ
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17.03.2021 07:01 Відповісти
Vika Lysenko,-вижу,что писать не умеешь. Но оказывается,ты и читать не умеешь! В профиле у тебя АЖ 0:0! Неужели не осталось больше ничего,чем можно было бы тебе зарабатывать? Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН - Цензор.НЕТ 3922
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17.03.2021 11:57 Відповісти
ешьте дети ковишилд - будете здоровы!
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17.03.2021 07:48 Відповісти
Дуже багато хворіють знайомих... Якщо не можете вакцинувати хворих, літніх, медиків, освітян та інші групи ризику, то робіть що-небудь! Переводьте школи на дистанційну освіту, закривайте ресторани, кінотеатри, епіцентри, торгові центри, де натовпи людей. Збільшіть кількість транспорту, забороніть стоячі місця, контроль за масками. Кожен день хтось із знайомих хворіє! Школи раніше на канікули та дистанційну освіту! В класах нема третини дітей: діти всі без масок, заражають один одного, натовпи дітей вранці в транспорті - знову всі без масок. Потім несуть ковід додому. Як тільки в школу ідуть діти - одразу новий спалах! Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН - Цензор.НЕТ 936
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17.03.2021 10:23 Відповісти
Рукопожатий Офшор™ @iddqd_ua



Єслі мєста тібє нє вистачило вдруг
Єслі грустно от єтава тібє мой друк
Ти вспомні как за Зілєнскава галасавал
І паскарєй включяй 95 квартал! (с)
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17.03.2021 01:16 Відповісти
Не знаю как кому... -я мне смешно от этой "новости"...
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17.03.2021 01:33 Відповісти
Повышенная смешливость характерна при воздействии на организм новых штаммов ковида...
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17.03.2021 02:11 Відповісти
Повторишь свой комментарий,после того,как полежишь недельки три в центре лечения Ковид.
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17.03.2021 05:41 Відповісти
Из моих знакомым и Их знакомых (а поверь , знакомых у меня много...) - НИКТО НЕ ЗАБОЛЕЛ ковидом за всё это время !!!
Ковид19 есть, но "супер" угрозы от него - ФИКЦИЯ !
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17.03.2021 08:57 Відповісти
Это все поту что у тебя 1.5 знакомых,да и те,наверное школьники. Или ты на луне живешь? Нет? Тогда у тебя мозгов нет,-то есть ты пишешь тут комментарии за миску похлебки под стол, от Пригожина. Предыдущий мой комментарий остается в силе
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17.03.2021 11:50 Відповісти
Ты,что,совсем Кретин? Из моих знакомых человек двадцать умерли!.На предыдущей неделе похоронили В Берзана (его супруга выжила),замдиректора Института Энергетики АНМ,на днях похоронили писателя нашего Н. Дабижа.И много много других знакомых по всей Молдове. Ну ты безмозглый! Наверное ты написал себе smart,чтобы люди подумали что ты не глупый.
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17.03.2021 12:18 Відповісти
Та ти шо... И я тебе должен поверит на слово !? А как так получилось , что у вас умирают массово , а у нас нет !? Может у вас что то не так... !? Вы там лучшье проверяйте..., может жрете, что то не то !?
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17.03.2021 12:30 Відповісти
Козел вонючий,набери и посмотри нашу прессу! Ну ты тупое дерьмо!
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17.03.2021 12:58 Відповісти
А нахрена мне читать балоболов-на заказ ? Если я живу и не вижу "тех кто умер" ... Эпидемия СОВИД-19 - ФИКЦИЯ
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17.03.2021 13:00 Відповісти
А ты безмозглый козел! Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН - Цензор.НЕТ 5713
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17.03.2021 13:15 Відповісти
А у тебя сколько знакомых умерло от ковида !? "умерло" - потому, что иначе - нет смыла говорить об обычном гриппе !
Он НЕ СТРАШНЕЙ и НЕ ОПАСНЕЙ ОБЫЧНОГО сезонного гриппа !!! Украина , бедная , гнищая, обворованная страна, без намека на медицину, где вместо лекарст колят шмурдяк.. - и мы КАКИМ ТО "ЧУДЕСНЫМ ЧУДОМ" - прожил с "ОЧЕНЬ СТРАШНЫМ" ковид-19 БОЛЬШЕ ГОДА и не умерли ВООБЩЕ !!! Даже до эпид. количеству по заразившимся не дошли !!!!
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17.03.2021 12:08 Відповісти
Ты где,LVA smart-фекалоед? Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН - Цензор.НЕТ 1832
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18.03.2021 06:05 Відповісти
Не смішно. Нехай прибирають кітайські протоколи і лікують людям їхні хронічні людські хвороби, як раніше робили.
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17.03.2021 07:15 Відповісти
Меркавочка, а ти і в ВІЛ не віриш?
А в гонорею?
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17.03.2021 08:02 Відповісти
он и в то, что Земля круглая не верит.
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17.03.2021 09:52 Відповісти
В гонорею - верит. С гонореей они давние друзья.
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17.03.2021 09:58 Відповісти
Кабмин внёс в Раду законопроект, которым с производителя вакцины снимается всякая ответственность за последствия ее применения и все это на фоне скандалов с материнской вакциной Covisheld в Европе.(с)
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17.03.2021 01:44 Відповісти
У Києві другий день поспіль не вакцинували жодну людину. (с)
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17.03.2021 01:58 Відповісти
Не надо вакцинироваться AstraZeneca.У нее жуткий процент появления тромбоза -аж 40 (!) человек из 30 000 000 вакцинироыванных! Да и эти 40 человек НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ. А это говорит о ТУПОСТИ всех тех,кто распространяет кремлевскую ложь о "вредности" вакцины AstraZeneca! PS Думаю хватит мозгов некоторым,чтобы понять,что первые 2 предложения в моем комментарии -сарказм.
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17.03.2021 05:39 Відповісти
Если бы ты не был таким ТУПЫМ, то сообразил бы, что Степанов ездил договариваться об откатах при покупке Covishield. Поэтому свои выкладки о AstraZeneca можешь засунуть себе в определённое место.
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17.03.2021 06:21 Відповісти
Мeнe цікавлять нe відкати, а вакцина для мeнe і близьких людeй. А також змeншeння концeнтраціі віруса в навколишньому сeрeдовищі.
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17.03.2021 11:26 Відповісти
WiM -ТЫ ТУПОЕ ЖИВОТНОЕ! Мне нас.ать и на тебя,и на твоего Степанова,и на твой Ковишильд! Я просто написал информацию про вакцину АсраЗенека,про которую московские холопы писали что она опасна. Или ты кацпский холоп? Тогда понятен твое дерьмсо на вентилляторе. . Впрочем,в том месте на которое ты указываешь-сидишь ты. И там и сдохнешь,сопля зеленая! Вот так,тупица WiM !
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17.03.2021 11:45 Відповісти
Ну конечно, она "не опасная", только почему то уже более десятка стран в ЕС остановили ею вакинировать ! Наверно, они тупее тебя !?
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17.03.2021 12:34 Відповісти
Я тебе цифры написал,тупица? Все,пшол вон,холоп!
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17.03.2021 12:57 Відповісти
так чел тоже цифры написал...
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17.03.2021 12:59 Відповісти
Ты что,и про цифры знаешь? Ну ты Спиноза! Про таких как ты говорят,-умная у тебя голова,только дураку досталась!
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17.03.2021 13:08 Відповісти
чего нервничаешь так? Слабость ума не худший из пороков...

Нафиг людям твои выкладки про АстраЗенеку если закуплено другое?
Поверь - если у Pfizer одни показатели, то это не значит что такие же показатели будут и у слабительного...

Да, и PS:
твои слова тебе на плечи.
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17.03.2021 13:00 Відповісти
Не тебе про ум рассуждать,безмозглый! И я не нервничаю,-просто когда появляется возможность,я всегда вытираю ноги об дураках! Ну,а если ты считаешь свою слабость ума "не пороком" -то тебе не надо появляться на людях.
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17.03.2021 13:12 Відповісти
ах=>ов
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17.03.2021 13:13 Відповісти
Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН - Цензор.НЕТ 7335
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17.03.2021 13:19 Відповісти
Я же говорю что у тебя мозгов нет! Теперь ты ночами спать не будешь! Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН - Цензор.НЕТ 662
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17.03.2021 13:26 Відповісти
вёсна еще не началась но выводы уже сделаны. Они шо такие тупые или ванганутые на всю голову.У них и летний прогноз уже готов. За такие деньги и не то напишешь когда хорошо попросят.
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17.03.2021 06:42 Відповісти
Они могут предсказывать будущее
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17.03.2021 08:06 Відповісти
И это только начало.самое плохое впереди
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17.03.2021 07:35 Відповісти
Как же так? Это же афера! Игра богатых! Или уже нет?
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17.03.2021 12:03 Відповісти
И это только официальные цифры. Фактическая смертность от ковида больше в разы. По грубой оценке, треть всех смертей "от болезней" - от ковида и последствий ковида. Третья часть!!!
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17.03.2021 08:52 Відповісти
Яна Супоровська@YanaSuporovska

Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.

Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
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17.03.2021 09:29 Відповісти
Жаххх! Скоро некому будет обслуживать Слуг народа.
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17.03.2021 09:45 Відповісти
 
 