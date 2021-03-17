Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
У Національній академії наук України заявляють, що смертність весняної хвилі від COVID-19 перевищила осінню.
Про це йдеться в повідомленні на сайті НАН, інформує Цензор.НЕТ.
Середня кількість нових випадків за останній тиждень становить 9590 на добу, зазначають в Академії.
"Найбільше занепокоєння викликає стрімке зростання смертності. Попередній середньотижневий рекорд смертності був зафіксований 12 грудня і становив 225 смертей на добу. Але ця кількість з’явилась у статистиці завдяки довнесенню до реєстру давніх смертельних випадків. Насправді середньотижнева кількість зареєстрованих смертельних випадків ніколи не перевищувало 205 нових смертей на день. Сьогоднішня ж кількість не пов’язана із затримками реєстрації нових смертельних випадків, тому можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню", - йдеться в повідомленні.
Смертність зростає у всіх областях, крім Закарпатської та Івано-Франківської. Ці області зараз проходять піковий період кількості госпіталізацій і смертей. У всій решті України смертність і надалі зростатиме щонайменше до початку квітня, зазначають у НАН.
В Академії наук наголошують, що кількість пацієнтів у лікарнях перевищила максимум осінньої хвилі.
Нового максимуму досягла і кількість хворих, які потребують подачі кисню, і кількість хворих на апаратах штучної вентиляції легень. Кількість хворих у відділеннях реанімації впритул наблизилася до максимумів.
Спостережувана летальність залишається приблизно 2,5% після пікового значення 3,0% поблизу 1 лютого, коли реєстрували мінімальну кількість випадків хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
Єслі мєста тібє нє вистачило вдруг
Єслі грустно от єтава тібє мой друк
Ти вспомні как за Зілєнскава галасавал
І паскарєй включяй 95 квартал! (с)
Ковид19 есть, но "супер" угрозы от него - ФИКЦИЯ !
Он НЕ СТРАШНЕЙ и НЕ ОПАСНЕЙ ОБЫЧНОГО сезонного гриппа !!! Украина , бедная , гнищая, обворованная страна, без намека на медицину, где вместо лекарст колят шмурдяк.. - и мы КАКИМ ТО "ЧУДЕСНЫМ ЧУДОМ" - прожил с "ОЧЕНЬ СТРАШНЫМ" ковид-19 БОЛЬШЕ ГОДА и не умерли ВООБЩЕ !!! Даже до эпид. количеству по заразившимся не дошли !!!!
А в гонорею?
Нафиг людям твои выкладки про АстраЗенеку если закуплено другое?
Поверь - если у Pfizer одни показатели, то это не значит что такие же показатели будут и у слабительного...
Да, и PS:
твои слова тебе на плечи.
Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.
Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752