РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4608 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
5 269 79
карантин (16725) НАН Украины (194) смертность (262) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Смертность от весенней волны COVID-19 уже превысила осеннюю, - НАН

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Смертность от весенней волны COVID-19 уже превысила осеннюю, - НАН

В Национальной академии наук Украины заявляют, что смертность весенней волны от COVID-19 превысила осенью.

Об этом сказано в сообщении на сайте НАН, информирует Цензор.НЕТ.

Среднее количество новых случаев за последнюю неделю составляет 9590 в сутки, отмечают в Академии.

"Наибольшее беспокойство вызывает стремительный рост смертности. Предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря и составил 225 смертей в сутки. Но это число появилось в статистике благодаря довнесению в реестр старых смертельных случаев. На самом деле средненедельное число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день. Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю", - говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование

Смертность растет во всех областях, кроме Закарпатской и Ивано-Франковской. Эти области сейчас проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных исходов. Во всей остальной Украине смертность будет продолжать расти как минимум до начала апреля, отмечают НАН.

В Академии наук подчеркивают, что число пациентов в больницах превысило максимум осенней волны.

Нового максимума достигло и число больных, нуждающихся в подаче кислорода, и число больных на аппаратах искусственной вентиляции легких. Число больных в отделениях реанимации вплотную приблизилось к максимумам.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город", - Садовый о ситуации с коронавирусом во Львове

Наблюдаемая летальность остается около 2,5% после пикового значения 3,0% вблизи 1 февраля, когда регистрировали минимальное количество случаев болезни.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Не надо вакцинироваться AstraZeneca.У нее жуткий процент появления тромбоза -аж 40 (!) человек из 30 000 000 вакцинироыванных! Да и эти 40 человек НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ. А это говорит о ТУПОСТИ всех тех,кто распространяет кремлевскую ложь о "вредности" вакцины AstraZeneca! PS Думаю хватит мозгов некоторым,чтобы понять,что первые 2 предложения в моем комментарии -сарказм.
показать весь комментарий
17.03.2021 05:39
+3
Рукопожатий Офшор™ @iddqd_ua



Єслі мєста тібє нє вистачило вдруг
Єслі грустно от єтава тібє мой друк
Ти вспомні как за Зілєнскава галасавал
І паскарєй включяй 95 квартал! (с)
показать весь комментарий
17.03.2021 01:16
+3
Кабмин внёс в Раду законопроект, которым с производителя вакцины снимается всякая ответственность за последствия ее применения и все это на фоне скандалов с материнской вакциной Covisheld в Европе.(с)
показать весь комментарий
17.03.2021 01:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему никто не говорит Зеленскому? Если бы он знал то уже победил бы эту волну как и прошлые.
показать весь комментарий
17.03.2021 01:11 Ответить
«Доктор смерть»- Степанов , «слуги» БАРЫГИ НА ЗДОРОВЬЕ
показать весь комментарий
17.03.2021 07:01 Ответить
Vika Lysenko,-вижу,что писать не умеешь. Но оказывается,ты и читать не умеешь! В профиле у тебя АЖ 0:0! Неужели не осталось больше ничего,чем можно было бы тебе зарабатывать? Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН - Цензор.НЕТ 3922
показать весь комментарий
17.03.2021 11:57 Ответить
ешьте дети ковишилд - будете здоровы!
показать весь комментарий
17.03.2021 07:48 Ответить
Дуже багато хворіють знайомих... Якщо не можете вакцинувати хворих, літніх, медиків, освітян та інші групи ризику, то робіть що-небудь! Переводьте школи на дистанційну освіту, закривайте ресторани, кінотеатри, епіцентри, торгові центри, де натовпи людей. Збільшіть кількість транспорту, забороніть стоячі місця, контроль за масками. Кожен день хтось із знайомих хворіє! Школи раніше на канікули та дистанційну освіту! В класах нема третини дітей: діти всі без масок, заражають один одного, натовпи дітей вранці в транспорті - знову всі без масок. Потім несуть ковід додому. Як тільки в школу ідуть діти - одразу новий спалах! Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН - Цензор.НЕТ 936
показать весь комментарий
17.03.2021 10:23 Ответить
Рукопожатий Офшор™ @iddqd_ua



Єслі мєста тібє нє вистачило вдруг
Єслі грустно от єтава тібє мой друк
Ти вспомні как за Зілєнскава галасавал
І паскарєй включяй 95 квартал! (с)
показать весь комментарий
17.03.2021 01:16 Ответить
Не знаю как кому... -я мне смешно от этой "новости"...
показать весь комментарий
17.03.2021 01:33 Ответить
Повышенная смешливость характерна при воздействии на организм новых штаммов ковида...
показать весь комментарий
17.03.2021 02:11 Ответить
Повторишь свой комментарий,после того,как полежишь недельки три в центре лечения Ковид.
показать весь комментарий
17.03.2021 05:41 Ответить
Из моих знакомым и Их знакомых (а поверь , знакомых у меня много...) - НИКТО НЕ ЗАБОЛЕЛ ковидом за всё это время !!!
Ковид19 есть, но "супер" угрозы от него - ФИКЦИЯ !
показать весь комментарий
17.03.2021 08:57 Ответить
Это все поту что у тебя 1.5 знакомых,да и те,наверное школьники. Или ты на луне живешь? Нет? Тогда у тебя мозгов нет,-то есть ты пишешь тут комментарии за миску похлебки под стол, от Пригожина. Предыдущий мой комментарий остается в силе
показать весь комментарий
17.03.2021 11:50 Ответить
Ты,что,совсем Кретин? Из моих знакомых человек двадцать умерли!.На предыдущей неделе похоронили В Берзана (его супруга выжила),замдиректора Института Энергетики АНМ,на днях похоронили писателя нашего Н. Дабижа.И много много других знакомых по всей Молдове. Ну ты безмозглый! Наверное ты написал себе smart,чтобы люди подумали что ты не глупый.
показать весь комментарий
17.03.2021 12:18 Ответить
Та ти шо... И я тебе должен поверит на слово !? А как так получилось , что у вас умирают массово , а у нас нет !? Может у вас что то не так... !? Вы там лучшье проверяйте..., может жрете, что то не то !?
показать весь комментарий
17.03.2021 12:30 Ответить
Козел вонючий,набери и посмотри нашу прессу! Ну ты тупое дерьмо!
показать весь комментарий
17.03.2021 12:58 Ответить
А нахрена мне читать балоболов-на заказ ? Если я живу и не вижу "тех кто умер" ... Эпидемия СОВИД-19 - ФИКЦИЯ
показать весь комментарий
17.03.2021 13:00 Ответить
А ты безмозглый козел! Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН - Цензор.НЕТ 5713
показать весь комментарий
17.03.2021 13:15 Ответить
А у тебя сколько знакомых умерло от ковида !? "умерло" - потому, что иначе - нет смыла говорить об обычном гриппе !
Он НЕ СТРАШНЕЙ и НЕ ОПАСНЕЙ ОБЫЧНОГО сезонного гриппа !!! Украина , бедная , гнищая, обворованная страна, без намека на медицину, где вместо лекарст колят шмурдяк.. - и мы КАКИМ ТО "ЧУДЕСНЫМ ЧУДОМ" - прожил с "ОЧЕНЬ СТРАШНЫМ" ковид-19 БОЛЬШЕ ГОДА и не умерли ВООБЩЕ !!! Даже до эпид. количеству по заразившимся не дошли !!!!
показать весь комментарий
17.03.2021 12:08 Ответить
Ты где,LVA smart-фекалоед? Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН - Цензор.НЕТ 1832
показать весь комментарий
18.03.2021 06:05 Ответить
Не смішно. Нехай прибирають кітайські протоколи і лікують людям їхні хронічні людські хвороби, як раніше робили.
показать весь комментарий
17.03.2021 07:15 Ответить
Меркавочка, а ти і в ВІЛ не віриш?
А в гонорею?
показать весь комментарий
17.03.2021 08:02 Ответить
он и в то, что Земля круглая не верит.
показать весь комментарий
17.03.2021 09:52 Ответить
В гонорею - верит. С гонореей они давние друзья.
показать весь комментарий
17.03.2021 09:58 Ответить
Кабмин внёс в Раду законопроект, которым с производителя вакцины снимается всякая ответственность за последствия ее применения и все это на фоне скандалов с материнской вакциной Covisheld в Европе.(с)
показать весь комментарий
17.03.2021 01:44 Ответить
У Києві другий день поспіль не вакцинували жодну людину. (с)
показать весь комментарий
17.03.2021 01:58 Ответить
Не надо вакцинироваться AstraZeneca.У нее жуткий процент появления тромбоза -аж 40 (!) человек из 30 000 000 вакцинироыванных! Да и эти 40 человек НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ. А это говорит о ТУПОСТИ всех тех,кто распространяет кремлевскую ложь о "вредности" вакцины AstraZeneca! PS Думаю хватит мозгов некоторым,чтобы понять,что первые 2 предложения в моем комментарии -сарказм.
показать весь комментарий
17.03.2021 05:39 Ответить
Если бы ты не был таким ТУПЫМ, то сообразил бы, что Степанов ездил договариваться об откатах при покупке Covishield. Поэтому свои выкладки о AstraZeneca можешь засунуть себе в определённое место.
показать весь комментарий
17.03.2021 06:21 Ответить
Мeнe цікавлять нe відкати, а вакцина для мeнe і близьких людeй. А також змeншeння концeнтраціі віруса в навколишньому сeрeдовищі.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:26 Ответить
WiM -ТЫ ТУПОЕ ЖИВОТНОЕ! Мне нас.ать и на тебя,и на твоего Степанова,и на твой Ковишильд! Я просто написал информацию про вакцину АсраЗенека,про которую московские холопы писали что она опасна. Или ты кацпский холоп? Тогда понятен твое дерьмсо на вентилляторе. . Впрочем,в том месте на которое ты указываешь-сидишь ты. И там и сдохнешь,сопля зеленая! Вот так,тупица WiM !
показать весь комментарий
17.03.2021 11:45 Ответить
Ну конечно, она "не опасная", только почему то уже более десятка стран в ЕС остановили ею вакинировать ! Наверно, они тупее тебя !?
показать весь комментарий
17.03.2021 12:34 Ответить
Я тебе цифры написал,тупица? Все,пшол вон,холоп!
показать весь комментарий
17.03.2021 12:57 Ответить
так чел тоже цифры написал...
показать весь комментарий
17.03.2021 12:59 Ответить
Ты что,и про цифры знаешь? Ну ты Спиноза! Про таких как ты говорят,-умная у тебя голова,только дураку досталась!
показать весь комментарий
17.03.2021 13:08 Ответить
чего нервничаешь так? Слабость ума не худший из пороков...

Нафиг людям твои выкладки про АстраЗенеку если закуплено другое?
Поверь - если у Pfizer одни показатели, то это не значит что такие же показатели будут и у слабительного...

Да, и PS:
твои слова тебе на плечи.
показать весь комментарий
17.03.2021 13:00 Ответить
Не тебе про ум рассуждать,безмозглый! И я не нервничаю,-просто когда появляется возможность,я всегда вытираю ноги об дураках! Ну,а если ты считаешь свою слабость ума "не пороком" -то тебе не надо появляться на людях.
показать весь комментарий
17.03.2021 13:12 Ответить
ах=>ов
показать весь комментарий
17.03.2021 13:13 Ответить
Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН - Цензор.НЕТ 7335
показать весь комментарий
17.03.2021 13:19 Ответить
Я же говорю что у тебя мозгов нет! Теперь ты ночами спать не будешь! Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН - Цензор.НЕТ 662
показать весь комментарий
17.03.2021 13:26 Ответить
вёсна еще не началась но выводы уже сделаны. Они шо такие тупые или ванганутые на всю голову.У них и летний прогноз уже готов. За такие деньги и не то напишешь когда хорошо попросят.
показать весь комментарий
17.03.2021 06:42 Ответить
Они могут предсказывать будущее
показать весь комментарий
17.03.2021 08:06 Ответить
И это только начало.самое плохое впереди
показать весь комментарий
17.03.2021 07:35 Ответить
Как же так? Это же афера! Игра богатых! Или уже нет?
показать весь комментарий
17.03.2021 12:03 Ответить
И это только официальные цифры. Фактическая смертность от ковида больше в разы. По грубой оценке, треть всех смертей "от болезней" - от ковида и последствий ковида. Третья часть!!!
показать весь комментарий
17.03.2021 08:52 Ответить
Яна Супоровська@YanaSuporovska

Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.

Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
показать весь комментарий
17.03.2021 09:29 Ответить
Жаххх! Скоро некому будет обслуживать Слуг народа.
показать весь комментарий
17.03.2021 09:45 Ответить
 
 