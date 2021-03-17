Кулеба про звіт розвідки США: Чергове гучне фіаско РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував звіт розвідки США, в якому говорилося, що Росія намагалася вплинути на результати виборів президента США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Кінець міфу про "втручання України у вибори". Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Росії намагалася вплинути на результати виборів президента Сполучених Штатів, в тому числі використовуючи українського нардепа Андрія Деркача.

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