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Кулеба про звіт розвідки США: Чергове гучне фіаско РФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував звіт розвідки США, в якому говорилося, що Росія намагалася вплинути на результати виборів президента США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у Twitter.
"Кінець міфу про "втручання України у вибори". Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Росії намагалася вплинути на результати виборів президента Сполучених Штатів, в тому числі використовуючи українського нардепа Андрія Деркача.
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Трампа не выбрали - снова вмешательство
Вода на Марсе могла уйти под кору планеты и сейчас там существует в форме минералов???? К такому выводу пришли ученые, которые изучали Красную планету. В исследовании использовали данные, собранные орбитальными зондами и марсоходами на планете и с метеоритов, передает Science journal.
В своей работе планетологи создали компьютерную модель того, как вода постепенно исчезала с планеты. Они отметили, что более четырех миллиардов лет назад Марс был теплее и влажнее и, возможно, с более мощной атмосферой. Вода на поверхности планеты могла собираться в кратерах.
По мнению исследователей, на Марсе могло быть столько воды, чтобы образовать на поверхности океан с глубиной от 100 метров до километра.Это же надо, все эти шажочки!!....пошагово расписаны в манускрипте Войнича, и никто не проявляет ни малейшего желания....хотя бы полистать.