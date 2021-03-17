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Кулеба про звіт розвідки США: Чергове гучне фіаско РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про звіт розвідки США: Чергове гучне фіаско РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував звіт розвідки США, в якому говорилося, що Росія намагалася вплинути на результати виборів президента США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Кінець міфу про "втручання України у вибори". Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Росії намагалася вплинути на результати виборів президента Сполучених Штатів, в тому числі використовуючи українського нардепа Андрія Деркача.

Читайте: Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім"

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Трампа выбрали - вмешательство РФ.
Трампа не выбрали - снова вмешательство
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17.03.2021 11:42 Відповісти
Тыц😂😂😂🌷
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17.03.2021 12:00 Відповісти
"Вмешательство осуществляла Россия" - т.е. вiслюк и вся моносбродная шобла, которая блеяла на Байдена - это кацапы? Кто б сомневался! Кулеба про звіт розвідки США: Чергове гучне фіаско РФ - Цензор.НЕТ 3493
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17.03.2021 11:44 Відповісти
Сказав А надо говорить и Б.То.что правительство Украины не вмешивалось,то это было очевидно и без раследования,А вот граждане Украины,явные агенты РФ,это долали,то руководство Украины этому не препятствовало.И ещё- кто пытается найти общий язык с путлером и призывает к этому,тот является врагом Украины.И это гораздо главнее,чем расследование Америки.
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17.03.2021 11:47 Відповісти
А подивитися пуцину в дупло, вибачте в очі? Ото фіаско у кацапів буде! Нікчемні ті зелені. Ти своїми успіхами похвали я, свою розвідку цитуй, якій твій старшОй працювати не дає. Про успіхи американської розвідки, яка вчергове прикрили ваші дупи замість вашої власної ми знаємо.
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17.03.2021 11:48 Відповісти
Вот только в этом отчете так же фигурируют украинские действующие депутаты, обласканные ЗЕ-властью..
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17.03.2021 13:20 Відповісти
Ну че вот тоже....отчет разведки. И тоже почти фиаско. Нет вааще понятия как устроен ...Марс. А собираются там ********* высаживаться.

Вода на Марсе могла уйти под кору планеты и сейчас там существует в форме минералов???? К такому выводу пришли ученые, которые изучали Красную планету. В исследовании использовали данные, собранные орбитальными зондами и марсоходами на планете и с метеоритов, передает Science journal.
В своей работе планетологи создали компьютерную модель того, как вода постепенно исчезала с планеты. Они отметили, что более четырех миллиардов лет назад Марс был теплее и влажнее и, возможно, с более мощной атмосферой. Вода на поверхности планеты могла собираться в кратерах.
По мнению исследователей, на Марсе могло быть столько воды, чтобы образовать на поверхности океан с глубиной от 100 метров до километра.Это же надо, все эти шажочки!!....пошагово расписаны в манускрипте Войнича, и никто не проявляет ни малейшего желания....хотя бы полистать.
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17.03.2021 21:09 Відповісти
 
 