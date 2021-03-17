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Новости Политика Украины
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Кулеба об отчете разведки США: Очередное громкое фиаско РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба об отчете разведки США: Очередное громкое фиаско РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал отчет разведки США, в котором говорилось, что Россия пыталась повлиять на результаты выборов президента США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Конец мифа о "вмешательстве Украины в выборы". Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США. Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что власти России пытались повлиять на результаты выборов президента Соединенных Штатов, в том числе используя украинского нардепа Андрея Деркача.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Трампа выбрали - вмешательство РФ.
Трампа не выбрали - снова вмешательство
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17.03.2021 11:42 Ответить
Тыц😂😂😂🌷
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17.03.2021 12:00 Ответить
"Вмешательство осуществляла Россия" - т.е. вiслюк и вся моносбродная шобла, которая блеяла на Байдена - это кацапы? Кто б сомневался! Кулеба про звіт розвідки США: Чергове гучне фіаско РФ - Цензор.НЕТ 3493
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17.03.2021 11:44 Ответить
Сказав А надо говорить и Б.То.что правительство Украины не вмешивалось,то это было очевидно и без раследования,А вот граждане Украины,явные агенты РФ,это долали,то руководство Украины этому не препятствовало.И ещё- кто пытается найти общий язык с путлером и призывает к этому,тот является врагом Украины.И это гораздо главнее,чем расследование Америки.
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17.03.2021 11:47 Ответить
А подивитися пуцину в дупло, вибачте в очі? Ото фіаско у кацапів буде! Нікчемні ті зелені. Ти своїми успіхами похвали я, свою розвідку цитуй, якій твій старшОй працювати не дає. Про успіхи американської розвідки, яка вчергове прикрили ваші дупи замість вашої власної ми знаємо.
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17.03.2021 11:48 Ответить
Вот только в этом отчете так же фигурируют украинские действующие депутаты, обласканные ЗЕ-властью..
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17.03.2021 13:20 Ответить
Ну че вот тоже....отчет разведки. И тоже почти фиаско. Нет вааще понятия как устроен ...Марс. А собираются там ********* высаживаться.

Вода на Марсе могла уйти под кору планеты и сейчас там существует в форме минералов???? К такому выводу пришли ученые, которые изучали Красную планету. В исследовании использовали данные, собранные орбитальными зондами и марсоходами на планете и с метеоритов, передает Science journal.
В своей работе планетологи создали компьютерную модель того, как вода постепенно исчезала с планеты. Они отметили, что более четырех миллиардов лет назад Марс был теплее и влажнее и, возможно, с более мощной атмосферой. Вода на поверхности планеты могла собираться в кратерах.
По мнению исследователей, на Марсе могло быть столько воды, чтобы образовать на поверхности океан с глубиной от 100 метров до километра.Это же надо, все эти шажочки!!....пошагово расписаны в манускрипте Войнича, и никто не проявляет ни малейшего желания....хотя бы полистать.
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17.03.2021 21:09 Ответить
 
 