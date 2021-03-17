Кулеба об отчете разведки США: Очередное громкое фиаско РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал отчет разведки США, в котором говорилось, что Россия пыталась повлиять на результаты выборов президента США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Конец мифа о "вмешательстве Украины в выборы". Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США. Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что власти России пытались повлиять на результаты выборов президента Соединенных Штатов, в том числе используя украинского нардепа Андрея Деркача.

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