Кулеба об отчете разведки США: Очередное громкое фиаско РФ
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал отчет разведки США, в котором говорилось, что Россия пыталась повлиять на результаты выборов президента США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба сообщил в Twitter.
"Конец мифа о "вмешательстве Украины в выборы". Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США. Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что власти России пытались повлиять на результаты выборов президента Соединенных Штатов, в том числе используя украинского нардепа Андрея Деркача.
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Трампа не выбрали - снова вмешательство
Вода на Марсе могла уйти под кору планеты и сейчас там существует в форме минералов???? К такому выводу пришли ученые, которые изучали Красную планету. В исследовании использовали данные, собранные орбитальными зондами и марсоходами на планете и с метеоритов, передает Science journal.
В своей работе планетологи создали компьютерную модель того, как вода постепенно исчезала с планеты. Они отметили, что более четырех миллиардов лет назад Марс был теплее и влажнее и, возможно, с более мощной атмосферой. Вода на поверхности планеты могла собираться в кратерах.
По мнению исследователей, на Марсе могло быть столько воды, чтобы образовать на поверхности океан с глубиной от 100 метров до километра.Это же надо, все эти шажочки!!....пошагово расписаны в манускрипте Войнича, и никто не проявляет ни малейшего желания....хотя бы полистать.