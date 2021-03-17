Брусило розповів, що робитиме на посаді заступника голови ОП
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Новий заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило зосередить свою увагу на якісному забезпеченні та змістовному наповненні візитів глави держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента.
"Загалом продовжу скеровувати роботу Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Президента. Проте розширяться повноваження щодо якісного змістовного наповнення та організації міжнародних візитів, робочих поїздок і заходів за участю Володимира Зеленського", – повідомив Ігор Брусило.
Заступник керівника Офісу Глави держави також зазначив, що в разі потреби буде забезпечено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо важливості та цілей закордонних візитів Президента України та візитів в Україну глав іноземних держав, урядів, керівників міжнародних організацій.
"Завдання будуть ставитися безпосередньо керівником Офісу Президента і, безумовно, за дорученням Президента України", – наголосив він.
Наразі Ігор Брусило опікується підготовкою офіційного візиту в Україну 18-19 березня Президента Литви Гітанаса Наусєди.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що призначення Ігоря Брусила його заступником має покращити організаційну складову візитів Глави держави, а також підвищить статус представництва української сторони при їхній підготовці.
Нагадаємо, указом № 101/2021 від 17 березня Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила заступником керівника Офісу Глави держави.
Ігор Брусило з 2002 року працював у Протоколі Президента України. Крім того, він працював в Апараті Верховної Ради у сфері забезпечення міжпарламентської взаємодії. У 2007-2011 роках перебував на дипломатичній службі в Посольстві України в Італії. Повернувся до роботи в Протоколі Глави держави у 2012 році.
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