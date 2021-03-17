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Новини Політика України
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Брусило розповів, що робитиме на посаді заступника голови ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Брусило розповів, що робитиме на посаді заступника голови ОП

Новий заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило зосередить свою увагу на якісному забезпеченні та змістовному наповненні візитів глави держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента.

"Загалом продовжу скеровувати роботу Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Президента. Проте розширяться повноваження щодо якісного змістовного наповнення та організації міжнародних візитів, робочих поїздок і заходів за участю Володимира Зеленського", – повідомив Ігор Брусило.

Заступник керівника Офісу Глави держави також зазначив, що в разі потреби буде забезпечено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо важливості та цілей закордонних візитів Президента України та візитів в Україну глав іноземних держав, урядів, керівників міжнародних організацій.

Також читайте: Зеленський призначив Брусила заступником голови ОП

"Завдання будуть ставитися безпосередньо керівником Офісу Президента і, безумовно, за дорученням Президента України", – наголосив він.

Наразі Ігор Брусило опікується підготовкою офіційного візиту в Україну 18-19 березня Президента Литви Гітанаса Наусєди.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що призначення Ігоря Брусила його заступником має покращити організаційну складову візитів Глави держави, а також підвищить статус представництва української сторони при їхній підготовці.

Нагадаємо, указом № 101/2021 від 17 березня Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила заступником керівника Офісу Глави держави.

Ігор Брусило з 2002 року працював у Протоколі Президента України. Крім того, він працював в Апараті Верховної Ради у сфері забезпечення міжпарламентської взаємодії. У 2007-2011 роках перебував на дипломатичній службі в Посольстві України в Італії. Повернувся до роботи в Протоколі Глави держави у 2012 році.

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Топ коментарі
+6
Хот научит Зелю подтираться бумагой а не газетой!
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17.03.2021 15:25
+4
Понятно...
Церемониймейстер - придворная должность при монархических дворах мира....
А осел себя уже царем видит...
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17.03.2021 15:32
+3
Оман заменит на что-то другое. ох - ть от этих новых назначений
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17.03.2021 15:31
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кароче.. Ермака отодвинули с организации международных визитов..
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17.03.2021 15:24 Відповісти
Хот научит Зелю подтираться бумагой а не газетой!
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17.03.2021 15:25 Відповісти
думаєте, цей клоун розумніший за ЗЕленого клоуна?
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17.03.2021 15:29 Відповісти
Якщо Байден зумів знайти "смірітєльную рубашку" для Путіна, то й для ЗЕ - знайде однозначно...

Президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на питання, чи вважає він російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Байден відповів: «Так, вважаю». Він згадав одну з давніх зустрічей з Путіним, в ході якої сказав російському президенту, що у нього «немає душі». За словами Байдена, Путін у відповідь подивився на його та заявив: «Ми розуміємо один одного».

Байден додав, що Путін «заплатить ціну» за втручання в президентські вибори 2020 року. За словами американського президента, він попереджав Путіна про це під час першої телефонної розмови в січні. «Скоро ви побачите, як це станеться»,

Заява Байдена викликала моментальний обвал на російських ринках.Нафта відразу ж поперла вниз, в долар вгору... Ринки росії і рубль -моментально впали.

Рахункова палата росії вже попередила про загрозу нової паливної кризи в росії...

А завтрашньої доби проти росії будуть введені нові експортні санкції.

Тобто, Байден росію ощасливить.. свіжою порцією неймовірної радості та задоволення... бо ж сам Путін раніше розповідав про користь антиросійських санкцій...
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17.03.2021 18:24 Відповісти
...чем займется - и так понятно, набиванием карманов, как и вся зеленая плесень Брусило рассказал, чем займется на должности замглавы ОП - Цензор.НЕТ 8682
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17.03.2021 15:30 Відповісти
Аби не мовчки...
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17.03.2021 15:30 Відповісти
Оман заменит на что-то другое. ох - ть от этих новых назначений
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17.03.2021 15:31 Відповісти
Понятно...
Церемониймейстер - придворная должность при монархических дворах мира....
А осел себя уже царем видит...
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17.03.2021 15:32 Відповісти
А просто Интересно , - А как это отразится на качестве жизни Простых Украинцев ???.
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17.03.2021 15:46 Відповісти
Они платиь будут больше на содержания оманского осла.
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17.03.2021 16:34 Відповісти
расширятся полномочия по качественному содержательному наполнению и организации международных визитов, рабочих поездок и мероприятий с участием Владимира Зеленского

________________
Это какие-такие визиты? Куда-то нашего осла оманского позвали?
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17.03.2021 15:48 Відповісти
Ми і так знаємо - шукати бруд на Порошенко, ситавити палки в колеса ПЦУ, щоб не було переходів громад з УПЦ і піарити Зеленського.
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17.03.2021 16:00 Відповісти
Он будет отвечать за туалетную бумагу. А всё за что он якобы отвечает, отвечают люди в МИДе. Их для этого долго учат.. да и сами дипломаты этому учатся всю жизнь.
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17.03.2021 16:31 Відповісти
брусило буде займатись тим що і остальні - пи....ти!!!
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17.03.2021 16:59 Відповісти
 
 