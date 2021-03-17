Брусило рассказал, чем займется на должности замглавы ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Новый заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило сосредоточит свое внимание на качественном обеспечении и содержательном наполнении визитов главы государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
"В целом продолжу направлять работу Службы Государственного Протокола и Церемониала Президента. Но расширятся полномочия по качественному содержательному наполнению и организации международных визитов, рабочих поездок и мероприятий с участием Владимира Зеленского", – сообщил Брусило.
Заместитель руководителя Офиса Главы государства также отметил, что в случае необходимости будет обеспечена информационно-разъяснительная работа о важности и целях зарубежных визитов Президента Украины и визитов в Украину глав иностранных государств, правительств, руководителей международных организаций.
"Задачи будут ставиться непосредственно руководителем Офиса Президента и, безусловно, по поручению Президента Украины", – подчеркнул он.
В настоящий момент Игорь Брусило занимается подготовкой официального визита в Украину 18-19 марта Президента Литвы Гитанаса Науседы.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что назначение Игоря Брусило его заместителем должно улучшить организационную составляющую визитов Главы государства, а также повысит статус представительства украинской стороны при их подготовке.
Напомним, указом № 101/2021 от 17 марта Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило заместителем руководителя Офиса Главы государства.
Игорь Брусило с 2002 года работал в Протоколе Президента Украины. Кроме того, он работал в Аппарате Верховной Рады в сфере обеспечения межпарламентского взаимодействия. В 2007-2011 годах пребывал на дипломатической службе в Посольстве Украины в Италии. Вернулся к работе в Протоколе Главы государства в 2012 году.
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