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Новости Политика Украины
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назначение (1940) Ермак Андрей (990) Офис Президента (1470) Брусило Игорь (2)

Брусило рассказал, чем займется на должности замглавы ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Брусило рассказал, чем займется на должности замглавы ОП

Новый заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило сосредоточит свое внимание на качественном обеспечении и содержательном наполнении визитов главы государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

"В целом продолжу направлять работу Службы Государственного Протокола и Церемониала Президента. Но расширятся полномочия по качественному содержательному наполнению и организации международных визитов, рабочих поездок и мероприятий с участием Владимира Зеленского", – сообщил Брусило.

Заместитель руководителя Офиса Главы государства также отметил, что в случае необходимости будет обеспечена информационно-разъяснительная работа о важности и целях зарубежных визитов Президента Украины и визитов в Украину глав иностранных государств, правительств, руководителей международных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Брусило замглавы ОП

"Задачи будут ставиться непосредственно руководителем Офиса Президента и, безусловно, по поручению Президента Украины", – подчеркнул он.

В настоящий момент Игорь Брусило занимается подготовкой официального визита в Украину 18-19 марта Президента Литвы Гитанаса Науседы.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что назначение Игоря Брусило его заместителем должно улучшить организационную составляющую визитов Главы государства, а также повысит статус представительства украинской стороны при их подготовке.

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Напомним, указом № 101/2021 от 17 марта Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило заместителем руководителя Офиса Главы государства.

Игорь Брусило с 2002 года работал в Протоколе Президента Украины. Кроме того, он работал в Аппарате Верховной Рады в сфере обеспечения межпарламентского взаимодействия. В 2007-2011 годах пребывал на дипломатической службе в Посольстве Украины в Италии. Вернулся к работе в Протоколе Главы государства в 2012 году.

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Топ комментарии
+6
Хот научит Зелю подтираться бумагой а не газетой!
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17.03.2021 15:25
+4
Понятно...
Церемониймейстер - придворная должность при монархических дворах мира....
А осел себя уже царем видит...
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17.03.2021 15:32
+3
Оман заменит на что-то другое. ох - ть от этих новых назначений
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17.03.2021 15:31
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кароче.. Ермака отодвинули с организации международных визитов..
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17.03.2021 15:24 Ответить
Хот научит Зелю подтираться бумагой а не газетой!
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17.03.2021 15:25 Ответить
думаєте, цей клоун розумніший за ЗЕленого клоуна?
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17.03.2021 15:29 Ответить
Якщо Байден зумів знайти "смірітєльную рубашку" для Путіна, то й для ЗЕ - знайде однозначно...

Президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на питання, чи вважає він російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Байден відповів: «Так, вважаю». Він згадав одну з давніх зустрічей з Путіним, в ході якої сказав російському президенту, що у нього «немає душі». За словами Байдена, Путін у відповідь подивився на його та заявив: «Ми розуміємо один одного».

Байден додав, що Путін «заплатить ціну» за втручання в президентські вибори 2020 року. За словами американського президента, він попереджав Путіна про це під час першої телефонної розмови в січні. «Скоро ви побачите, як це станеться»,

Заява Байдена викликала моментальний обвал на російських ринках.Нафта відразу ж поперла вниз, в долар вгору... Ринки росії і рубль -моментально впали.

Рахункова палата росії вже попередила про загрозу нової паливної кризи в росії...

А завтрашньої доби проти росії будуть введені нові експортні санкції.

Тобто, Байден росію ощасливить.. свіжою порцією неймовірної радості та задоволення... бо ж сам Путін раніше розповідав про користь антиросійських санкцій...
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17.03.2021 18:24 Ответить
...чем займется - и так понятно, набиванием карманов, как и вся зеленая плесень Брусило рассказал, чем займется на должности замглавы ОП - Цензор.НЕТ 8682
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17.03.2021 15:30 Ответить
Аби не мовчки...
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17.03.2021 15:30 Ответить
Оман заменит на что-то другое. ох - ть от этих новых назначений
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17.03.2021 15:31 Ответить
Понятно...
Церемониймейстер - придворная должность при монархических дворах мира....
А осел себя уже царем видит...
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17.03.2021 15:32 Ответить
А просто Интересно , - А как это отразится на качестве жизни Простых Украинцев ???.
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17.03.2021 15:46 Ответить
Они платиь будут больше на содержания оманского осла.
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17.03.2021 16:34 Ответить
расширятся полномочия по качественному содержательному наполнению и организации международных визитов, рабочих поездок и мероприятий с участием Владимира Зеленского

________________
Это какие-такие визиты? Куда-то нашего осла оманского позвали?
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17.03.2021 15:48 Ответить
Ми і так знаємо - шукати бруд на Порошенко, ситавити палки в колеса ПЦУ, щоб не було переходів громад з УПЦ і піарити Зеленського.
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17.03.2021 16:00 Ответить
Он будет отвечать за туалетную бумагу. А всё за что он якобы отвечает, отвечают люди в МИДе. Их для этого долго учат.. да и сами дипломаты этому учатся всю жизнь.
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17.03.2021 16:31 Ответить
брусило буде займатись тим що і остальні - пи....ти!!!
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17.03.2021 16:59 Ответить
 
 