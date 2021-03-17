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Зеленский назначил Брусило замглавы ОП

Зеленский назначил Брусило замглавы ОП

Игорь Брусило назначен заместителем главы Офиса Президента.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №101/2021, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе.

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Брусило был назначен на должность заместителя руководителя департамента по вопросам государственного протокола и церемониала Офиса президента 7 августа 2020 года на период действия карантина и до определения победителя конкурса на эту должность. Ранее он был заведующим отдела этого же департамента.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) назначение (2170) Офис Президента (1796) Брусило Игорь (3)


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Топ комментарии
+6
це і є "брусилівський прорив"
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17.03.2021 11:54
+3
это "брусиловский отрыв"..чувак разбирается в длине "дорожки", расстоянии между "дорожками", что с чем можно чередовать, и как восстанавливаться утром..
специалист по протоколу, одним словом))
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17.03.2021 11:57
+2
Это кто такое? Это замену Ермаку подготавливают?!
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17.03.2021 11:53
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Это кто такое? Это замену Ермаку подготавливают?!
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17.03.2021 11:53 Ответить
це і є "брусилівський прорив"
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17.03.2021 11:54 Ответить
это "брусиловский отрыв"..чувак разбирается в длине "дорожки", расстоянии между "дорожками", что с чем можно чередовать, и как восстанавливаться утром..
специалист по протоколу, одним словом))
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17.03.2021 11:57 Ответить
виходить, що Брусилов - це, як Хоменков, чи Павленков, русіфіковане укпаїнське прізвище
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17.03.2021 12:44 Ответить
Майте на увазі, що таким же чином русифікувались литвинські прізвища на "-ко" - у свій час, перебуваючи на Смоленщині (колишніх землях ВКЛ), часто зустрічав такі прізвища...
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17.03.2021 12:58 Ответить
специалист по проколу
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17.03.2021 14:32 Ответить
Направление на церемониал усиливает. Никак собрался корону носить.
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17.03.2021 11:56 Ответить
Это теперь титулы своей шобле раздадут и будут в Мариининском парке на свои шабаши церемониально собираться?!
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17.03.2021 11:58 Ответить
та ні, корона вже є, просто не знає як її з "одного місця" перевдягти на голову.
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17.03.2021 12:45 Ответить
Ермак сделал уж Очень крутой Старт , - И от Высоты зависит при крутом Пике вхождение в Землю . Да уж Больно будит.
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17.03.2021 11:57 Ответить
Так це вже на місце дєрьмака готує чи ще ні?
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17.03.2021 12:00 Ответить
тоже из общины кривого рога?
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17.03.2021 12:03 Ответить
Жэсть. Хотелось бы узнать у зелёного лохтората - они вообще слышали до выборов хоть одну фамилию из тех кто сейчас реально находится на вершине власти ?
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17.03.2021 12:04 Ответить
Чекаємо "брусиловський прорив" Зю в політиці.
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17.03.2021 12:10 Ответить
Нда....
Я тут с брусиловским прорывам - уже четвёреный....
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17.03.2021 12:40 Ответить
Нда...Ты хоть понял,что ты написал,тупицА?
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17.03.2021 12:49 Ответить
Та скільки там тих заступників "ОП" і радників? Таке враження, що Зе президент всьогот світу, чи на крайній випадок Європи.
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17.03.2021 13:47 Ответить
 
 