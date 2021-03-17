Зеленский назначил Брусило замглавы ОП
Игорь Брусило назначен заместителем главы Офиса Президента.
Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №101/2021, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе.
Брусило был назначен на должность заместителя руководителя департамента по вопросам государственного протокола и церемониала Офиса президента 7 августа 2020 года на период действия карантина и до определения победителя конкурса на эту должность. Ранее он был заведующим отдела этого же департамента.
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специалист по протоколу, одним словом))
Я тут с брусиловским прорывам - уже четвёреный....