Зеленский назначил Брусило замглавы ОП

Игорь Брусило назначен заместителем главы Офиса Президента.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №101/2021, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе.

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Брусило был назначен на должность заместителя руководителя департамента по вопросам государственного протокола и церемониала Офиса президента 7 августа 2020 года на период действия карантина и до определения победителя конкурса на эту должность. Ранее он был заведующим отдела этого же департамента.