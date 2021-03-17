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Зеленський призначив Брусила заступником голови ОП
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Ігор Брусило призначений заступником глави Офісу Президента.
Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №101/2021, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Брусила Ігоря Миколайовича заступником Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі.
Брусило був призначений на посаду заступника керівника департаменту з питань державного протоколу і церемоніалу Офісу президента 7 серпня 2020 року на період дії карантину та до визначення переможця конкурсу на цю посаду. Раніше він був завідувачем відділу цього ж департаменту.
Топ коментарі
+6 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар17.03.2021 11:54
+3 Шрек Баблокат
показати весь коментар17.03.2021 11:57
+2 Igor Budnik b2adf589
показати весь коментар17.03.2021 11:56
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специалист по протоколу, одним словом))
Я тут с брусиловским прорывам - уже четвёреный....