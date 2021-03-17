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Новини Політика України
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Зеленський призначив Брусила заступником голови ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив Брусила заступником голови ОП

Ігор Брусило призначений заступником глави Офісу Президента.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №101/2021, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Брусила Ігоря Миколайовича заступником Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі.

Брусило був призначений на посаду заступника керівника департаменту з питань державного протоколу і церемоніалу Офісу президента 7 серпня 2020 року на період дії карантину та до визначення переможця конкурсу на цю посаду. Раніше він був завідувачем відділу цього ж департаменту.

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Топ коментарі
+6
це і є "брусилівський прорив"
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17.03.2021 11:54
+3
это "брусиловский отрыв"..чувак разбирается в длине "дорожки", расстоянии между "дорожками", что с чем можно чередовать, и как восстанавливаться утром..
специалист по протоколу, одним словом)) Зеленский назначил Брусило замглавы ОП - Цензор.НЕТ 9280
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17.03.2021 11:57
+2
Направление на церемониал усиливает. Никак собрался корону носить.
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17.03.2021 11:56
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Это кто такое? Это замену Ермаку подготавливают?!
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17.03.2021 11:53 Відповісти
це і є "брусилівський прорив"
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17.03.2021 11:54 Відповісти
это "брусиловский отрыв"..чувак разбирается в длине "дорожки", расстоянии между "дорожками", что с чем можно чередовать, и как восстанавливаться утром..
специалист по протоколу, одним словом)) Зеленский назначил Брусило замглавы ОП - Цензор.НЕТ 9280
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17.03.2021 11:57 Відповісти
виходить, що Брусилов - це, як Хоменков, чи Павленков, русіфіковане укпаїнське прізвище
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17.03.2021 12:44 Відповісти
Майте на увазі, що таким же чином русифікувались литвинські прізвища на "-ко" - у свій час, перебуваючи на Смоленщині (колишніх землях ВКЛ), часто зустрічав такі прізвища...
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17.03.2021 12:58 Відповісти
специалист по проколу
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17.03.2021 14:32 Відповісти
Направление на церемониал усиливает. Никак собрался корону носить.
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17.03.2021 11:56 Відповісти
Это теперь титулы своей шобле раздадут и будут в Мариининском парке на свои шабаши церемониально собираться?!
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17.03.2021 11:58 Відповісти
та ні, корона вже є, просто не знає як її з "одного місця" перевдягти на голову.
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17.03.2021 12:45 Відповісти
Ермак сделал уж Очень крутой Старт , - И от Высоты зависит при крутом Пике вхождение в Землю . Да уж Больно будит.
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17.03.2021 11:57 Відповісти
Так це вже на місце дєрьмака готує чи ще ні? Зеленський призначив Брусила заступником голови ОП - Цензор.НЕТ 7847
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17.03.2021 12:00 Відповісти
тоже из общины кривого рога?
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17.03.2021 12:03 Відповісти
Жэсть. Хотелось бы узнать у зелёного лохтората - они вообще слышали до выборов хоть одну фамилию из тех кто сейчас реально находится на вершине власти ?
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17.03.2021 12:04 Відповісти
Чекаємо "брусиловський прорив" Зю в політиці.
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17.03.2021 12:10 Відповісти
Нда....
Я тут с брусиловским прорывам - уже четвёреный....
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17.03.2021 12:40 Відповісти
Нда...Ты хоть понял,что ты написал,тупицА?
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17.03.2021 12:49 Відповісти
Та скільки там тих заступників "ОП" і радників? Таке враження, що Зе президент всьогот світу, чи на крайній випадок Європи.
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17.03.2021 13:47 Відповісти
 
 