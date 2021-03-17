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Новини
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Відновлено розслідування щодо Шуфрича, Кузьміна і кількох нардепів ОПЗЖ через втручання у вибори США, - адвокат Головань

Відновлено розслідування щодо Шуфрича, Кузьміна і кількох нардепів ОПЗЖ через втручання у вибори США, - адвокат Головань

Розслідування проти Нестора Шуфрича, Рената Кузьміна і народних депутатів від ОПЗЖ через втручання в американські вибори відновлено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань.

"Ми говоримо про відомий факт, коли група народних депутатів на чолі з Кузьміним, виступила з відомою заявою про те, що нинішній президент США Байден, а також п’ятий Президент України Петро Порошенко та їх спільники Хілларі Клінтон Барак Обама вчинили "розкрадання 100 мільярдів доларів", – нагадав Головань.

"Ми пам’ятаємо, що ця заява була непоодинокою, а в координації і у взаємодії із заявами таких людей, як Деркач, Дубінський. Було абсолютно очевидно, що всі ці заяви були спрямовані не тільки на організацію політичних переслідувань Петра Порошенка і взагалі опозиції в Україні, а найбільш важливою метою очевидно було втручання і вплив на вибори у США", – додав Головань.

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За його словами, ДБР виступає в інтересах держави-агресора, адже кримінальне провадження щодо цих осіб було в грудні 2020 року слідчим закрито.

"Однак Шевченківським судом 11 березня цього року постанова про закриття цього кримінального провадження була скасована. Було встановлено, що фактично розслідування не проводилося. Фактично слідчі ДБР займалися тим, що намагалися вивести від відповідальності осіб, які організовували вплив на вибори у США. Однак тепер постанову скасовано, і ДБР зобов’язане продовжувати, сподіваюся, з процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, це розслідування", - підсумував Головань.

Нардеп "ЄС" Ростислав Павленко додав, що участь українських політиків у втручанні у вибори США матиме серйозні наслідки.

"Буквально зранку президент Байден давав інтерв’ю і наголосив на тому, що втручання Путіним в американські вибори матиме для Путіна і для всіх, хто йому в цьому допомагав, дуже серйозні наслідки. Ми розуміємо, що під такі твердження є дуже суттєвий фактаж. Пам’ятаємо, вчора Національна рада з питань розвідки Сполучених Штатів Америки дала розгорнутий матеріал щодо такого втручання. Зокрема, було чітко названо прізвище Андрія Деркача, який поширював завідомо неправдиву інформацію, який фактично включався в російську спецоперацію із втручання у вибори в Сполучених Штатах, за що Деркач потрапив під санкції США", - зазначив парламентарій.

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"Він діяв не один, пам’ятаємо, що Дубінський брав участь у таких спробах і потрапив під санкції. Ми також пам’ятаємо, що і Качура, Арахамія, інші їх колеги в парламенті дуже хотіли розслідувати так звані ці "записи". Маю наголосити, що і президент Зеленський виявляв дуже багато ентузіазму щодо цих так званих "розслідувань"", - нагадав Павленко.

Автор: 

Кузьмін Ренат (106) США (22665) Шуфрич Нестор (391) Павленко Ростислав (52) Головань Ігор (113)


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Топ коментарі
+21
Возобновлено расследование в отношении Шуфрича, Кузьмина и ряда нардепов ОПЗЖ из-за вмешательства в выборы США, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 231
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17.03.2021 16:38
+11
Возобновлено расследование в отношении Шуфрича, Кузьмина и ряда нардепов ОПЗЖ из-за вмешательства в выборы США, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2990
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17.03.2021 16:49
+8
...сколько уже шуфрич ходит не3,14жженым?
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17.03.2021 16:44
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Возобновлено расследование в отношении Шуфрича, Кузьмина и ряда нардепов ОПЗЖ из-за вмешательства в выборы США, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 231
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17.03.2021 16:38 Відповісти
Так, так, шухрича давно не киздили!!!
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17.03.2021 16:55 Відповісти
Так Шухрычу именно это и надо, под камеры ростелевидения. Чувак так себе преференции в Москве зарабатывает.
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17.03.2021 17:07 Відповісти
І шуфрич отримав би за заслугами, і москалі зраділи б новинам про звірства карателів. Шкода, чи що?
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17.03.2021 17:22 Відповісти
Шухрыча не шкода. Но! Для него это как для мазохиста,это может вообще в тему. Вот ежели бы у Шухрыча отсудили активы вкраденные у государства-вот это был бы цымус!
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17.03.2021 17:55 Відповісти
Этих тварей надо запаять в мусорном баке и опустить в затопленную шахту!!!!!!
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17.03.2021 16:38 Відповісти
Шуфрич на нарах, это было бы замечательно!
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17.03.2021 16:39 Відповісти
Во всех странах во время борьбы за независимоть их вешали. А тут боятся даже в суд на них подать, потому что судьи тоже пророссийские.
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17.03.2021 16:41 Відповісти
...сколько уже шуфрич ходит не3,14жженым?
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17.03.2021 16:44 Відповісти
Возобновлено расследование в отношении Шуфрича, Кузьмина и ряда нардепов ОПЗЖ из-за вмешательства в выборы США, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2990
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17.03.2021 16:49 Відповісти
"В любой непонятной ситуации п#зди шуфрича!" (с)
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17.03.2021 16:45 Відповісти
Кремль "спалили": Рассекречен доклад Национальной разведки США
https://www.youtube.com/watch?v=JlVU-O0sQeE
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17.03.2021 16:48 Відповісти
Под шуфричами и иже с ними должна под ногамир гореть украинская Земля!
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17.03.2021 16:49 Відповісти
Этих кремлевских крыс сажать обязательно!
Шуфрича в барак с голодными насильниками.
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17.03.2021 16:55 Відповісти
бенедіктова відмазувала шухрича і мертвечука...
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17.03.2021 17:10 Відповісти
Розслідування проти шустрича - то дурниці. Головно, коли йому будуть бити писок?
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17.03.2021 17:16 Відповісти
Да его уже столько раз били что он скоро как Ляшко только удовольствие будет получать.
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17.03.2021 17:20 Відповісти
Схоже, так і є.
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17.03.2021 17:23 Відповісти
Сначала надо бы заинтересоваться сколько этот мудак кузьмин закрошил судейским, которые позволили ему стать депутатом, поскольку все предыдущие 5 лет он скрывался и не жил в Украине, соответственно не мог балотироваться.
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17.03.2021 18:30 Відповісти
там два андрії постарались -портков і богдан.
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16.06.2021 23:29 Відповісти
 
 