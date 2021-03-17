Відновлено розслідування щодо Шуфрича, Кузьміна і кількох нардепів ОПЗЖ через втручання у вибори США, - адвокат Головань

Розслідування проти Нестора Шуфрича, Рената Кузьміна і народних депутатів від ОПЗЖ через втручання в американські вибори відновлено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань.

"Ми говоримо про відомий факт, коли група народних депутатів на чолі з Кузьміним, виступила з відомою заявою про те, що нинішній президент США Байден, а також п’ятий Президент України Петро Порошенко та їх спільники Хілларі Клінтон Барак Обама вчинили "розкрадання 100 мільярдів доларів", – нагадав Головань.

"Ми пам’ятаємо, що ця заява була непоодинокою, а в координації і у взаємодії із заявами таких людей, як Деркач, Дубінський. Було абсолютно очевидно, що всі ці заяви були спрямовані не тільки на організацію політичних переслідувань Петра Порошенка і взагалі опозиції в Україні, а найбільш важливою метою очевидно було втручання і вплив на вибори у США", – додав Головань.

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За його словами, ДБР виступає в інтересах держави-агресора, адже кримінальне провадження щодо цих осіб було в грудні 2020 року слідчим закрито.

"Однак Шевченківським судом 11 березня цього року постанова про закриття цього кримінального провадження була скасована. Було встановлено, що фактично розслідування не проводилося. Фактично слідчі ДБР займалися тим, що намагалися вивести від відповідальності осіб, які організовували вплив на вибори у США. Однак тепер постанову скасовано, і ДБР зобов’язане продовжувати, сподіваюся, з процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, це розслідування", - підсумував Головань.

Нардеп "ЄС" Ростислав Павленко додав, що участь українських політиків у втручанні у вибори США матиме серйозні наслідки.

"Буквально зранку президент Байден давав інтерв’ю і наголосив на тому, що втручання Путіним в американські вибори матиме для Путіна і для всіх, хто йому в цьому допомагав, дуже серйозні наслідки. Ми розуміємо, що під такі твердження є дуже суттєвий фактаж. Пам’ятаємо, вчора Національна рада з питань розвідки Сполучених Штатів Америки дала розгорнутий матеріал щодо такого втручання. Зокрема, було чітко названо прізвище Андрія Деркача, який поширював завідомо неправдиву інформацію, який фактично включався в російську спецоперацію із втручання у вибори в Сполучених Штатах, за що Деркач потрапив під санкції США", - зазначив парламентарій.

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"Він діяв не один, пам’ятаємо, що Дубінський брав участь у таких спробах і потрапив під санкції. Ми також пам’ятаємо, що і Качура, Арахамія, інші їх колеги в парламенті дуже хотіли розслідувати так звані ці "записи". Маю наголосити, що і президент Зеленський виявляв дуже багато ентузіазму щодо цих так званих "розслідувань"", - нагадав Павленко.