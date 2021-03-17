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Новини Боротьба з корупцією
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Завершено досудове розслідування справи про зловживання в Окружному адмінсуді Києва, - САП

Завершено досудове розслідування справи про зловживання в Окружному адмінсуді Києва, - САП

У середу, 17 березня, завершено слідство у справі щодо зловживання в Окружному адміністративному суді м.Києва за фактами вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Наразі 11 підозрюваним, серед яких голова ОАСК, заступники голови ОАСК, судді ОАСК, а також голова Державної судової адміністрації України та ще 2 адвоката, відкрито матеріали слідства для ознайомлення", - говориться в повідомленні.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у роботі ВККСУ.

За версією слідства, фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах.

Зазначається, що прокурори САП та детективи НАБУ наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, оскільки у межах справи ще не надійшли результати експертиз, а необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі.

У САП нагадали, що підозрювані (голова та судді ОАСК) неодноразово ухилялися від органу досудового розслідування, порушували процесуальні обов’язки, чим фактично перешкоджали завершенню розслідування.

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Автор: 

НАБУ (5064) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Черниговские суды - интересно
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17.03.2021 23:11 Відповісти
У Зеленского появился шанс своим Указом сделать всех подозреваеміх обічніми людьми и переместить их в СИЗО без права залога.
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17.03.2021 23:32 Відповісти
Чтобы от этого гадюшника была хоть какая-то польза предлагаю их всех повесить. Пусть показывают направление ветра.
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17.03.2021 23:38 Відповісти
Коллаборантка венедиктова откровенно саботирует работу САП и НАБУ, и выполняет только вказивки колаборанта шоумена, короче, эту шоблу надо оарестовать, а некому, СБУ ручное, в кармане шута, вся судьба Украины в руках быдлячего народа.
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17.03.2021 23:47 Відповісти
Тягнутимуть до закінчення строку давності...
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18.03.2021 01:30 Відповісти
Свої своїх відмажуть.
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18.03.2021 09:37 Відповісти
 
 