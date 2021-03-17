Завершено досудове розслідування справи про зловживання в Окружному адмінсуді Києва, - САП

У середу, 17 березня, завершено слідство у справі щодо зловживання в Окружному адміністративному суді м.Києва за фактами вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Наразі 11 підозрюваним, серед яких голова ОАСК, заступники голови ОАСК, судді ОАСК, а також голова Державної судової адміністрації України та ще 2 адвоката, відкрито матеріали слідства для ознайомлення", - говориться в повідомленні.



В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у роботі ВККСУ.



За версією слідства, фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах.



Зазначається, що прокурори САП та детективи НАБУ наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, оскільки у межах справи ще не надійшли результати експертиз, а необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі.



У САП нагадали, що підозрювані (голова та судді ОАСК) неодноразово ухилялися від органу досудового розслідування, порушували процесуальні обов’язки, чим фактично перешкоджали завершенню розслідування.





Читайте також: ВАКС відмовився продовжувати термін слідства у справі щодо "плівок Вовка", справу можуть закрити