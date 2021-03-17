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Новости Борьба с коррупцией
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Завершено досудебное расследование дела о злоупотреблениях в Окружном админсуде Киева, - САП

Завершено досудебное расследование дела о злоупотреблениях в Окружном админсуде Киева, - САП

В среду, 17 марта, завершено следствие по делу о злоупотреблениях в Окружном административном суде г. Киева по фактам совершения попыток захвата госвласти, препятствовании работы Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Сейчас 11 подозреваемым, среди которых глава ОАСК, заместители главы ОАСК, судьи ОАСК, а также глава Государственной судебной администрации Украины и еще 2 адвоката, открыты материалы следствия для ознакомления", – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в работе ВККСУ.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах.

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Отмечается, что прокуроры САП и детективы НАБУ настаивали на необходимости продления сроков расследования, которые завершались 17 марта 2021 г., поскольку в рамках дела еще не поступили результаты экспертиз, а необходимые следственные (процессуальные) действия не осуществлены в полном объеме.

В САП напомнили, что подозреваемые (председатель и судьи ОАСК) неоднократно уклонялись от органа досудебного расследования, нарушали процессуальные обязанности, чем фактически препятствовали завершению расследования.

Также читайте: Венедиктова о приводе главы ОАСК Вовка в суд: Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь

Автор: 

НАБУ (4219) САП (2063) Окружной админсуд Киева (399)


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Черниговские суды - интересно
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17.03.2021 23:11 Ответить
У Зеленского появился шанс своим Указом сделать всех подозреваеміх обічніми людьми и переместить их в СИЗО без права залога.
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17.03.2021 23:32 Ответить
Чтобы от этого гадюшника была хоть какая-то польза предлагаю их всех повесить. Пусть показывают направление ветра.
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17.03.2021 23:38 Ответить
Коллаборантка венедиктова откровенно саботирует работу САП и НАБУ, и выполняет только вказивки колаборанта шоумена, короче, эту шоблу надо оарестовать, а некому, СБУ ручное, в кармане шута, вся судьба Украины в руках быдлячего народа.
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17.03.2021 23:47 Ответить
Тягнутимуть до закінчення строку давності...
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18.03.2021 01:30 Ответить
Свої своїх відмажуть.
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18.03.2021 09:37 Ответить
 
 