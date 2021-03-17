Завершено досудебное расследование дела о злоупотреблениях в Окружном админсуде Киева, - САП
В среду, 17 марта, завершено следствие по делу о злоупотреблениях в Окружном административном суде г. Киева по фактам совершения попыток захвата госвласти, препятствовании работы Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Сейчас 11 подозреваемым, среди которых глава ОАСК, заместители главы ОАСК, судьи ОАСК, а также глава Государственной судебной администрации Украины и еще 2 адвоката, открыты материалы следствия для ознакомления", – говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования установлено, что указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в работе ВККСУ.
По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах.
Отмечается, что прокуроры САП и детективы НАБУ настаивали на необходимости продления сроков расследования, которые завершались 17 марта 2021 г., поскольку в рамках дела еще не поступили результаты экспертиз, а необходимые следственные (процессуальные) действия не осуществлены в полном объеме.
В САП напомнили, что подозреваемые (председатель и судьи ОАСК) неоднократно уклонялись от органа досудебного расследования, нарушали процессуальные обязанности, чем фактически препятствовали завершению расследования.
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