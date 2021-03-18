Найближчим часом буде визначено дату зустрічі лідерів "Нормандської четвірки", - Зеленський
Уже незабаром може бути узгоджено дату проведення нової зустрічі лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) для подальшого врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми проводимо консультації на рівні політичних радників "Нормандської четвірки". І я вважаю, що в найближчі терміни має з'явитися вже розуміння, коли лідери "Нормандської четвірки" зустрінуться", - заявив Зеленський.
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+8 Вла
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"И я считаю, что в ближайшие сроки должно появиться уже понимание"
Очень даже может быть... не исключена такая возможность...
У этого персонажа "понимание" придёт вместе с уголовными делами.
- Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…
Той зрадів:
- О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж набагато молодший за нього!...
- Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…
Он же не Порошенко, он может ошибатся....
зустрічв , хлопці як помирали від куль так далі помирають ! До чого ці всі бла бла бла з кацапами , з ****** ?? Як вони і не збираються а ні на йоту посунутись до рішення питань по Донбасу , і усі це знають ! То якого біса ??
а тут "нєобикновєнная льогкость битія"
Эти глаза напротив калейдоскоп огней
Эти глаза напротив ярче и всё теплей
Эти глаза напротив чайного цвета
Эти глаза напротив что это, что это?
Пусть я впадаю, пусть
В сентиментальность и грусть
Воли моей супротив, эти глаза напротив
Вот и свела судьба, вот и свела судьба
Вот и свела судьба нас
Только не подведи, только не подведи
Только не отведи глаз
Эти глаза напротив пусть пробегут года
Эти глаза напротив, сразу и навсегда
Эти глаза напротив и больше нет разлук
Эти глаза напротив мой молчаливый друг"
Вава, фуйло вбивця?