Найближчим часом буде визначено дату зустрічі лідерів "Нормандської четвірки", - Зеленський

Уже незабаром може бути узгоджено дату проведення нової зустрічі лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) для подальшого врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми проводимо консультації на рівні політичних радників "Нормандської четвірки". І я вважаю, що в найближчі терміни має з'явитися вже розуміння, коли лідери "Нормандської четвірки" зустрінуться", - заявив Зеленський.

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