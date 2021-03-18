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Новини Агресія Росії проти України
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Найближчим часом буде визначено дату зустрічі лідерів "Нормандської четвірки", - Зеленський

Найближчим часом буде визначено дату зустрічі лідерів

Уже незабаром може бути узгоджено дату проведення нової зустрічі лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) для подальшого врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми проводимо консультації на рівні політичних радників "Нормандської четвірки". І я вважаю, що в найближчі терміни має з'явитися вже розуміння, коли лідери "Нормандської четвірки" зустрінуться", - заявив Зеленський.

Читайте: "Північний потік-2" - це пастка не лише для України, але й для країн Європи, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+8
теля все намагається заглянути ***** в "глаз"
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18.03.2021 15:28
+5
Дата - "Чуть позже", "когда нибудь", в мае...без указания года.....
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18.03.2021 15:29
+5
будет определена дата встречи.-Для шибздика это достижение.
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18.03.2021 15:30
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теля все намагається заглянути ***** в "глаз"
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18.03.2021 15:28 Відповісти
А так було краще : це В ближайшее время будет определена дата встречи лидеров "Нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1138: https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/news/2014/12/11/7047135/index.amp Порошенко - Путіну: "Будь ласка, виведіть війська з моєї території" ?
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18.03.2021 15:36 Відповісти
а ти за те щоб залишгились?
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18.03.2021 15:45 Відповісти
Ви спілкуєтесь з кацапом.
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18.03.2021 15:46 Відповісти
Дата - "Чуть позже", "когда нибудь", в мае...без указания года.....
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18.03.2021 15:29 Відповісти
будет определена дата встречи.-Для шибздика это достижение.
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18.03.2021 15:30 Відповісти
Імпічмент і під суд за корупцію і державну зраду.
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18.03.2021 15:30 Відповісти
Один только вопрос нахуа, фоточек в инсту налупить или новые участки отступления согласовать?
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18.03.2021 15:30 Відповісти
от гнусавий наркоман,всё не угомонится никак
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18.03.2021 15:31 Відповісти
Ну наркоман или нет так ни кто и не узнал - справку он так и не показал до сих пор ....
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18.03.2021 15:44 Відповісти
так потому и не показал
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18.03.2021 15:55 Відповісти
Это типа сенсация и то чего все с нетерпением ждали?
"И я считаю, что в ближайшие сроки должно появиться уже понимание"
Очень даже может быть... не исключена такая возможность...
У этого персонажа "понимание" придёт вместе с уголовными делами.
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18.03.2021 15:35 Відповісти
Прийшов, якось, Зеленський, будучи в Буковелі, до карпатського мольфара, запитать про свою долю, а той і каже:
- Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…
Той зрадів:
- О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж набагато молодший за нього!...
- Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…
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18.03.2021 17:41 Відповісти
Дурик, а ты уверен что тебя пригласят на эту встречу?
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18.03.2021 15:37 Відповісти
Что делать на встрече комик уже знает и ничего нового изобретать не будет. Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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18.03.2021 15:37 Відповісти
" ... дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе " - про Украину он ни чего не говорил .
Он же не Порошенко, он может ошибатся....
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18.03.2021 15:42 Відповісти
Кому в этот раз БУБОЧКА хочет заглянуть в глаза и что то там увидеть ?
Найближчим часом буде визначено дату зустрічі лідерів "Нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4928
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18.03.2021 15:41 Відповісти
Клован в очередной раз бестолково сотряс воздух.
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18.03.2021 15:43 Відповісти
Якого біса ?? чи є в тому сєнс ??я не бачу жодного поліпшення після цхх
зустрічв , хлопці як помирали від куль так далі помирають ! До чого ці всі бла бла бла з кацапами , з ****** ?? Як вони і не збираються а ні на йоту посунутись до рішення питань по Донбасу , і усі це знають ! То якого біса ??
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18.03.2021 15:43 Відповісти
Найближчим часом буде визначено дату зустрічі лідерів "Нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4017
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18.03.2021 15:44 Відповісти
Фото зачетное. Ну прям Роденовский мыслитель. Только табло такое грустное
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18.03.2021 15:45 Відповісти
ні, в Родена там - напружена робота
а тут "нєобикновєнная льогкость битія"
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18.03.2021 15:47 Відповісти
а які інтереси України ти здав путєну, що він зголосився з тобою зустрітися?
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18.03.2021 15:45 Відповісти
Гундосик все еще надеется заглдянуть в шоколадній глаз ***** и увидеть там откат за Украину
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18.03.2021 15:47 Відповісти
"
Эти глаза напротив калейдоскоп огней
Эти глаза напротив ярче и всё теплей
Эти глаза напротив чайного цвета
Эти глаза напротив что это, что это?
Пусть я впадаю, пусть
В сентиментальность и грусть
Воли моей супротив, эти глаза напротив
Вот и свела судьба, вот и свела судьба
Вот и свела судьба нас
Только не подведи, только не подведи
Только не отведи глаз
Эти глаза напротив пусть пробегут года
Эти глаза напротив, сразу и навсегда
Эти глаза напротив и больше нет разлук
Эти глаза напротив мой молчаливый друг"
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18.03.2021 15:48 Відповісти
Не будет никакой встречи ты невыполнил домашнее задание не отвел войска до Киева,можеш и дальше называть лично убийцу тойстороной,как не стелись и не уклоняйся называть )(уйло не уступит,или наши интересы или окупанта,выбирай
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18.03.2021 15:50 Відповісти
А може поки відкладем Нормандську четвірку, Зєля? А розберемсь з "вагнергейтом"? Там вже і ТСК в Раді готова попрацювати. Дуже багато речей вказують, що ти, Зєля, шпигун російський. То може тобі не на перемовини треба, а в Лук'янівку? По 111-й?
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18.03.2021 15:54 Відповісти
Походу Зе просто мечтает еще разок потусоваться среди главных европейских лидеров, потому каждый день бредит про эту встречу. А как иначе, если даже слабоумным давно понятно что любая клятая русомразная сатанинская крысиная червивая прападаль понимает только один разговор - разрывная пуля в его грязную сатанинскую пасть, что уж говорить про путлера - самую безумную гадину из их поганой породы?
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18.03.2021 16:14 Відповісти
Спочатку імпічмент, а потім Нормандські зустрічі вже з новим президентом
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18.03.2021 16:25 Відповісти
100%
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18.03.2021 17:34 Відповісти
В ближайшее время будет определена дата, когда будет определено время встречи, на которой будет определена дата .......
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18.03.2021 16:33 Відповісти
Вава, чого ти досягнув після минулої зустрічі, окрім як подивився в очі фуйлу, і відкликав багатоміліардні позови проти кацапського "газпрома"?
Вава, фуйло вбивця?
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18.03.2021 18:24 Відповісти
вже незабаром може бути ....... ЗАДОВБАВ своїм незабаром,завтра , ось ось.
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18.03.2021 18:34 Відповісти
Расея упирается против Нормандского формата , а ей сочувствует большинство горе-комментаторов на "Цензоре". Позорная и предательская позиция !
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18.03.2021 19:10 Відповісти
Да не будет с тобой ***** встречаться, пока ты воду в крым не дашь и Порошенко не посадишь.
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18.03.2021 23:54 Відповісти
 
 