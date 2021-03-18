Зеленський ініціював створення ради зі сприяння розвитку малого підприємництва

Президент України Володимир Зеленський ініціював створення ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив на форумі "Україна 30. Малий і середній бізнес і держава".

"Ми здійснили глибокий аудит нашої держави. За його результатами уряд розробив і затвердив на сьогодні національну економічну стратегію до 2030 року. Документ конкретний із конкретними цілями, завданнями для кожної галузі, де саме малому, середньому бізнесу приділяється максимальна увага. Для його ефективної взаємодії з державою я ініціював створення Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва", - зазначив президент.

За словами Зеленського, ця Рада має розробити потужні рішення, які усунуть перешкоди для розвитку й поліпшення умов ведення бізнесу в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Податкова система України не стимулює розвиток підприємництва, - Олександр Кучеренко