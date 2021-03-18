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Новини
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Зеленський ініціював створення ради зі сприяння розвитку малого підприємництва

Зеленський ініціював створення ради зі сприяння розвитку малого підприємництва

Президент України Володимир Зеленський ініціював створення ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив на форумі "Україна 30. Малий і середній бізнес і держава".

"Ми здійснили глибокий аудит нашої держави. За його результатами уряд розробив і затвердив на сьогодні національну економічну стратегію до 2030 року. Документ конкретний із конкретними цілями, завданнями для кожної галузі, де саме малому, середньому бізнесу приділяється максимальна увага. Для його ефективної взаємодії з державою я ініціював створення Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва", - зазначив президент.

За словами Зеленського, ця Рада має розробити потужні рішення, які усунуть перешкоди для розвитку й поліпшення умов ведення бізнесу в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Податкова система України не стимулює розвиток підприємництва, - Олександр Кучеренко

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) підприємці (618) малий бізнес (281)


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Топ коментарі
+9
Надо больше разных, советов, бюро, команд, агенций, коммитетов и прочей жопосидящей *******. Тогда заживём.
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18.03.2021 17:02
+8
не нужно содействовать, просто не мешайте!
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18.03.2021 17:01
+8
пздц.. почти убили малый бизнес - теперь создадут совет по помощи малому бизнесу !? нужно отпеть что ли !?
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18.03.2021 17:07
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фу, крєкоділєр, фу..!

Зеленский инициировал создание совета по содействию развитию малого предпринимательства - Цензор.НЕТ 9136
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18.03.2021 17:01 Відповісти
не нужно содействовать, просто не мешайте!
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18.03.2021 17:01 Відповісти
та да! ))) а контролировать как жеж??? )))
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18.03.2021 17:05 Відповісти
да как то у нас контролеров больше чем предпринимателей, уходим в тень, пересаживаемся на ланосы, жену и дочь запишу на маму, квартиру на собаку, дачу на черепашку, и пусть контролируют)
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18.03.2021 18:01 Відповісти
Надо больше разных, советов, бюро, команд, агенций, коммитетов и прочей жопосидящей *******. Тогда заживём.
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18.03.2021 17:02 Відповісти
Хлібні місця закінчились, а неприлаштованих ще балато.

https://censor.net/ru/news/3254208/syn_eksvladeltsa_11_rodnyanskiyi_naznachen_chlenom_nabsoveta_oschadbanka_po_kvote_zelenskogo
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18.03.2021 17:44 Відповісти
Черговий "пшик"...

Справа Татарова...

Я довго очікував - як правоохоронна система, як різні сфери суспільства відреагують на досить пасивну "участь" та позицію Авакова в цій справі.. - не дочекався.

-Дехто скаже - при чому тут Аваков, - афера ж провернута Татаровим без участі Авакова?

Тому й публікую свою точку зору...

- Оборудка Татарова здійснена за рахунок крадіжки бюджетних коштів, виділених на НАц.гвардіцю (тобто на МВС)?

-В результаті - Квартири недоотримали НАц.Гвардіцйці (тобто знову МВС)?
-Злочини пов'язані з крадіжками грошей та квартир підслідні МВС?
- А Аваков (МВС) й досі (хоча б з моменту появи інформації про оборудки Татарова)... й досі не провів жодного розслідування, навіть не відкрив жодної кримінальної справи?
-Але ж Татаров провертав справи не сам, а за участю функціональних підрозділів та працівників МВС, які й досі працюють в МВС?
-А Аваков не здійснив не лише виїмки документів, але й не провів навіть жодного службового, чи хоча б дисциплінарного розслідування?

ТОБТО, як не крути, як не верти - а Аваков проявив ПОВНУ бездіяльність !!!

За це не лише звільняють з посади, але й висувають звинувачення (підозру) за Ст 367 Кримінального Кодексу України... за якою передбачено в частині 2. "Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки" -карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Чому ж Авакова не спонукала ні "його патріотична позиція" захищати інтереси держави, ні загроза бути звільненим і притягнутим до відповідальності (при нормальних владі та судах, які кінець -кінцем, колись -та стануть нормою?: Зрозуміло, що на той час- Авакова в Україні "слід простигне"

Але, чому журналісти цією стороною справи й досі не зацікавилися?
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18.03.2021 20:06 Відповісти
Помощничичек .
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18.03.2021 17:03 Відповісти
бабло распиливать для своих из госфондов? дайте людям землю под цеха и не мешайте работать.
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18.03.2021 17:06 Відповісти
пздц.. почти убили малый бизнес - теперь создадут совет по помощи малому бизнесу !? нужно отпеть что ли !?
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18.03.2021 17:07 Відповісти
Зачем все эти чиновничьи поструктуры, подкомиссии??? Шариковщина рулит. Вы предпринимателям не мешайте! Своих родственничков всего Квартала трудоустроить?!
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18.03.2021 17:11 Відповісти
то были инвестиционные няни... а это? просто няньки-мамки ?
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18.03.2021 17:12 Відповісти
На медицину, образование по остаточному признаку...А на всяких прилипал бесполезных будут реки денег вытекать их Бюджета - денег налогоплательщиков.
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18.03.2021 17:12 Відповісти
Совет есть, а бизнеса нет.
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18.03.2021 17:23 Відповісти
Уничтожили малый бизнес своими турбо законами (фискализация и т.д.) а теперь добить пора.
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18.03.2021 17:27 Відповісти
До 2030 року!? Знайомо: "Вже це покоління буде жити при комунізмі!" А менш амбітних планів у нього немає? Ну, так щоб до 2023-го. Нафіг він кому буде треба вже в 2024-му?
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18.03.2021 17:29 Відповісти
Всі посади вже розпродано, так вони створюю нові для cash flow.
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18.03.2021 17:34 Відповісти
Красные пришли грабить, зеленые пришли грабить ......
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18.03.2021 17:45 Відповісти
Мал клоп, да смердюч. Надеюсь, у зебилят хороший нюх и хорошая память. Чтобы нанюхались этого зеленого дерьмеца, запомнили этот запах надолго, и научились ценить то, что есть.
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18.03.2021 17:58 Відповісти
Сколько он уже всяких этих комитетов, подкомитетов насоздавал, а толку? Где результат работы карлсона сракашвиля и его целой конторы? Окромя прожирания бюджета, чем они занимаются?
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18.03.2021 18:00 Відповісти
Бла-бла-бла. Как всегда треп. Итоги 2020
1. Кредиты бизнесу - дулю.
2. Ипотека - тоже дуля. только на НОВОЕ жилье (видимо не так покупают)
3. Добавим безпредел банков. Самый большой у нас приветбанк.
Странно каломойшу вроде ушли, а вот замашки у них остались. Начиная от угроз ТУПО (так им хочеться) закрыть счет, вымогательством "налоговых деклараций" (интересно зачем? Налоговая их имеет. Или это каломойша стучит в ********), ну и апофеоз шизы - ТУПО "мы решили сменить ВСЕМ номера счетов и МФО. Кем зачем - НЕЯСНО, кто решил, каким решением (номер число, состав) также. При этом имея юридический ДЕПАРТАМЕНТ, имея десятки програмистов ТУПО плюют на людей, закон. То мычат о постановлении НБУ, которое давно отменили, то их програмисты пишут тупые вопросы про переводы в США. Вообщем "спасибо" и прощай приветбанк.
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18.03.2021 18:02 Відповісти
Коли вже припинеться цей балаган? Що те віслюкоподібне може "ініціювати"? Безмозгла лялька може хіба що нову дозу собі ініціювати.
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18.03.2021 20:15 Відповісти
это всё, окончательный конец всем предпринимателям ФОПам

RIP
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18.03.2021 21:18 Відповісти
Угу, всем покупать и содержать сраные кассовые аппараиы. Даже в ит сфере.
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19.03.2021 07:26 Відповісти
Спасает беню
Не?
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19.03.2021 08:09 Відповісти
 
 