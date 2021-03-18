Зеленский инициировал создание совета по содействию развитию малого предпринимательства
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил на форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство".
"Мы провели глубокий аудит нашего государства. По его результатам правительство разработало и утвердило на сегодня национальную экономическую стратегию до 2030 года. Документ конкретный с конкретными целями, заданиями для каждой отрасли, где именно малому, среднему бизнесу уделяется максимальное внимание. Для его эффективного взаимодействия с государством мною инициировано создание совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства", - отметил президент.
По словам Зеленского, этот совет должен разработать мощные решения, которые устранять преграды для развития и улучшения условий ведения бизнеса в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ru/news/3254208/syn_eksvladeltsa_11_rodnyanskiyi_naznachen_chlenom_nabsoveta_oschadbanka_po_kvote_zelenskogo
Справа Татарова...
Я довго очікував - як правоохоронна система, як різні сфери суспільства відреагують на досить пасивну "участь" та позицію Авакова в цій справі.. - не дочекався.
-Дехто скаже - при чому тут Аваков, - афера ж провернута Татаровим без участі Авакова?
Тому й публікую свою точку зору...
- Оборудка Татарова здійснена за рахунок крадіжки бюджетних коштів, виділених на НАц.гвардіцю (тобто на МВС)?
-В результаті - Квартири недоотримали НАц.Гвардіцйці (тобто знову МВС)?
-Злочини пов'язані з крадіжками грошей та квартир підслідні МВС?
- А Аваков (МВС) й досі (хоча б з моменту появи інформації про оборудки Татарова)... й досі не провів жодного розслідування, навіть не відкрив жодної кримінальної справи?
-Але ж Татаров провертав справи не сам, а за участю функціональних підрозділів та працівників МВС, які й досі працюють в МВС?
-А Аваков не здійснив не лише виїмки документів, але й не провів навіть жодного службового, чи хоча б дисциплінарного розслідування?
ТОБТО, як не крути, як не верти - а Аваков проявив ПОВНУ бездіяльність !!!
За це не лише звільняють з посади, але й висувають звинувачення (підозру) за Ст 367 Кримінального Кодексу України... за якою передбачено в частині 2. "Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки" -карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Чому ж Авакова не спонукала ні "його патріотична позиція" захищати інтереси держави, ні загроза бути звільненим і притягнутим до відповідальності (при нормальних владі та судах, які кінець -кінцем, колись -та стануть нормою?: Зрозуміло, що на той час- Авакова в Україні "слід простигне"
Але, чому журналісти цією стороною справи й досі не зацікавилися?
1. Кредиты бизнесу - дулю.
2. Ипотека - тоже дуля. только на НОВОЕ жилье (видимо не так покупают)
3. Добавим безпредел банков. Самый большой у нас приветбанк.
Странно каломойшу вроде ушли, а вот замашки у них остались. Начиная от угроз ТУПО (так им хочеться) закрыть счет, вымогательством "налоговых деклараций" (интересно зачем? Налоговая их имеет. Или это каломойша стучит в ********), ну и апофеоз шизы - ТУПО "мы решили сменить ВСЕМ номера счетов и МФО. Кем зачем - НЕЯСНО, кто решил, каким решением (номер число, состав) также. При этом имея юридический ДЕПАРТАМЕНТ, имея десятки програмистов ТУПО плюют на людей, закон. То мычат о постановлении НБУ, которое давно отменили, то их програмисты пишут тупые вопросы про переводы в США. Вообщем "спасибо" и прощай приветбанк.
RIP
Не?