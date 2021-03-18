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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Справи Майдану не злили, щомісяця відбувається близько 100 засідань, - адвокатка Закревська

Справи Майдану не злили, щомісяця відбувається близько 100 засідань, - адвокатка Закревська

В лютому мали відбутися засідання щодо 58 окремих справ Майдану, просування є у половині справ.

Про це пише у фейсбуці адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

"Справи Майдану злили! Ніщо не розслідувано!! (Насправді - ні). Розслідувано, друзі. Набагато більше, ніж багатьом би хотілося. Розслідувано і на розгляді в судах", - написала вона.

Закревська зазначила, що щомісяця відбувається близько 100 засідань. У лютому мали відбутися засідання щодо 58 окремих справ, але просування є тільки у половині з них.

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"І тепер (часто вже років шість як) від судів залежить - чи будуть там вироки. Чи ні. Від судів і ... від судової реформи.

Приходьте. Слідкуйте", - додала Закревська.

Справи Майдану не злили, щомісяця відбувається близько 100 засідань, - адвокатка Закревська 01
Справи Майдану не злили, щомісяця відбувається близько 100 засідань, - адвокатка Закревська 02

Автор: 

майдан (764) суд (11669) злочини проти Майдану (309) Закревська Євгенія (96)


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Топ коментарі
+8
Естественно, дела Майдана не слили. Их превратили в кормушку для Закревских, Титычей, и прочих адвокатских крыс. Как в том еврейском анекдоте.

Молодой адвокат прибегает к своему отцу - старому адвокату и радостно говорит:
- Отец! Я выиграл дело, которое ты не мог выиграть 20 лет!
Отец ему отвечает:
- Дурак ты! Это дело кормило всю нашу семью 20 лет.
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18.03.2021 19:07
+5
7 років прошло, а ще не слілі. Це вже точно слілі.
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18.03.2021 18:51
+5
прошло 7 лет, ЛЮБОМУ ЯСНО- БОЯЛИСЬ ВЫЙТИ НА САМИХ СЕБЯ
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18.03.2021 18:52
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7 років прошло, а ще не слілі. Це вже точно слілі.
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18.03.2021 18:51 Відповісти
Так и беркутевцев зеля уже давно отпустил... просто зебилы живут в вымышленном мире.
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18.03.2021 19:05 Відповісти
прошло 7 лет, ЛЮБОМУ ЯСНО- БОЯЛИСЬ ВЫЙТИ НА САМИХ СЕБЯ
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18.03.2021 18:52 Відповісти
Кто і на каво?
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18.03.2021 19:01 Відповісти
Байден,сделай нам уже судреформу!у нас быстро получается только повышать налоги и втюхивать малому бизнесу кассаппараты,ну ещё можем быстро выплатить из бюджета прокурорскому муженьку 700 штук за два написанного им заявления.
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18.03.2021 18:53 Відповісти
слідчі сб оун розберуться...
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18.03.2021 19:04 Відповісти
Естественно, дела Майдана не слили. Их превратили в кормушку для Закревских, Титычей, и прочих адвокатских крыс. Как в том еврейском анекдоте.

Молодой адвокат прибегает к своему отцу - старому адвокату и радостно говорит:
- Отец! Я выиграл дело, которое ты не мог выиграть 20 лет!
Отец ему отвечает:
- Дурак ты! Это дело кормило всю нашу семью 20 лет.
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18.03.2021 19:07 Відповісти
восемь лет работают непокладая глоз.. надеюсь к 2350 году будет решение или скорее всего будет раньше закрыто по сроку давности.... упыри! 100 заседаний, а оплачиваем весь этот "банкет" мы - граждане Украины.. вот если бы судьи получали по результату работы, дела бы шли быстрее, а так, у них получается хоть работай хоть сочкуй все равно получишь орден, и они готовы столетиями жить на халяву!
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18.03.2021 19:20 Відповісти
Дело, где свидетелей миллион , должно иметь открытые процессы, судебные слушания. Только открытость и гласность помогут нам, а судьи не смогут выносить противоправные решения
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18.03.2021 21:48 Відповісти
а толку ноль!!! ток бабки проедаете, скоты!
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18.03.2021 21:58 Відповісти
Все,обвиняющие адвокатов в этом процессе-люди,не сталкивающиеся со следствием,судом и ,тем более, в таком огромном по маштабу и сути уголовному делу. Мелкие гражданские дела ведутся минимум 2 года,с учётом прохождения всех инстанций,если ВС допустит к рассмотрению. Очевидно,что люди переживают и делают все что могут.
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27.03.2021 13:55 Відповісти
 
 