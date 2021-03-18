Справи Майдану не злили, щомісяця відбувається близько 100 засідань, - адвокатка Закревська

В лютому мали відбутися засідання щодо 58 окремих справ Майдану, просування є у половині справ.

Про це пише у фейсбуці адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

"Справи Майдану злили! Ніщо не розслідувано!! (Насправді - ні). Розслідувано, друзі. Набагато більше, ніж багатьом би хотілося. Розслідувано і на розгляді в судах", - написала вона.

Закревська зазначила, що щомісяця відбувається близько 100 засідань. У лютому мали відбутися засідання щодо 58 окремих справ, але просування є тільки у половині з них.

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"І тепер (часто вже років шість як) від судів залежить - чи будуть там вироки. Чи ні. Від судів і ... від судової реформи.

Приходьте. Слідкуйте", - додала Закревська.



