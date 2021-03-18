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Стартував процес розробки нового позашляховика для ЗСУ, - Міноборони

Стартував процес розробки нового позашляховика для ЗСУ, - Міноборони

Міністерство оборони розпочало процес розробки нового позашляховика для потреб ЗСУ, який має замінити радянські УАЗи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Першим практичним кроком щодо розроблення нового легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб Збройних Сил України стала установча нарада щодо відкриття однойменної дослідно-конструкторської роботи, що відбулася сьогодні, 18 березня. Захід пройшов під головуванням заступника Міністра оборони України Олександра Миронюка за участі представників підприємств і установ, які відгукнулися на оголошення оборонного відомства та надали свої заявки", - говориться в повідомленні.

До роботи над проектом приєдналися ТОВ "ПРОТЕКТ ІНЖИНІРИНГ"; ТОВ "ВІДІ ЮНІКОМЕРС"; ТОВ "УКРАЇНСЬКА БРОНЕТЕХНІКА"; ТОВ "Конструкторсько-виробниче підприємство "CИНЕРГІЯ"; ВАТ "УКРАВТОБУСПРОМ" і Міжнародний аналітичний центр права "НГО МАЦП".

"Ми вперше проводимо настільки прозорі процедури, публічно надаючи право широкому загалу розробників у здоровій конкуренції розробити армійський автомобіль для вітчизняного війська. Очікуємо, що у термін до 1 липня цього року учасники виконають необхідний перелік умов та повідомлять про це Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України,– зазначив Миронюк.

Дослідно-конструкторської роботи планується здійснюватися за обігові кошти виконавців відповідно до державних стандартів України та тактико-технічного завдання наданого Міністерством оборони України. Науково-технічне супроводження проєкту здійснюватиме Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗСУ.

Дослідні зразки легкового автомобіля підвищеної прохідності складуть "заліки" під час державних випробувань. Для участі у комісії державних випробувань будуть залучені представники широкого кола підрозділів оборонного відомства, Генерального штабу та представники виробників дослідних зразків.

Рішення щодо перспективного варіанту автомобіля для прийняття на озброєння та закупівлі для оновлення парку автомобільної техніки буде прийнято на підставі рекомендацій державної комісії за результатом державних випробувань.

Читайте також: Мобільний банно-пральний модуль для ЗСУ проходить завершальну стадію державних випробувань. ФОТО

Автор: 

авто (6159) Міноборони (7345) оборона (4777)


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Топ коментарі
+13
може не нужно разарабатывать ничего? возьмите лицензию на какой нибудь европейский или американский военный автомобиль. так будет лучше. придумают какой нить велосипед ,деньги как всегда спи%дят .
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18.03.2021 20:12
+9
Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1138
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18.03.2021 20:07
+9
Уже разработали програмное обеспечение для армии.. потратили 600 млн (сколько можно было детей онкобольных спасти) и оказалось что ПО никуда не годное.. чет мне посказывает, что и эта разработка будет именть такой же конец! Че там разрабатывать то, в мире полно автомобилей хороших, делайте как Китай (лидер экономики) покупаете, разбираете, добавляете 5 болтов, собираете и получаете свой внедорожник.. неее мы будем идти своим путем, годами, получив полно г а не автомобиль.. и потом все так же будем для армии покупать евробляхи, т.к. они в любом случае лучше чем новый отечественный автопром пиепец улыбает такой альтруизм!
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18.03.2021 20:11
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Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1138
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18.03.2021 20:07 Відповісти
Є купа військових позашляховиків в Європі та США, потрібно лише купити!
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18.03.2021 21:07 Відповісти
Ти пропонуєш знову щоб Порошенко купив? Ти ж знаєш, що пріпіздєнт їзде виключно на вєлєсіпєді.
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18.03.2021 21:10 Відповісти
лучше корпорации богдан никто не справится...
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18.03.2021 20:08 Відповісти
на луаз движок дизель и чуток базу растянуть...всё
лучше корпорации богдан никто не справится
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18.03.2021 20:11 Відповісти
ЛуАЗ Порошенко ликвидировал и начал там собирать ВАЗы.
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19.03.2021 09:34 Відповісти
корпорація богдан все осилить..недарма їй дісталось ім,я славетного гетьмана...
а тобі, лише нік
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19.03.2021 09:50 Відповісти
Ленд Крузер 70 надо наладить сборку.
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18.03.2021 20:09 Відповісти
сразу видно оффроуд манияка)))
но это чуть не то
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18.03.2021 20:17 Відповісти
дорогой он слишком, а так машина что надо!
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18.03.2021 20:19 Відповісти
Різниця між жорогим і дешевим лише в тому, яка його кількість на ринку. А дійсно, скоріше сконструюють якісь дешеві Бобіки - 2.
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18.03.2021 21:33 Відповісти
На африканский рынок их собирают до сих пор , цена нового авто 37 тысяч вечнозеленых ( чуть дороже чем ЗСУ обходится Богдан) При заказе на государственном уровне с компанией TOYOTA можно поторговаться и сбить цену тысяч до 25-и . По качеству , надежности, простоте обслуживания и эксплуатационным характеристикам этой машине нет равных , а количество модификаций ( 3-х дверный , 5-и дверный , жесткая крыша , мягкая крыша ) позволяет использовать его практически для всех нужд армии. Но есть несколько "но" делающих это невозможным , во первых это никому на хрен не надо , во вторых при работе с японцами придется сохранять прозрачность и поэтому на этом много не распилишь и в третьих без распила оно вообще никому на хрен не надо .
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19.03.2021 13:12 Відповісти
хайлюкс
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18.03.2021 20:47 Відповісти
Министерство обороны начало процесс разработки нового внедорожника для нужд ВСУ, который должен заменить советские УАЗы Источник: https://censor.net/ru/n3254258

На запланированный бюджет проще закупить несколько Бентли Бентайга. Для руководства. А чего, чем не внедорожник?
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18.03.2021 20:09 Відповісти
Уже разработали програмное обеспечение для армии.. потратили 600 млн (сколько можно было детей онкобольных спасти) и оказалось что ПО никуда не годное.. чет мне посказывает, что и эта разработка будет именть такой же конец! Че там разрабатывать то, в мире полно автомобилей хороших, делайте как Китай (лидер экономики) покупаете, разбираете, добавляете 5 болтов, собираете и получаете свой внедорожник.. неее мы будем идти своим путем, годами, получив полно г а не автомобиль.. и потом все так же будем для армии покупать евробляхи, т.к. они в любом случае лучше чем новый отечественный автопром пиепец улыбает такой альтруизм!
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18.03.2021 20:11 Відповісти
ПО уже разработали. Понравилось наверно разрабатывать ...
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18.03.2021 20:11 Відповісти
може не нужно разарабатывать ничего? возьмите лицензию на какой нибудь европейский или американский военный автомобиль. так будет лучше. придумают какой нить велосипед ,деньги как всегда спи%дят .
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18.03.2021 20:12 Відповісти
Велосипед придумали перед выборами.
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18.03.2021 20:31 Відповісти
просто не понялі почєму бобікі спустя два годіка до сіх пор нє кріворогіє...
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18.03.2021 20:14 Відповісти
да не нужно ничего разрабатывать. купили у американцев и все ок. а то конечно все взяточники и казнокрады откликнулись
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18.03.2021 20:21 Відповісти
Откуда вы взяли, что у американцев лучшие внедорожники?
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18.03.2021 20:26 Відповісти
Ну вообще то они у них действительно самые лучшие ( если говорить о Хамви) Но есть несколько минусов - высокий расход и сложность в ремонте ( отсутствие запчастей и дюймовый инструмент) Из личного опыта - я был обладателем Паджеро , Фронтеры , 4Runner N130 , Патрола , Патфайндера , а на войне приходилось кататься на куче волонтерских корчей всех марок и расцветок ( Эльки , Навары , НП-300 , Тераны , Ниссан Пикап и даже Ленд Ровер как то водил не долго ) Так вот , ни один из них рядом с Хамви близко не стоит . Проблема в другом ,у дизельной Тераны расход около 10 литров и запчасти в любом магазине по японцам , поэтому она всегда на ходу , максимум три дня простоя , а у Хамви если полетел сайлентблок , то ждать месяц . Поэтому надо выбирать что важней и пытаться соблюсти баланс
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19.03.2021 13:27 Відповісти
автопром у нас есть
а машин нет...
судостроение есть - кораблей и суден нет
шо за дичь????
обьявите тендер среди бизнеса
дайте первым 5ти участникам по 5%
и будет вам авто, через 3 года
но это не наш путь...
спистеть не получится...
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18.03.2021 20:21 Відповісти
Судостроителей разогнали в корею, китай, францию, норвегию, германию и тд. Мы готтвы построить для Украины все,что угодно. Но нах мы кому нужны.
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18.03.2021 21:19 Відповісти
а я о чем?...
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18.03.2021 22:31 Відповісти
Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8294
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18.03.2021 20:22 Відповісти
Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1094
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18.03.2021 20:27 Відповісти
У свій час,кои почали випускати горбатого Зпорожця, на відкриття заводу приїхав М.С.Хрущов,такий пузатий,заліз в цю ********,одну ногу виставив на підлогу і дав інтерв'ю-Да,хорошая машина для рабочего класса! Я був малим і це бачив по чорно-білому теліку і запам'ятав. Я відел Хрущова!
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19.03.2021 07:35 Відповісти
а краз банкрот
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18.03.2021 20:22 Відповісти
только не краз...опять выдаст шо нить ревущее трехосное дизельное
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18.03.2021 20:28 Відповісти
Краз? А Черноморский, Николаевский судостроительный,ХСЗ?
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18.03.2021 21:22 Відповісти
ХТЗ, ЮМЗ...https://www.youtube.com/watch?v=J_eOjbyUq-E Це Чеський Z ETOR
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18.03.2021 22:49 Відповісти
Вы о чем?
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19.03.2021 00:06 Відповісти
уже є такий. gelandewagen
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18.03.2021 20:46 Відповісти
главное ,что бы место,не проклятое было .
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18.03.2021 20:49 Відповісти
И назовут они этот джип "Зебил-2", первый уже есть, он в телевизоре страной руководит.
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18.03.2021 20:53 Відповісти
Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1083

Заметьте. Уже покрашен в базовый цвет. Осталось пятна, под местность, наляпать. Ляпота.
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18.03.2021 20:58 Відповісти
Купят за 20 тысяч у китайцев,разукрасят пятнами и продадут армии за 60.
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18.03.2021 21:04 Відповісти
шоб гусли и не брал снаряд танка керамика метр брони сверху эбоксидка слоями и титан 4х4
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18.03.2021 21:07 Відповісти
"Стартовал процесс" отмывки лавэ. Следим за их руками и своими карманами.
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18.03.2021 21:32 Відповісти
какой нах внедорожник? только пикап и бронированный. уже есть такой.Новатор.Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7102
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18.03.2021 21:41 Відповісти
Не интересно. Нет распила
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18.03.2021 22:20 Відповісти
Таке чудо не для генеральсих задів.Міноборони повинно замовити для начальства! Щоб і м'якенько і безпечно.
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19.03.2021 07:40 Відповісти
*... стартовал процесс разработки...*. То ли оторжаться, или стёбу подкинуть? Но что то в этот раз не прёт. Как же всё настохерело!
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18.03.2021 21:44 Відповісти
Досить купити ліцензію на вузлову зборку чогось часом випробуваного і недорого. Україна, як і СССР ніколи не були автомобільними державами. Ніколи!
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18.03.2021 21:44 Відповісти
тут нужно что бы машина подходила и для ВСУ и для МВС и МЧС, Погранцов с модификацией на 5 и на 8 посадочных мест, кузов длинней как у больших джипов, так может и автопром запустить можно будет
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18.03.2021 22:18 Відповісти
Очередной попил... Попытка изобрести свой велосипед.. Ну-ну
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18.03.2021 22:19 Відповісти
А чем новатор плох?
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18.03.2021 22:45 Відповісти
"..начало процесс разработки нового внедорожника..", НУ НЕ ДЕБИЛЫ ЛИ ???? Инженеры!

Купите тот же ФОРД РЕНДЖЕР что, например, покупает Франция в военном варианте. Там уже есть серийная линия, цена дешевая, машина хорошая, есть запчасти...
Не, им возми и разрабатывай втридорога с неопределенным результатом и временем поставки... Коррупционные мрази ! Опять какой то китайский хлам втридорога будут впаривать.... ууууууууууууу ГИИИИИДДДДДИИИОТЫ !!!!!!!!!!!!!!!
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19.03.2021 00:16 Відповісти
был когда то вепрь вроде
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19.03.2021 01:17 Відповісти
Стартував процес розробки нового позашляховика для ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3873

2 года назад - эту машинку планировали собирать. Атмосферник, непрехотлив, прост, надежен-но ВСЁ пошло не так.
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19.03.2021 01:35 Відповісти
Сделали бы Волынянку размером с гелик ,правильно усовершенствованую.
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19.03.2021 02:04 Відповісти
Так вроде ж были бронированные лендкрузеры. Или то что на нацгвардию и внутренние войска для армии не подходит? Рюкаки не той системы?
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19.03.2021 07:35 Відповісти
А как же дозор-б?
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19.03.2021 07:36 Відповісти
Которым польша очень заинтересовалась? Или снова распил?
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19.03.2021 07:37 Відповісти
Який це вже за рахунком? Їх же розробляли пачками, задовбешся рахувати.
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19.03.2021 12:08 Відповісти
О чём вы трындите?
Верховная Рада, млять, не смогла добиться разработки вменяемой кнопки ДЛЯ СЕБЯ!
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19.03.2021 12:57 Відповісти
Фирмы типа "Рога и Копыта" приступили к распилу ...
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19.03.2021 13:13 Відповісти
 
 