Стартував процес розробки нового позашляховика для ЗСУ, - Міноборони

Міністерство оборони розпочало процес розробки нового позашляховика для потреб ЗСУ, який має замінити радянські УАЗи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Першим практичним кроком щодо розроблення нового легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб Збройних Сил України стала установча нарада щодо відкриття однойменної дослідно-конструкторської роботи, що відбулася сьогодні, 18 березня. Захід пройшов під головуванням заступника Міністра оборони України Олександра Миронюка за участі представників підприємств і установ, які відгукнулися на оголошення оборонного відомства та надали свої заявки", - говориться в повідомленні.

До роботи над проектом приєдналися ТОВ "ПРОТЕКТ ІНЖИНІРИНГ"; ТОВ "ВІДІ ЮНІКОМЕРС"; ТОВ "УКРАЇНСЬКА БРОНЕТЕХНІКА"; ТОВ "Конструкторсько-виробниче підприємство "CИНЕРГІЯ"; ВАТ "УКРАВТОБУСПРОМ" і Міжнародний аналітичний центр права "НГО МАЦП".

"Ми вперше проводимо настільки прозорі процедури, публічно надаючи право широкому загалу розробників у здоровій конкуренції розробити армійський автомобіль для вітчизняного війська. Очікуємо, що у термін до 1 липня цього року учасники виконають необхідний перелік умов та повідомлять про це Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України,– зазначив Миронюк.

Дослідно-конструкторської роботи планується здійснюватися за обігові кошти виконавців відповідно до державних стандартів України та тактико-технічного завдання наданого Міністерством оборони України. Науково-технічне супроводження проєкту здійснюватиме Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗСУ.

Дослідні зразки легкового автомобіля підвищеної прохідності складуть "заліки" під час державних випробувань. Для участі у комісії державних випробувань будуть залучені представники широкого кола підрозділів оборонного відомства, Генерального штабу та представники виробників дослідних зразків.

Рішення щодо перспективного варіанту автомобіля для прийняття на озброєння та закупівлі для оновлення парку автомобільної техніки буде прийнято на підставі рекомендацій державної комісії за результатом державних випробувань.

Читайте також: Мобільний банно-пральний модуль для ЗСУ проходить завершальну стадію державних випробувань. ФОТО