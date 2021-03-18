Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны
Министерство обороны начало процесс разработки нового внедорожника для нужд ВСУ, который должен заменить советские УАЗы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Первым практическим шагом по разработке нового легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных сил Украины стало учредительное совещание по открытию одноименной опытно-конструкторской работы, которое состоялось сегодня, 18 марта. Мероприятие прошло под председательством заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка с участием представителей предприятий и учреждений, которые откликнулись на объявление оборонного ведомства и предоставили свои заявки", - говорится в сообщении.
К работе над проектом присоединились ТОВ "Протект инжиринг", ТОВ "Види Юникомерс", ТОВ "Украинская бронетехника", ТОВ "Конструкторско-производственное предприятие "Синергия", ОАО "Укравтобуспром" и Международный аналитический центр права "НГО МАЦП".
"Мы впервые проводим столь прозрачные процедуры, публично предоставляя широкой общественности разработчиков в здоровой конкуренции разработать армейский автомобиль для отечественной армии. Ожидаем, что в срок до 1 июля этого года участники выполнят необходимый перечень условий и сообщат об этом в Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины", - отметил Миронюк.
Исследовательски-конструкторскую работу планируется проводить за счет оборотных средств исполнителей в соответствии с государственными стандартами Украины и тактико-техническим заданием, предоставленным Минобороны. Научно-техническое сопровождение осуществит Центральный научно-исследовательский институт вооружений и военной техники ВСУ.
Опытные образцы легкового автомобиля повышенной проходимости пройдут государственные испытания. Для участия в комиссии государственных испытаний будут привлечены представители широкого круга подразделений оборонного ведомства, Генерального штаба и представители производителей опытных образцов.
Решение по перспективному варианту автомобиля для принятия на вооружение и закупки для обновления парка автомобильной техники будет принято на основании рекомендаций государственной комиссии по результатам государственных испытаний.
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лучше корпорации богдан никто не справится
а тобі, лише нік
но это чуть не то
На запланированный бюджет проще закупить несколько Бентли Бентайга. Для руководства. А чего, чем не внедорожник?
а машин нет...
судостроение есть - кораблей и суден нет
шо за дичь????
обьявите тендер среди бизнеса
дайте первым 5ти участникам по 5%
и будет вам авто, через 3 года
но это не наш путь...
спистеть не получится...
Заметьте. Уже покрашен в базовый цвет. Осталось пятна, под местность, наляпать. Ляпота.
Купите тот же ФОРД РЕНДЖЕР что, например, покупает Франция в военном варианте. Там уже есть серийная линия, цена дешевая, машина хорошая, есть запчасти...
Не, им возми и разрабатывай втридорога с неопределенным результатом и временем поставки... Коррупционные мрази ! Опять какой то китайский хлам втридорога будут впаривать.... ууууууууууууу ГИИИИИДДДДДИИИОТЫ !!!!!!!!!!!!!!!
2 года назад - эту машинку планировали собирать. Атмосферник, непрехотлив, прост, надежен-но ВСЁ пошло не так.
Верховная Рада, млять, не смогла добиться разработки вменяемой кнопки ДЛЯ СЕБЯ!