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Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны

Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны

Министерство обороны начало процесс разработки нового внедорожника для нужд ВСУ, который должен заменить советские УАЗы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Первым практическим шагом по разработке нового легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных сил Украины стало учредительное совещание по открытию одноименной опытно-конструкторской работы, которое состоялось сегодня, 18 марта. Мероприятие прошло под председательством заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка с участием представителей предприятий и учреждений, которые откликнулись на объявление оборонного ведомства и предоставили свои заявки", - говорится в сообщении.

К работе над проектом присоединились ТОВ "Протект инжиринг", ТОВ "Види Юникомерс", ТОВ "Украинская бронетехника", ТОВ "Конструкторско-производственное предприятие "Синергия", ОАО "Укравтобуспром" и Международный аналитический центр права "НГО МАЦП".

"Мы впервые проводим столь прозрачные процедуры, публично предоставляя широкой общественности разработчиков в здоровой конкуренции разработать армейский автомобиль для отечественной армии. Ожидаем, что в срок до 1 июля этого года участники выполнят необходимый перечень условий и сообщат об этом в Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины", - отметил Миронюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны ищет замену советскому внедорожнику УАЗ, - Таран

Исследовательски-конструкторскую работу планируется проводить за счет оборотных средств исполнителей в соответствии с государственными стандартами Украины и тактико-техническим заданием, предоставленным Минобороны. Научно-техническое сопровождение осуществит Центральный научно-исследовательский институт вооружений и военной техники ВСУ.

Опытные образцы легкового автомобиля повышенной проходимости пройдут государственные испытания. Для участия в комиссии государственных испытаний будут привлечены представители широкого круга подразделений оборонного ведомства, Генерального штаба и представители производителей опытных образцов.

Решение по перспективному варианту автомобиля для принятия на вооружение и закупки для обновления парка автомобильной техники будет принято на основании рекомендаций государственной комиссии по результатам государственных испытаний.

Также смотрите: Мобильный банно-прачечный модуль для ВСУ проходит завершающую стадию государственных испытаний. ФОТО

Автор: 

авто (4203) Минобороны (9312) оборона (5203)


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Топ комментарии
+13
може не нужно разарабатывать ничего? возьмите лицензию на какой нибудь европейский или американский военный автомобиль. так будет лучше. придумают какой нить велосипед ,деньги как всегда спи%дят .
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18.03.2021 20:12
+9
Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1138
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18.03.2021 20:07
+9
Уже разработали програмное обеспечение для армии.. потратили 600 млн (сколько можно было детей онкобольных спасти) и оказалось что ПО никуда не годное.. чет мне посказывает, что и эта разработка будет именть такой же конец! Че там разрабатывать то, в мире полно автомобилей хороших, делайте как Китай (лидер экономики) покупаете, разбираете, добавляете 5 болтов, собираете и получаете свой внедорожник.. неее мы будем идти своим путем, годами, получив полно г а не автомобиль.. и потом все так же будем для армии покупать евробляхи, т.к. они в любом случае лучше чем новый отечественный автопром пиепец улыбает такой альтруизм!
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18.03.2021 20:11
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Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1138
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18.03.2021 20:07 Ответить
Є купа військових позашляховиків в Європі та США, потрібно лише купити!
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18.03.2021 21:07 Ответить
Ти пропонуєш знову щоб Порошенко купив? Ти ж знаєш, що пріпіздєнт їзде виключно на вєлєсіпєді.
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18.03.2021 21:10 Ответить
лучше корпорации богдан никто не справится...
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18.03.2021 20:08 Ответить
на луаз движок дизель и чуток базу растянуть...всё
лучше корпорации богдан никто не справится
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18.03.2021 20:11 Ответить
ЛуАЗ Порошенко ликвидировал и начал там собирать ВАЗы.
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19.03.2021 09:34 Ответить
корпорація богдан все осилить..недарма їй дісталось ім,я славетного гетьмана...
а тобі, лише нік
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19.03.2021 09:50 Ответить
Ленд Крузер 70 надо наладить сборку.
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18.03.2021 20:09 Ответить
сразу видно оффроуд манияка)))
но это чуть не то
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18.03.2021 20:17 Ответить
дорогой он слишком, а так машина что надо!
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18.03.2021 20:19 Ответить
Різниця між жорогим і дешевим лише в тому, яка його кількість на ринку. А дійсно, скоріше сконструюють якісь дешеві Бобіки - 2.
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18.03.2021 21:33 Ответить
На африканский рынок их собирают до сих пор , цена нового авто 37 тысяч вечнозеленых ( чуть дороже чем ЗСУ обходится Богдан) При заказе на государственном уровне с компанией TOYOTA можно поторговаться и сбить цену тысяч до 25-и . По качеству , надежности, простоте обслуживания и эксплуатационным характеристикам этой машине нет равных , а количество модификаций ( 3-х дверный , 5-и дверный , жесткая крыша , мягкая крыша ) позволяет использовать его практически для всех нужд армии. Но есть несколько "но" делающих это невозможным , во первых это никому на хрен не надо , во вторых при работе с японцами придется сохранять прозрачность и поэтому на этом много не распилишь и в третьих без распила оно вообще никому на хрен не надо .
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19.03.2021 13:12 Ответить
хайлюкс
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18.03.2021 20:47 Ответить
Министерство обороны начало процесс разработки нового внедорожника для нужд ВСУ, который должен заменить советские УАЗы Источник: https://censor.net/ru/n3254258

На запланированный бюджет проще закупить несколько Бентли Бентайга. Для руководства. А чего, чем не внедорожник?
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18.03.2021 20:09 Ответить
Уже разработали програмное обеспечение для армии.. потратили 600 млн (сколько можно было детей онкобольных спасти) и оказалось что ПО никуда не годное.. чет мне посказывает, что и эта разработка будет именть такой же конец! Че там разрабатывать то, в мире полно автомобилей хороших, делайте как Китай (лидер экономики) покупаете, разбираете, добавляете 5 болтов, собираете и получаете свой внедорожник.. неее мы будем идти своим путем, годами, получив полно г а не автомобиль.. и потом все так же будем для армии покупать евробляхи, т.к. они в любом случае лучше чем новый отечественный автопром пиепец улыбает такой альтруизм!
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18.03.2021 20:11 Ответить
ПО уже разработали. Понравилось наверно разрабатывать ...
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18.03.2021 20:11 Ответить
може не нужно разарабатывать ничего? возьмите лицензию на какой нибудь европейский или американский военный автомобиль. так будет лучше. придумают какой нить велосипед ,деньги как всегда спи%дят .
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18.03.2021 20:12 Ответить
Велосипед придумали перед выборами.
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18.03.2021 20:31 Ответить
просто не понялі почєму бобікі спустя два годіка до сіх пор нє кріворогіє...
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18.03.2021 20:14 Ответить
да не нужно ничего разрабатывать. купили у американцев и все ок. а то конечно все взяточники и казнокрады откликнулись
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18.03.2021 20:21 Ответить
Откуда вы взяли, что у американцев лучшие внедорожники?
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18.03.2021 20:26 Ответить
Ну вообще то они у них действительно самые лучшие ( если говорить о Хамви) Но есть несколько минусов - высокий расход и сложность в ремонте ( отсутствие запчастей и дюймовый инструмент) Из личного опыта - я был обладателем Паджеро , Фронтеры , 4Runner N130 , Патрола , Патфайндера , а на войне приходилось кататься на куче волонтерских корчей всех марок и расцветок ( Эльки , Навары , НП-300 , Тераны , Ниссан Пикап и даже Ленд Ровер как то водил не долго ) Так вот , ни один из них рядом с Хамви близко не стоит . Проблема в другом ,у дизельной Тераны расход около 10 литров и запчасти в любом магазине по японцам , поэтому она всегда на ходу , максимум три дня простоя , а у Хамви если полетел сайлентблок , то ждать месяц . Поэтому надо выбирать что важней и пытаться соблюсти баланс
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19.03.2021 13:27 Ответить
автопром у нас есть
а машин нет...
судостроение есть - кораблей и суден нет
шо за дичь????
обьявите тендер среди бизнеса
дайте первым 5ти участникам по 5%
и будет вам авто, через 3 года
но это не наш путь...
спистеть не получится...
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18.03.2021 20:21 Ответить
Судостроителей разогнали в корею, китай, францию, норвегию, германию и тд. Мы готтвы построить для Украины все,что угодно. Но нах мы кому нужны.
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18.03.2021 21:19 Ответить
а я о чем?...
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18.03.2021 22:31 Ответить
Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8294
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18.03.2021 20:22 Ответить
Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1094
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18.03.2021 20:27 Ответить
У свій час,кои почали випускати горбатого Зпорожця, на відкриття заводу приїхав М.С.Хрущов,такий пузатий,заліз в цю ********,одну ногу виставив на підлогу і дав інтерв'ю-Да,хорошая машина для рабочего класса! Я був малим і це бачив по чорно-білому теліку і запам'ятав. Я відел Хрущова!
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19.03.2021 07:35 Ответить
а краз банкрот
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18.03.2021 20:22 Ответить
только не краз...опять выдаст шо нить ревущее трехосное дизельное
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18.03.2021 20:28 Ответить
Краз? А Черноморский, Николаевский судостроительный,ХСЗ?
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18.03.2021 21:22 Ответить
ХТЗ, ЮМЗ...https://www.youtube.com/watch?v=J_eOjbyUq-E Це Чеський Z ETOR
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18.03.2021 22:49 Ответить
Вы о чем?
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19.03.2021 00:06 Ответить
уже є такий. gelandewagen
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18.03.2021 20:46 Ответить
главное ,что бы место,не проклятое было .
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18.03.2021 20:49 Ответить
И назовут они этот джип "Зебил-2", первый уже есть, он в телевизоре страной руководит.
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18.03.2021 20:53 Ответить
Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1083

Заметьте. Уже покрашен в базовый цвет. Осталось пятна, под местность, наляпать. Ляпота.
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18.03.2021 20:58 Ответить
Купят за 20 тысяч у китайцев,разукрасят пятнами и продадут армии за 60.
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18.03.2021 21:04 Ответить
шоб гусли и не брал снаряд танка керамика метр брони сверху эбоксидка слоями и титан 4х4
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18.03.2021 21:07 Ответить
"Стартовал процесс" отмывки лавэ. Следим за их руками и своими карманами.
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18.03.2021 21:32 Ответить
какой нах внедорожник? только пикап и бронированный. уже есть такой.Новатор.Стартовал процесс разработки нового внедорожника для ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7102
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18.03.2021 21:41 Ответить
Не интересно. Нет распила
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18.03.2021 22:20 Ответить
Таке чудо не для генеральсих задів.Міноборони повинно замовити для начальства! Щоб і м'якенько і безпечно.
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19.03.2021 07:40 Ответить
*... стартовал процесс разработки...*. То ли оторжаться, или стёбу подкинуть? Но что то в этот раз не прёт. Как же всё настохерело!
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18.03.2021 21:44 Ответить
Досить купити ліцензію на вузлову зборку чогось часом випробуваного і недорого. Україна, як і СССР ніколи не були автомобільними державами. Ніколи!
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18.03.2021 21:44 Ответить
тут нужно что бы машина подходила и для ВСУ и для МВС и МЧС, Погранцов с модификацией на 5 и на 8 посадочных мест, кузов длинней как у больших джипов, так может и автопром запустить можно будет
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18.03.2021 22:18 Ответить
Очередной попил... Попытка изобрести свой велосипед.. Ну-ну
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18.03.2021 22:19 Ответить
А чем новатор плох?
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18.03.2021 22:45 Ответить
"..начало процесс разработки нового внедорожника..", НУ НЕ ДЕБИЛЫ ЛИ ???? Инженеры!

Купите тот же ФОРД РЕНДЖЕР что, например, покупает Франция в военном варианте. Там уже есть серийная линия, цена дешевая, машина хорошая, есть запчасти...
Не, им возми и разрабатывай втридорога с неопределенным результатом и временем поставки... Коррупционные мрази ! Опять какой то китайский хлам втридорога будут впаривать.... ууууууууууууу ГИИИИИДДДДДИИИОТЫ !!!!!!!!!!!!!!!
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19.03.2021 00:16 Ответить
был когда то вепрь вроде
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19.03.2021 01:17 Ответить
Стартував процес розробки нового позашляховика для ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3873

2 года назад - эту машинку планировали собирать. Атмосферник, непрехотлив, прост, надежен-но ВСЁ пошло не так.
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19.03.2021 01:35 Ответить
Сделали бы Волынянку размером с гелик ,правильно усовершенствованую.
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19.03.2021 02:04 Ответить
Так вроде ж были бронированные лендкрузеры. Или то что на нацгвардию и внутренние войска для армии не подходит? Рюкаки не той системы?
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19.03.2021 07:35 Ответить
А как же дозор-б?
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19.03.2021 07:36 Ответить
Которым польша очень заинтересовалась? Или снова распил?
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19.03.2021 07:37 Ответить
Який це вже за рахунком? Їх же розробляли пачками, задовбешся рахувати.
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19.03.2021 12:08 Ответить
О чём вы трындите?
Верховная Рада, млять, не смогла добиться разработки вменяемой кнопки ДЛЯ СЕБЯ!
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19.03.2021 12:57 Ответить
Фирмы типа "Рога и Копыта" приступили к распилу ...
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19.03.2021 13:13 Ответить
 
 