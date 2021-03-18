Мендель більше не вестиме шоу "Погляд з Банкової", - заява каналу "Дом"

Державний телеканал "Дом" вибачився за те, що ввів в оману глядачів, проанонсувавши, що прессекретарка президента Юлія Мендель буде ведучою в програмі "Погляд з Банкової з Юлією Мендель".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві каналу.

У тексті зазначається: "Телеканал "Дом" запускає нову серію програм "Взгляд с Банковой" в якій головними діючими особами виступають стейкхолдери, пов’язані з Офісом президента.

Піонеркою стала прессекретарка президента Юлія Мендель, яка погодилась спеціально для аудиторій каналу з тимчасово окупованих територій і Донецької та Луганської областей надавати відповіді на питання як речниця президента та пояснювати позицію влади щодо актуальних для наших глядачів тем.

В наступних епізодах серії програм "Взгляд с Банковой" запланована поява інших стейкхолдерів або речників представників влади в якості запрошених гостей або експертів.

Також у заяві підкреслюється: "З метою недопущення подвійних трактувань участі Юлії Мендель або інших запрошених гостей та експертів у проєктах каналу повідомляємо, що пілотна версія, яку було представлено в соціальних мережах 15 березня, мала на меті залучити увагу аудиторії та отримати зворотній зв’язок на вказаний номер телефону.

Ефірний перший епізод проєкту "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" виходить в ефір телеканалу "Дом" у неділю, 21 березня, о 20:05 за київським часом. На сайті телеканалу можна стежити за прямою трансляцією.

Ми врахували думки аудіторій і жалкуємо, що могли ввести в оману частину підписників наших соціальних мереж щодо участі пані Мендель в проєкті в якості ведучої на телеканалі. Просимо вибачення за те, що одразу не внесли ясності щодо цього питання. Ми врахували критику та наполягаємо на тому, що всі запрошені спікери та експерти обмежені питаннями ведучих або журналістів. Редакція невпинно повторює, що наша діяльність базується на принципах Кодексу етики українського журналіста".

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