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Новини
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Мендель більше не вестиме шоу "Погляд з Банкової", - заява каналу "Дом"

Мендель більше не вестиме шоу

Державний телеканал "Дом" вибачився за те, що ввів в оману глядачів, проанонсувавши, що прессекретарка президента Юлія Мендель буде ведучою в програмі "Погляд з Банкової з Юлією Мендель".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві каналу.

У тексті зазначається: "Телеканал "Дом" запускає нову серію програм "Взгляд с Банковой" в якій головними діючими особами виступають стейкхолдери, пов’язані з Офісом президента.

Піонеркою стала прессекретарка президента Юлія Мендель, яка погодилась спеціально для аудиторій каналу з тимчасово окупованих територій і Донецької та Луганської областей надавати відповіді на питання як речниця президента та пояснювати позицію влади щодо актуальних для наших глядачів тем.

В наступних епізодах серії програм "Взгляд с Банковой" запланована поява інших стейкхолдерів або речників представників влади в якості запрошених гостей або експертів.

Також у заяві підкреслюється: "З метою недопущення подвійних трактувань участі Юлії Мендель або інших запрошених гостей та експертів у проєктах каналу повідомляємо, що пілотна версія, яку було представлено в соціальних мережах 15 березня, мала на меті залучити увагу аудиторії та отримати зворотній зв’язок на вказаний номер телефону.

Ефірний перший епізод проєкту "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" виходить в ефір телеканалу "Дом" у неділю, 21 березня, о 20:05 за київським часом. На сайті телеканалу можна стежити за прямою трансляцією.

Ми врахували думки аудіторій і жалкуємо, що могли ввести в оману частину підписників наших соціальних мереж щодо участі пані Мендель в проєкті в якості ведучої на телеканалі. Просимо вибачення за те, що одразу не внесли ясності щодо цього питання. Ми врахували критику та наполягаємо на тому, що всі запрошені спікери та експерти обмежені питаннями ведучих або журналістів. Редакція невпинно повторює, що наша діяльність базується на принципах Кодексу етики українського журналіста".

Дивіться також: ТВ-шоу "Погляд з Банкової з Юлією Мендель" за 2 дні набрало понад 10 тисяч дизлайків і 585 лайків від користувачів Youtube. ВIДЕО

Автор: 

канал (115) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+40
ясен хр.15000 дизов
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18.03.2021 21:46
+31
Я навіть знаю чому!

Мендель проведет только одну передачу "Взгляд с Банковой", а дальше ведущими будут "другие стейкхолдеры", - заявление канала "Дом" - Цензор.НЕТ 3150
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18.03.2021 21:46
+25
Мендель всьо!

Мендель проведет только одну передачу "Взгляд с Банковой", а дальше ведущими будут "другие стейкхолдеры", - заявление канала "Дом" - Цензор.НЕТ 6174
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18.03.2021 21:57
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- Таварищ Буденный, вам нравится Мандель?
- Дык ента ж смотря какой!
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19.03.2021 08:47 Відповісти
кому интересно, чтт делает эта шалава ?
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19.03.2021 09:05 Відповісти
а по украински или по русскому как будет стейкхолдер? это продолжение гиперлупа и саунд-мастера из новой винтовки? или так значимости больше. стейкхолдер... и сразу все в тупике и важно вау. ничего себе аж стейкхолдер..
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19.03.2021 10:17 Відповісти
Епічний просер, як каже ******* молодь. Куриця вона і є куриця, у які її лахи не наряджай. Ржунімагу
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19.03.2021 10:22 Відповісти
Тваю мать!
"стейкхолдеры, связанные с Офисом президента." - это повара?
И какие стейки они будут держать?
В смысле степени прожарки?
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19.03.2021 11:04 Відповісти
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