Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ

Сенат США затвердив дипломата, президента Фонду Карнегі за міжнародний мир Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Бернса на цю посаду висунув президент Джо Байден - через його дипломатичний досвід, зокрема в Росії, і "можливої здатності відновити довіру до спецслужб після президентства Дональда Трампа", як повідомили джерела CNN, "знайомі з цим питанням". Байден підкреслював, що Бернс розділяє його переконаність у тому, що розвідка має бути аполітичною.

Телеканал зазначає, що в Сенаті за Бернса проголосували одноголосно і він отримав схвалення обох партій під час слухань щодо затвердження кандидатури в лютому. Його кандидатура ні у кого не викликала заперечень, але його затвердження Сенатом було заблоковано сенатором-республіканцем Тедом Крузом. Республіканці вимагали від адміністрації Байдена ввести санкції, щоб зупинити завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2" між Росією і Німеччиною.

Читайте також: Сенатор від Техасу Круз блокував призначення главою ЦРУ Бернса, вимагаючи нових санкцій проти "Північного потоку-2"