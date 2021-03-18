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Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ

Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ

Сенат США затвердив дипломата, президента Фонду Карнегі за міжнародний мир Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Бернса на цю посаду висунув президент Джо Байден - через його дипломатичний досвід, зокрема в Росії, і "можливої здатності відновити довіру до спецслужб після президентства Дональда Трампа", як повідомили джерела CNN, "знайомі з цим питанням". Байден підкреслював, що Бернс розділяє його переконаність у тому, що розвідка має бути аполітичною.

Телеканал зазначає, що в Сенаті за Бернса проголосували одноголосно і він отримав схвалення обох партій під час слухань щодо затвердження кандидатури в лютому. Його кандидатура ні у кого не викликала заперечень, але його затвердження Сенатом було заблоковано сенатором-республіканцем Тедом Крузом. Республіканці вимагали від адміністрації Байдена ввести санкції, щоб зупинити завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2" між Росією і Німеччиною.

Читайте також: Сенатор від Техасу Круз блокував призначення главою ЦРУ Бернса, вимагаючи нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Автор: 

ЦРУ (140) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+7
Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ - Цензор.НЕТ 848
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18.03.2021 23:56
+6
Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ - Цензор.НЕТ 729
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18.03.2021 23:53
+4
Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ - Цензор.НЕТ 8615
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18.03.2021 23:51
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Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ - Цензор.НЕТ 8615
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18.03.2021 23:51 Відповісти
ХЛО і вбивця
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19.03.2021 08:37 Відповісти
Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ - Цензор.НЕТ 729
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18.03.2021 23:53 Відповісти
..и шо..??- клоун-марионетка..???- так на это ровно нихто, включно, не обидится...)))
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19.03.2021 00:31 Відповісти
Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ - Цензор.НЕТ 848
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18.03.2021 23:56 Відповісти


ЕРМАК РУПОР КРЕМЛЯ В УКРАИНЕ.
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19.03.2021 00:02 Відповісти
О !!!
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19.03.2021 00:15 Відповісти
НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕГО В ВОЙНЕ ЧЕМ ХОРОШЕЙ ТОЧЕЧНОЙ ОПЕРАЦИИ !)
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19.03.2021 00:16 Відповісти
Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ - Цензор.НЕТ 4094
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19.03.2021 00:18 Відповісти
ну очень грамотное назначение)))))))))))))))
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19.03.2021 00:29 Відповісти
Что о нем известно?
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19.03.2021 00:30 Відповісти
Якщо був послом в мордорі то може буде мочити ***** в сортирі?
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19.03.2021 01:15 Відповісти
Що він був послом за поребриком - це у статті написано. Але це нічого не значить.
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19.03.2021 11:39 Відповісти
с козырей заходит Байден)))
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19.03.2021 01:54 Відповісти
Путин по Украине тоже с сыночка кагебистского дипломата пошел - Козыря)
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19.03.2021 02:39 Відповісти
Школа Кремля для американцев - загляни в глаза рашистскому дипломату , увидишь там КАДЖИБИ !
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19.03.2021 02:37 Відповісти
той школы давно нет
да и небыло особо
все что насосала разведка - это корм который цру им скормили
а kgb - это сокира для местных кацев
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19.03.2021 02:51 Відповісти
 
 