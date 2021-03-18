РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4424 посетителя онлайн
Новости
4 431 17

Сенат США назначил бывшего посла в России Бернса директором ЦРУ

Сенат США назначил бывшего посла в России Бернса директором ЦРУ

Сенат США утвердил дипломата, президента Фонда Карнеги за международный мир Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Бернса на эту должность выдвинул президент Джо Байден – из-за его дипломатического опыта, в том числе в России, и "предполагаемой способности восстановить доверие к спецслужбам после президентства Дональда Трампа", как сообщили источники CNN, "знакомые с этим вопросом". Байден подчеркивал, что Бернс разделяет его убежденность в том, что разведка должна быть аполитичной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден выдвинул на пост директора ЦРУ экс-посла США в России Уильяма Бернса, - Белый дом

Телеканал отмечает, что в Сенате за Бернса проголосовали единогласно и он получил одобрение обеих партий во время слушаний по утверждению кандидатуры в феврале. Его кандидатура ни у кого не вызывала возражений, но его утверждение Сенатом было заблокировано сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Республиканцы требовали от администрации Байдена ввести санкции, чтобы остановить завершение строительства трубопровода "Северный поток – 2" между Россией и Германией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2"

Автор: 

ЦРУ (214) Бернс Уильям (51)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ - Цензор.НЕТ 848
показать весь комментарий
18.03.2021 23:56
+6
Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ - Цензор.НЕТ 729
показать весь комментарий
18.03.2021 23:53
+4
Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ - Цензор.НЕТ 8615
показать весь комментарий
18.03.2021 23:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ - Цензор.НЕТ 8615
показать весь комментарий
18.03.2021 23:51 Ответить
ХЛО і вбивця
показать весь комментарий
19.03.2021 08:37 Ответить
Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ - Цензор.НЕТ 729
показать весь комментарий
18.03.2021 23:53 Ответить
..и шо..??- клоун-марионетка..???- так на это ровно нихто, включно, не обидится...)))
показать весь комментарий
19.03.2021 00:31 Ответить
Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ - Цензор.НЕТ 848
показать весь комментарий
18.03.2021 23:56 Ответить


ЕРМАК РУПОР КРЕМЛЯ В УКРАИНЕ.
показать весь комментарий
19.03.2021 00:02 Ответить
О !!!
показать весь комментарий
19.03.2021 00:15 Ответить
НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕГО В ВОЙНЕ ЧЕМ ХОРОШЕЙ ТОЧЕЧНОЙ ОПЕРАЦИИ !)
показать весь комментарий
19.03.2021 00:16 Ответить
Сенат США призначив колишнього посла в Росії Бернса директором ЦРУ - Цензор.НЕТ 4094
показать весь комментарий
19.03.2021 00:18 Ответить
ну очень грамотное назначение)))))))))))))))
показать весь комментарий
19.03.2021 00:29 Ответить
Что о нем известно?
показать весь комментарий
19.03.2021 00:30 Ответить
Якщо був послом в мордорі то може буде мочити ***** в сортирі?
показать весь комментарий
19.03.2021 01:15 Ответить
Що він був послом за поребриком - це у статті написано. Але це нічого не значить.
показать весь комментарий
19.03.2021 11:39 Ответить
с козырей заходит Байден)))
показать весь комментарий
19.03.2021 01:54 Ответить
Путин по Украине тоже с сыночка кагебистского дипломата пошел - Козыря)
показать весь комментарий
19.03.2021 02:39 Ответить
Школа Кремля для американцев - загляни в глаза рашистскому дипломату , увидишь там КАДЖИБИ !
показать весь комментарий
19.03.2021 02:37 Ответить
той школы давно нет
да и небыло особо
все что насосала разведка - это корм который цру им скормили
а kgb - это сокира для местных кацев
показать весь комментарий
19.03.2021 02:51 Ответить
 
 