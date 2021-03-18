Сенат США назначил бывшего посла в России Бернса директором ЦРУ

Сенат США утвердил дипломата, президента Фонда Карнеги за международный мир Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.



Бернса на эту должность выдвинул президент Джо Байден – из-за его дипломатического опыта, в том числе в России, и "предполагаемой способности восстановить доверие к спецслужбам после президентства Дональда Трампа", как сообщили источники CNN, "знакомые с этим вопросом". Байден подчеркивал, что Бернс разделяет его убежденность в том, что разведка должна быть аполитичной.

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Телеканал отмечает, что в Сенате за Бернса проголосовали единогласно и он получил одобрение обеих партий во время слушаний по утверждению кандидатуры в феврале. Его кандидатура ни у кого не вызывала возражений, но его утверждение Сенатом было заблокировано сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Республиканцы требовали от администрации Байдена ввести санкции, чтобы остановить завершение строительства трубопровода "Северный поток – 2" между Россией и Германией.

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