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Україна має стати одним із центрів продуктової безпеки для світу, - Шмигаль

Україна має стати одним із центрів продуктової безпеки для світу, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна має стати одним із центрів продуктової безпеки для світу.

"Україна третій рік поспіль покращує показники аграрного експорту, а Німеччина стабільно входить до десятки країн-імпортерів української аграрної продукції. Нашим пріоритетом залишається розвиток сільськогосподарського сектору. Йдеться про відкриття і лібералізацію ринку землі, поліпшення меліоративної інфраструктури, збільшення виробництва високомаржинальної продукції, поліпшення якості і безпеки українських продуктів харчування. Україна повинна стати одним з центрів продуктової безпеки для світу, і ми закликаємо інвестувати в це спільно", - сказав Шмигаль у ході четвертого українсько-німецького економічного форуму в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, прем'єр повідомив, що Україна налагоджує бізнесове IT-партнерство і сподівається, що німецька сторона сприйме ідею формалізації такого співробітництва на міжурядовому рівні.

Шмигаль також повідомив про намір уряду за підтримки Німеччини почати кілька пілотних проєктів з трансформації вугільних регіонів в 2021 році.

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Автор: 

АПК (116) Німеччина (7345) сільське господарство (724) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+8
Ага землю всю продадите ради своей личной наживы слова и дело разные вещи
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19.03.2021 12:13
+7
Шмигаль,ти краще розкажи що від цього поращення поімеєт кріпак на селі?!
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19.03.2021 12:15
+5
Не при вас. Ваші "миші" зжирають всі стратегічні запаси навіть для українців.
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19.03.2021 12:13
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Бла бла бла бла бла бла. А хде аплодисменты ?
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19.03.2021 12:13 Відповісти
Скоро как в начале 90-х на полках ничего не будет,
потому что все буде вывезено успешно за бугор....
цены гейропейские, а зарплаты и пенсии электората копеечные...
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19.03.2021 12:25 Відповісти
в польше и германии дешевле
цени скорее московские
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19.03.2021 12:29 Відповісти
Ага землю всю продадите ради своей личной наживы слова и дело разные вещи
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19.03.2021 12:13 Відповісти
Не при вас. Ваші "миші" зжирають всі стратегічні запаси навіть для українців.
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19.03.2021 12:13 Відповісти
Ща, только земли продадим и сразу станем!
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19.03.2021 12:13 Відповісти
Ви, суки, власну продуктову безпеку для початку організуйте! За 2 роки лише хліб на 60%-70% подорожчав. Падли зелені...
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19.03.2021 12:14 Відповісти
Шмигаль,ти краще розкажи що від цього поращення поімеєт кріпак на селі?!
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19.03.2021 12:15 Відповісти
там будут роботы и техника по спутнику управляемая.
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19.03.2021 12:17 Відповісти
Ага, щас транснационалам Землю продадите .....
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19.03.2021 12:16 Відповісти
Патамушта партія була нашрулєвой.
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19.03.2021 12:21 Відповісти
Колхозне господарство, коли держава фактично грабує селян до нитки, не могло бути ефективним. Що мав селянин з роботи в колхозі? Трудодні? За які навіть себе не прогодуєш, не те, що сім'ю? Буде селянин ефективно працювати? Звісно буде процвітати носій з мішками на велосипеді. До Брежнєва селянам навіть грошей не платили. А потім - копійки. Найменьша пенсія. Тоді, як фермерство дає державі процвітання.
До заходу в Мадагаскар ТНК острівна держава була оазою, майже 100% плодючої землі. А сьогодні люди там мруть з голоду і потребуть допомоги ООН. Ось, що чекає Україну ще за зеленої влади
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19.03.2021 12:35 Відповісти
Да-да-да...
Вот он, кровавый оскал капитализьма!
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19.03.2021 12:47 Відповісти
Украина - житница Европы!
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19.03.2021 12:17 Відповісти
А как же, себя прокормить уже не можем. Картофан закупаем плохого качества, молочка на 80% поддельная, остальные продукты напичканы химией! Как контролировать качество то некому а как уплату налогов то 10 уровней чиновников!
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19.03.2021 12:18 Відповісти
Вот что значит опохмелиться хорошо...
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19.03.2021 12:18 Відповісти
Аграрный нищий придаток? Но кого он работает?
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19.03.2021 12:20 Відповісти
тут бы внутренний рынок насытить и удешивить... (для кого и 2 000 - пенсия)))
где это виданно яблоки в Украине от 20 грн (за покоцанные) или чеснок турецко-китайский???
картошечка от 10...ну и сахар от 20 с гречкой от 40....перечислять дальше?
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19.03.2021 12:20 Відповісти
Олія вже добирається до 50 за літр.
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19.03.2021 12:23 Відповісти
до 62 навіть у 5 л бутлях
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19.03.2021 12:26 Відповісти
вже давно добралась...з минулого четверга...
до літа до сотні дотягне....
скажуть: пакупайне соевое масло. Ано палезное, лечебное и прививатся не надо
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19.03.2021 12:31 Відповісти
І для цього Шмигаль з зеленою шоблою збирається продати ТНК(транс національним корпораціям) всю українську с/г землю, щоб вони засіяли її рапсом для біопалива?
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19.03.2021 12:23 Відповісти
Продатуть і перепродадуть землю і буде лохам щастячко.
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19.03.2021 12:24 Відповісти
охметовский холуй шмыгаль сколько земли приватизировал, интересно ?
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19.03.2021 12:29 Відповісти
Плохо то что свои пожелания и планы выставляются напоказ. Планы всегда должны быть тайной, только так можно выиграть первенство в производстве чего бы то ни было. А для этого, надо что бы те кто будет этим заниматься засунули свой язык в жопу и помалкивали до поры до времени.
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19.03.2021 12:29 Відповісти
ну тогда Украина во много-много раз должна увеличить выращивание и производство и консервации еды. Если Украина сможет так сделать, то Украина на этом огромные бабки будет зарабатывать ибо количество людей на планете растет и всем жрать надо и если Украина будет главным экспортером еды в мире, то море денег будет заработано на экспорте и это будут новые деньги и количество денег в Украине будет увеличиваться и люди будут богаче становится внутри страны. Но посмотреть на Украины экспорт и сравнить хотя бы с маленькими Нидерландами. А у Нидерландов такой большой экспорт, потому что они создали специальный институт, который занимается изучением и изобретением технологий выращивания еды. Украине нужно создавать аналоги институтов мировых и филиалы мировых институтов и нужен обмен технологиями.
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19.03.2021 12:33 Відповісти
Шо,чмо,вирубаєш ліса і розораєш.
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19.03.2021 12:39 Відповісти
Во как, оказывается, можно попрошайничество замаскировать. Центр, говорит, продуктовой безопасности ... Поэтому срочно инвестируйте ... Мне вот интересно, Шмыгаль реально всех европейских инвесторов дураками считает? Или задача была в очередной раз себя клоуном выставить?
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19.03.2021 12:50 Відповісти
Зелю - крестьянам!
Фабрики - рабочим!
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19.03.2021 12:53 Відповісти
школы - учителям!
больницы - врачам!
корабли - морякам!......
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19.03.2021 14:00 Відповісти
А хіба "чемпіонства" по боротьбі з коронавірусом недостатньо?
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19.03.2021 12:57 Відповісти
Халва.
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19.03.2021 13:04 Відповісти
Як мило це звучить від пана Шмигаля, а людською мовою це означає лише те, що нам, тут дозволили бути аграрною колонією великих геополітичних гравців світу. І тільки до тих пір доки тут буде 18 або менше мільйонів жителів, а тоді і власника країни тихо змінять.
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19.03.2021 13:04 Відповісти
решалы конченные. вы бы видели сколько аграрии химии льют в землю... вся эта химия попадает в грунтовые воды и в реки. выдыхают от этого и люди и рыба. коронавирус тихо курит в стороне..
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19.03.2021 13:50 Відповісти
Скоро вони введуть подвійне громадянство, й іноземці зможуть безперешкодно скупити всю нашу землю.
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19.03.2021 14:01 Відповісти
У нас и так самые дорогие продукты питания во всяком случае по отношения к заработной плате.
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19.03.2021 14:20 Відповісти
Кого ипе та харчова безпека України, головне аби африканці не голодували.
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19.03.2021 14:45 Відповісти
Це, совкова маячня про власну велич вже задовбала.
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19.03.2021 14:46 Відповісти
эта тварь готовит голод
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19.03.2021 14:45 Відповісти
с Украинскими черноземами хлеб в Украине должен стоить 3 гр.мука,макароны ,овочи и т,д все что выросло на украинской земле ,должны стоить копейки для украинского народа -но алчные грабители никак грабители не жрутся
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19.03.2021 14:50 Відповісти
Для того вони і хочуть продати землі великим промисловим корпораціям.
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19.03.2021 15:41 Відповісти
Сіоністи вже бачать українську землю своєю власністю.
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19.03.2021 17:04 Відповісти
Українська олія для українців вже значно дорожча, ніж для німців. Що буде далі? Голодомор?
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19.03.2021 17:05 Відповісти
 
 