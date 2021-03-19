Україна має стати одним із центрів продуктової безпеки для світу, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна має стати одним із центрів продуктової безпеки для світу.
"Україна третій рік поспіль покращує показники аграрного експорту, а Німеччина стабільно входить до десятки країн-імпортерів української аграрної продукції. Нашим пріоритетом залишається розвиток сільськогосподарського сектору. Йдеться про відкриття і лібералізацію ринку землі, поліпшення меліоративної інфраструктури, збільшення виробництва високомаржинальної продукції, поліпшення якості і безпеки українських продуктів харчування. Україна повинна стати одним з центрів продуктової безпеки для світу, і ми закликаємо інвестувати в це спільно", - сказав Шмигаль у ході четвертого українсько-німецького економічного форуму в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, прем'єр повідомив, що Україна налагоджує бізнесове IT-партнерство і сподівається, що німецька сторона сприйме ідею формалізації такого співробітництва на міжурядовому рівні.
Шмигаль також повідомив про намір уряду за підтримки Німеччини почати кілька пілотних проєктів з трансформації вугільних регіонів в 2021 році.
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потому что все буде вывезено успешно за бугор....
цены гейропейские, а зарплаты и пенсии электората копеечные...
цени скорее московские
До заходу в Мадагаскар ТНК острівна держава була оазою, майже 100% плодючої землі. А сьогодні люди там мруть з голоду і потребуть допомоги ООН. Ось, що чекає Україну ще за зеленої влади
Вот он, кровавый оскал капитализьма!
где это виданно яблоки в Украине от 20 грн (за покоцанные) или чеснок турецко-китайский???
картошечка от 10...ну и сахар от 20 с гречкой от 40....перечислять дальше?
до літа до сотні дотягне....
скажуть: пакупайне соевое масло. Ано палезное, лечебное и прививатся не надо
Фабрики - рабочим!
больницы - врачам!
корабли - морякам!......