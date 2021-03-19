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Новини Агресія Росії проти України
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Науседа передав ЗСУ "ловця дронів" - радіоелектронний комплекс протидії безпілотникам

Науседа передав ЗСУ

Литовський президент Гітанас Науседа під час офіційного візиту в Україну передав начальнику Генштабу ЗСУ Руслану Хомчаку "ловця дронів" - радіоелектронний комплекс протидії безпілотникам EDM4S від литовської компанії NT-Servise.

Науседа заявив, що це "підвищить безпеку українських солдатів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Генерал-полковник подякував лідеру союзників і запевнив, що комплекс "потрапить у правильні руки" на фронт.

"Цінуємо і завжди будемо пам'ятати, хто першим прийшов на допомогу в 2014 році", - додав Хомчак, подякувавши Литві також за допомогу з військовими інструкторами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президент Литви Науседа виступив українською мовою в Раді: "Крим - це Україна". ВIДЕО

Наприкінці 2020 року Хомчак заявляв, що Литва незабаром передасть ЗСУ партію антидрон-рушниць власного виробництва, які пройшли випробування зокрема на Донбасі. Міноборони закупило її через Агентство з підтримки і постачання НАТО.

Скільки комплексів країна-союзник продала Україні, не повідомляється.

Науседа передав ЗСУ ловця дронів - радіоелектронний комплекс протидії безпілотникам 01

Автор: 

безпілотник (4138) Литва (2394) оборона (4778) зброя (7454) ЗСУ (7531) Хомчак Руслан (246) Науседа Гітанас (334)


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Буде тепер чим над маєтком Зеленського дрони активістів збивати..
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19.03.2021 14:17 Відповісти
Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин. Теперь вреда от израильских беспилотников будет меньше. /Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет .
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19.03.2021 14:25 Відповісти
Говорят он в Конче-Заспе уже завтра на патрулирование выезжать будет!
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19.03.2021 14:34 Відповісти
Дякуємо
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19.03.2021 15:01 Відповісти
Удачной охоты...
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19.03.2021 15:43 Відповісти
ДЯКУЄМО ЗА ДРУЖНЮ ПІДТРИМКУ !!
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19.03.2021 15:50 Відповісти
Так от чому Лєнка буха прийшла ! Ловця дронів обмивали !
https://youtu.be/ONRxTvnN5B0?t=285
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19.03.2021 16:36 Відповісти
То її від Гімна трохи качнуло Наголос тільки правильно поставте, а то мене знову модератори забанять на три доби
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19.03.2021 19:22 Відповісти
 
 