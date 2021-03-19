Науседа передав ЗСУ "ловця дронів" - радіоелектронний комплекс протидії безпілотникам
Литовський президент Гітанас Науседа під час офіційного візиту в Україну передав начальнику Генштабу ЗСУ Руслану Хомчаку "ловця дронів" - радіоелектронний комплекс протидії безпілотникам EDM4S від литовської компанії NT-Servise.
Науседа заявив, що це "підвищить безпеку українських солдатів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Генерал-полковник подякував лідеру союзників і запевнив, що комплекс "потрапить у правильні руки" на фронт.
Наприкінці 2020 року Хомчак заявляв, що Литва незабаром передасть ЗСУ партію антидрон-рушниць власного виробництва, які пройшли випробування зокрема на Донбасі. Міноборони закупило її через Агентство з підтримки і постачання НАТО.
Скільки комплексів країна-союзник продала Україні, не повідомляється.
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